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Dogecoin Grafiği Alarm Veriyor! DOGE İçin Dikkat Çekici Yorum!

DOGE yatırımcıları önümüzdeki günlerde sürprizlere hazırlıklı olmalı. Bu kritik seviyeye dikkat.
10:20
10 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük meme coin olan DOGE ilk 10’daki yerini koruyor ve güne yüzde 1,24 kayıplar devam ediyor. Hafta sonu olduğu için hacimler düşmeye başladı. Düne göre %14 düşen hacim 394 milyon dolar seviyesine geriledi. Bitcoin fiyatının 17.000 doları koruması son derece önemli, önümüzdeki hafta yaşanacak gelişmeler DOGE fiyatını da olumsuz etkileyebilir. Peki dikkat edilecek kritik seviyeler hangileri?

Dogecoin Grafik

Dogecoin aralık başından buna zayıflayan bir yapı oluşturdu. Yazı hazırlandığı sırada popüler meme coin 0,09846 dolardan işlem görüyordu ve 0,09508 dolarlık destek seviyesini yeniden test etmek için hazırlanıyor olabilir. Önceki yazılarımızda da bu destek bölgesinin öneminden bahsetmiştik. Bu destek seviyesinin, boğalara bir ralli için dinlenme bölgesi sağlayabilecek bir geri çekilme bölgesi olduğunu belirtmek gerekir. Bununla birlikte, DOGE‘nin fiyat toparlanması, azalan işlem hacimleri ve teknik göstergelere dayalı zayıflayan satın alma baskısı nedeniyle zayıflayabilir. Tüm bunların üstüne önümüzdeki hafta gelecek verilerin olumsuz olma ihtimalini de eklersek iyi bir açığa satış fırsatı yaklaşıyor diyebiliriz.

Ayılar momentumu korursa, DOGE 0,09508 dolara çekilebilir. DOGE, haziran ortası ile Ekim sonu arasında 0,05685- 0,07434 arasında işlem gördü ve arada yanlış kırılmalar meydana geldi. Bununla birlikte, Kasım ayı başlarında bu aralıktan yukarı yönlü ikna edici bir kırılma, piyasadaki düşüş nedeniyle engellendi.

Dogecoin Yorumları!

DOGE, 0,07434’te güçlü bir destek oluşturdu ve kripto piyasasının çöküşünden bu yana iki kez yeniden test etti. Son zamanlarda, DOGE boğaları bu desteği kullanarak %40’ın üzerinde bir artışa olanak tanıyan bir ralli başlattı ve 5 Aralık’ta 0,11192 dolara ulaştı. Ancak, bir başka fiyat düşüşü DOGE’yi mevcut desteğe geri getirdi. Teknik göstergeler DOGE’nin desteğin altına inebileceğini gösteriyor. Özellikle, RSI üst aralıktan denge noktasının biraz üzerindeki bir seviyeye geriledi ve bu da alım baskısının azaldığını gösteriyor.

Twitter haberi fiyatın artışındaki ana motivasyondu ancak Elon Musk’ın bu konuda somut bir adım atmaması veya en azından şu an şirketi yeniden inşa etmekle meşgul oluşu topluluğun hevesini kursağında bırakmış görünüyor. DOGE’nin ağırlıklı hissiyatı Kasım ortasından bu yana negatif bölgede seyretmeye devam etti. Ancak, bu dönemde geliştirme faaliyetlerindeki artış, DOGE fiyatlarının zayıf hissiyat tarafından aşağı çekilmesini engelledi. MVRV ise pozitif bölgede yer alıyor ve uzun vadeli DOGE sahipleri son düşüşe rağmen durumdan memnun görünüyor.

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