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Refik Anadol Farkı Dünyada Konuşuluyor, NFT Koleksiyonu Ses Getirdi

Özet

  • Refik Anadol'un Winds of Yawanawa koleksiyonu hacimsiz piyasalarda yoğun ilgi gördü.
  • Brezilyalı kabileyle ortak çalışan Anadol verilerle güncellenen koleksiyon parçaları oluşturdu.
  • Birçok popüler NFT koleksiyonunun taban fiyatı zirveden yüzde 90 eridi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:35
18 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarındaki hacimsizlik NFT pazarında çok daha fazla hissediliyor. Fiyat devasa ölçekte eridi. 2021 yılında NFT koleksiyonları fazlasıyla popülerdi. Hatta dünyanın en büyük şirketlerinin kendi koleksiyonlarını yayınladığını da gördük. Devlet kurumları bile bunu yapıyordu. Ancak sonrasında ayı piyasasının kasvetiyle NFT’ler büyük ölçüde unutuldu.

Refik Anadol NFT

Türkiye’nin en iyi teknoloji sanatçısı Refik Anadol 2021 yılındaki popülerliğinden pek bir şey kaybetmiş gibi görünmüyor. Hacimlerin eridiği bu dönemde son çıkardığı koleksiyon fazlasıyla ilgi gördük. Winds of Yawanawa isimli koleksiyonun hacim verileri Anadol’un başarısını gösteriyor.

OpenSea verilerine göre verilerden oluşan NFT parçaları geçtiğimiz hafta 3,9 milyon dolarlık (2.493 ether) satış gerçekleştirdi. Brezilya’daki Yawanawa kabilesiyle Anadol’un iş birliğiyle ortaya çıkan Winds of Yawanawa tam anlamıyla ilgi patlaması yaşıyor. Üstelik aynı dönemde Bored Ape Yacht Club ve CryptoPunks gibi ünlü NFT koleksiyonları hacimlerinin yüzde 90’ını kaybetmişken bu durum dikkat çekicidir.

Winds of Yawanawa Koleksiyonu

Proof Collective’in araştırma direktörü @punk9059 Anadol’un son koleksiyonundan övgüyle bahsetti. Ona göre bu taktir edilmesi gerekilen bir başarıydı. Winds of Yawanawa günlük 451 Ether’e kadar hacme ulaştı. Bu rakam OpenSea’deki toplam ETH hacminin yaklaşık %25’ine denk geliyor.

Winds of Yawanawa’daki parçalar sabit değildir ve bunun yerine, sofistike bir ekran koruyucudan tamamen farklı olarak görsel olarak gelişir ve sürekli olarak yenilenir. Koleksiyonun OpenSea sayfasına göre Winds of Yawanawa NFT’leri şöyle açıklanıyor;

“Kabilenin Amazon yağmur ormanlarındaki köyünden gelen rüzgar hızı, sert rüzgarlar, yön ve sıcaklık gibi hava durumu verileri kullanılıyor. Bu veriler daha sonra genç Yawanawa sanatçılarının eserleriyle birleşerek geleneksel şekillerin ve veri pigmentasyon renklerinin büyüleyici bir oyununu ortaya çıkarıyor.”

Winds of Yawanawa’daki NFT’lerin taban fiyatı yaklaşık 18.300 dolarken 503 numaralı bir parça yakın zamanda 26.000 dolara satıldı. Refik Anadol son eseriyle NFT’lerin en cansız olduğu dönemde bile kalitenin, yeniliğin ve sanatın ilgi görmeye devam edeceğini herkes gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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