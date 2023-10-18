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18 Ekim: SEC Başkanından Spot Bitcoin ETF Açıklaması

Özet

  • Gensler bugün spot Bitcoin ETF başvuruları hakkında konuştu.
  • 8-10 başvurunun incelenmesinin sürdüğünü ve ekibin ihraççılara geri bildirimlerde bulunduğunu söyledi.
  • Gensler ön yargıyı bir kenara bırakıp gerçek bir değerlendirmenin başladığı mesajını verdi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
20:55
18 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcılarının heyecanla beklediği spot ETF onayı yıllardır gelmedi ancak önemli gelişmeler yaşandı. BlackRock’ın oyuna dahil olması ve GBTC mahkemesinde kazanılan zafer bugüne kadarki en önemli 3 başarı arasında sayılabilir. İlki hepimizin malumu 2021 vadeli Bitcoin ETF onaylarıydı.

SEC Başkanı Açıklamaları

SEC Başkanı Gary Gensler, spot bitcoin ETF’leri için Cuma günü temyizden kaçındıktan sonra ilk açıklamasını yaptı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, ajansın incelemekte olduğu başvuruların durumu sorulduğunda (yaklaşık 2 saat önce) ayrıntı vermeden personelin incelemesini sürdürdüğünü söyledi.

Wise Origin ve diğer başvuruların son 1 aydır güncelleniyor olması devam eden iletişime dair bir sinyaldi. İyi haber şu ki SEC negatif ayrımcılığı bir kenara bırakıp işlerin yürümesi için çabalamaya başlamış gibi görünüyor.

Gensler şunları söyledi;

“Peşin hüküm vermeyeceğim. Personel bu çoklu başvurular üzerinde çalışıyor.”

Spot Bitcoin ETF Onayı

Pazartesi günü Benzinga Pro kaynak gösterilerek paylaşılan sahte görsel piyasada büyük ses getirmişti. Bloomberg ETF uzmanı James bile onayın gelip gelmediğinden emin olamadı. Sonrasında BTC 30 bin doları aştı. Bu da olası resmi onayın piyasalarda büyük bir toparlanmayı tetikleyebileceğini gösteriyor. Herkes şüphe içindeyken bile fiyat 2 bin dolar artabiliyorsa resmi duyuruda neler olacağını az çok tahmin edebiliriz.

Gensler, geçen ay bir mahkeme kararını temyiz etmemeye karar verdikten sonra düzenleyicinin Grayscale Investments‘a karşı devam eden davasında bir sonraki adımlar hakkında sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Ayrıca toplu veya parçalı ETF onaylarıyla ilgili de açıklama yapmadı.

BlackRock, Invesco, Valkyrie ve Fidelity son 1 ayda spot bitcoin ETF’lerinin onaylanıp onaylanmayacağını belirlemek için aldıkları geri bildirimler doğrultusunda başvuru dosyalarını güncelledi.

“Önümüzde bir değil, birden fazla dosya var, sanırım sekiz ya da on dosya var ve bunları personel ve nihayetinde Komisyon değerlendiriyor. Bir varlık yöneticisi bir şeyi halka arz etmek istediğinde, bu borsada işlem gören ürünlerin SEC’e kaydolması gerekiyor ve halka arz gibi bir dosyalama sürecinden geçiyorlar. Bu nedenle, geri bildirimde bulunan Şirket Finansmanı Bölümümüzün işidir, Ticaret ve Piyasalar Bölümümüz de elbette dosyalamaları inceler. Bu, onlarca yıl öncesine dayanan ve zaman içinde test edilmiş bir süreçtir. Açıklama İnceleme Ekibi potansiyel ihraççılara yanıt veriyor ve geri bildirimde bulunuyorlar.”

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