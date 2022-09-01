California Eyalet Senatosu, bu hafta başında "AB 2269" yasasını onaylamasının ardından kripto paraların düzenlenmesini amaçlayan yasanın eyalette tam teşekküllü bir yasa olması için sadece bir imza kaldı.

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California Eyalet Senatosu, bu hafta başında “AB 2269” yasasını onaylamasının ardından Kripto Paraların Düzenlenmesi Yasası’nın eyalette tam teşekküllü bir yasa olması için sadece bir imza kaldı. Kripto para yasası, California Tüketici Federasyonu’nun desteğiyle California Eyalet Senatosu üyesi Timothy Grayson tarafından sunuldu. Yasa tasarısının Eyalet Senatosu’ndan geçmesinin ardından California Valisi Gavin Newsom’un imzası bekleniyor. Newsom’un yasa tasarısını onaylaması durumunda kripto paralarla ilgili hizmetler sunan şirketlerin ve bireylerin eyalette faaliyet gösterebilmek için lisans almaları gerekecek.

Kripto Para Yasası Ne Zaman Onaylanacak?

Gavin Newsom’un 30 Eylül’e kadar yasa tasarısını imzalaması veya veto etmesi gerekiyor. California Valisi Newsom’un imzası ile yasa tasarısını mevzuata dönüşecek ve Dijital Finansal Varlıklar Yasası adını alacak.

Kripto paraların düzenlemesini amaçlayan yasa ile California, ikinci bir “BitLicense” rejimi oluşturmaya çalışıyor. Bu konudaki ilk girişim 2015 yılında denenmiş ancak bir eyalet senatörünün muhalefeti nedeniyle girişim başarısız olmuştu.

2025’in Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni kripto para yasası ile kripto para borsaları gibi şirketlerin California Mali Koruma ve Yenilik Departmanı’ndan lisans almaları zorunlu olacak.

Kripto Para Yasası Neler Getirecek?

Yasa, belirli kriterlerden herhangi biri karşılanmadığı sürece, bir kişinin kripto varlık ticareti yapması veya biri ile veya onun adına kripto varlık ticareti yapmasını yasaklıyor. Bu, kişinin öngörüldüğü şekilde California Mali Koruma ve Yenilik Departmanı‘ndan lisans alması şartı aranacak.

Yasa, aynı zamanda California Mali Koruma ve Yenilik Departmanı’na da tam yetki veriyor. Bir lisans sahibinin, faaliyet tarihinden itibaren beş yıl boyunca herhangi biri veya onun adına tüm kripto varlık ticaretini yapan için, tüm varlıklarını listeleme, en az ayda bir yayınlanan bir defter kaydı da (lisans sahibinin borçları, sermayesi, gelirleri ve giderleri) dahil olmak üzere belirli kayıtları tutması zorunlu olacak.

Yasada belirtilen hükümlerin herhangi bir maddenin herhangi bir şekilde ihlali karşısında para cezası kesilecek.

Topluluktan Kripto Para Yasasına Tepki

Bazı kripto para meraklıları ve kripto para lobicileri California Valisi imzasını bekleyen yasaya karşı çıktı. Blockchain Derneği, Pazartesi günü attığı tweet’de, Eyalet Senatosu AB 2269 yasasının kripto para yenilikçilerinin çalışamaz hale getirme ve birçoğunu eyalet dışına itme yönü ile öngörüsüz ve yararsız kısıtlamalar oluşturduğunu öne sürdü.

Bu arada, yasanın yürürlüğe girmesi ile birçok stablecoin sağlayıcısının eyalet içinde faaliyet göstermesinin güçleşeceği iddia ediliyor. Stablecoin sektörünün, kripto para endüstrisinde eyalet için önemli bir ekonomik aktivite yaratma potansiyeline sahip olmasından dolayı son derece olumsuz olduğu üzerinde duruluyor.