f Bu Altcoin Rakiplerinin İçerisinde Güneş Gibi Parladı! Yüzde 7 Artan Altcoin Hangisi? Fiyat Yükselişi Devam Edecek Mi? › COINTURK
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  •   Bu Altcoin Rakiplerinin İçerisinde Güneş Gibi Parladı! Yüzde 7 Artan Altcoin Hangisi? Fiyat Yükselişi Devam Edecek Mi?

Bu Altcoin Rakiplerinin İçerisinde Güneş Gibi Parladı! Yüzde 7 Artan Altcoin Hangisi? Fiyat Yükselişi Devam Edecek Mi?

Özet

  • Toncoin %7 artış gösterdi, ancak piyasadan gelen haberlerle tersine dönebilir.
  • Yatırımcılar Kritik destek seviyelerine ve dirençlere dikkat etmeli.
  • Sermaye girişleri iyileşiyor, ancak olası TON kayıplarına dikkat edilmeli.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
20:15
18 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Toncoin (TON) 17 Ekim’deki boyunca istikrarlı bir fiyat performansı gösterdi ve %7’lik fiyat artışına ev sahipliği yaptı. Buna rağmen piyasadan gelebilecek haberlerle birlikte fiyatta bir tersine dönüş yaşanabilir ve alıcıları 1,98 dolarda bulunan kısa vadeli desteğe dönmeye zorlayabilir. Toncoin, yazım saati itibariyle küçük çaplı bir ralliyle 2,1 dolarlık %50 Fib seviyesinde bulunan genel direnci aşmaya çalıştı, ancak elde edilen likidasyon verileri fiyatta yaşanılabilecek olan olası bir geri dönüşü işaret etti.

Kısa bir süre önce paylaşıldığı üzere, altcoin üzerindeki satış baskısının TON’un düşüşünü 1,78 dolar seviyelerine kadar derinleştirebileceği düşünülüyordu. Ancak, Bitcoin (BTC) fiyatında yaşanan hareketler son fiyat kayıplarının tersine dönmesini sağlayarak TON’un kaybettiği gücü geri kazanmasını sağladı.

TON Coin Grafik ve Yorum

TON Coin için önemli bir kesişim alanı 1,98 dolar seviyesinde bulunuyordu. Dikkat çeken bu seviye, Eylül ayında yaşanan mini rallinin bir önceki kırılma seviyesini işaret ediyordu. Ayrıca, %38,2 Fib seviyesi ve 1,93 dolar ile 2,04 dolar (camgöbeği) aralığında bulunan günlük yükseliş emir bloğu (OB) aynı fiyat alanında bulunuyordu.

Altcoin‘in fiyatında yaşanılan son geri çekilme, bulunan kesişim alanında hafiflemiş göründü. TON %50 Fib seviyesinde (2,1 dolar) direnç ile karşılaşırsa, boğalar birleşme alanında yeniden gruplaşabilir. Yükseliş hedefi %50 Fib ve %61,8 Fib seviyeleri olacak.

Grafik incelemelerine bakıldığında sermaye girişlerinin iyileştiği görülüyor. Buna rağmen CMF göstergesinde dikkat çeken sıfıra doğru hareketin gösterdiği üzere yazım zamanında hafif bir azalma gerçekleşti. RSI’da görülen aşırı alım durumu olası bir geri dönüşün açık bir göstergesi olarak hala yorumlanamayabilir. Buna rağmen eldeki likidasyon verileri muhtemel TON kayıpları yaşanabileceğini yatırımcılara düşündürüyordu.

Ton Coin Geleceği

Coinglass’tan alınan tasfiye verileri incelendiğinde, yazım saatinden önceki son bir ve dört saat içinde riski seven yatırımcıların zor durumda kaldığı görülüyordu. Grafiklere göre long pozisyon alan yatırımcıların pozisyonlarını kaybettikleri ortaya çıktı. Bu durum, ekstra bir kısa vadeli rallinin ortaya çıkabileceğini işaret etti. Buna bağlı olarak, %50 Fib seviyesinde fiyatta yaşanılabilecek bir dönüş mümkün olabilir.

Sonuç olarak, Vadeli İşlemler piyasası talebinde etkileyici bir toparlanma yaşanmış olmasına rağmen Açık Faiz (OI) oranlarının ve fonlama oranlarındaki artışın gösterdiği üzere, TON fiyatının uzun süreli bir toparlanma hareketinde zorluklar ortaya çıkabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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