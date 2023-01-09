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  •   ABD Bunu Konuşuyor! ABD’li Ünlü Yazar Forbes’a Açıkladı: İşte Bitcoin’deki En Kötü Senaryo!

ABD Bunu Konuşuyor! ABD’li Ünlü Yazar Forbes’a Açıkladı: İşte Bitcoin’deki En Kötü Senaryo!

Bitcoin (BTC) makroekonomik ve sektördeki krizler nedeniyle zor bir dönemden geçerken, ABD'li bir yazar karamsar bir tablo çiziyor. 
18:00
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) makroekonomik ve sektördeki krizler nedeniyle zor bir dönemden geçerken, ABD’li bir yazar karamsar bir tablo çiziyor.

Enerjide Küresel Politika Değişiyor!

Kripto para şirketleri ve projeleri ayı piyasası nedeniyle ayakta kalma mücadelesi verirken, ABD’li araştırmacı yazar ve stratejist Peter Zeihan, Bitcoin fiyatının rekor düşük seviyelere çakılabileceğini iddia ediyor. New York Times‘tan ödül alan popüler kitap ‘The Accidental Superpower’ın yazarı Zeihan, Fornes’a yaptığı açıklamada 21 milyonluk sınırlı arzı nedeniyle Bitoin’in küresel çapta bir ödeme aracı olmasının imkansız olduğuna dikkat çekiyor. Uzmana göre, Bitcoin hiçbir amaca hizmet etmiyor ve bir değer deposu olmaktan çok uzak.

Mevcut enflasyonda bocalaması bunu bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca merkeziyetsiz yapısı nedeniyle, Bitcoin dolandırıcılık faaliyetleri için kullanılıyor. Uzman ayrıca küresel ısınmaya işaret ederek, karbon vergilerinin zorunlu hale geleceğini ve enerjinin daha da değerleneceğini ifade ediyor. Son dönemde iflas eden madencilik şirketlerini örnek veren yazar, Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle madenci faaliyetlerinin yasaklanabileceğini veya ağır bir vergilendirme gelebileceğini ima etti.

Danimarka Örneği!

Bitcoin’in içsel bir değeri olmadığını iddia eden ünlü isme göre, Bitcoin bu sefer zor bir sınav veriyor. BTC’deki düşüş giderek derinleşecek. Çin, 2021’de Bitcoin madencilerini sınır dışı ettikten sonra ABD, Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketimi Endeksi’ne göre  Bitcoin hash oranının yaklaşık %38’ine katkıda bulunarak dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği yapan ülkesi oldu. Digiconomist’in Bitcoin Enerji Tüketim Endeksi’ne göre Bitcoin madenciliği, bilgisayarları çalıştırmak ve soğutmak için inanılmaz miktarda enerji kullanıyor.

Bitcoin, 2022’de İsveç’in tamamı kadar elektrik tüketti. Yenilenebilir enerji kaynakları, Bitcoin’in enerji tüketiminin yaklaşık %40’ını oluştururken, Bitcoin Enerji Tüketim Endeksi, Bitcoin ağının karbon ayak izinin Hong Kong ile aynı seviyede olduğunu ortaya koyuyor. Karbon vergileri, CO2 emisyonlarını azaltmaya çalıştıkları için son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından uygulamaya konuldu.  Geçen yıl Haziran ayında, Danimarkalı milletvekilleri Avrupa’daki en yüksek kurumlar karbon vergisini kabul ettiler. Bununla birlikte, Biden yönetimi bu uygulamayı  siyasi olarak riskli ve Kongre’den geçmesi zor olarak gördüğü için ABD‘nin ulusal düzeyde bir karbon vergisi bulunmuyor.

Bitcoin Neden Başarısız Olacak?

Bitcoin‘in geçen yılki düşüşüne rağmen, birçok kişi fiyatın eninde sonunda yükseleceğine inanıyor. Zeihan’a göre, Bitcoin bir ideoloji haline geldi. Bitcoin’i gerçekten seven insanlar, BTC’nin geleceğin para birimi olduğuna, devlet kurumu tarafından kontrol edilen her şeyin zararlı olduğuna ve merkeziyetsizliğin çözüm olduğuna inanıyor. Bitcoin hayranları, Bitcoin’in kıtlığı ve sabit arzı nedeniyle, devlet destekli  fiat para birimlerinden üstün olduğunu iddia ediyor.  Zeihan’a göre, Bitcoin ile ilgili en çılgın şeylerden biri, asla belirli bir sayıdan fazla Bitcoin olmayacak olmasıdır. Çünkü, herhangi bir para birimi belirli bir sayı ile sınırlanırsa, parasal enflasyon elde edersiniz ve bu, bir ekonomik modeli yok etmenin en hızlı yollarından biridir.

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