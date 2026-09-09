ABD spot XRP ETF’leri para girişi görürken rakip fonlar geriledi

ABD’de işlem gören spot XRP ETF’leri, son işlem gününde büyük kripto fon grupları arasında net para girişi kaydeden tek ana kategori oldu. Bitcoin, Ethereum ve Solana odaklı ürünlerde ise aynı gün çıkış görüldü.

XRP fonları ayrıştı

SoSoValue verilerine göre 8 Eylül’de spot XRP ETF’lerine 1,55 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Aynı tarihte Bitcoin ETF’lerinden 46,65 milyon dolar, Ethereum fonlarından 24,29 milyon dolar ve Solana ürünlerinden 667.720 dolar çıktı.

Mutlak tutar bakımından XRP tarafındaki giriş sınırlı kalsa da, piyasanın geneliyle ters yönde oluşması dikkat çekti. Yatırımcıların diğer büyük spot kripto ETF’lerinden para çektiği bir günde XRP ürünlerine yeni kaynak aktarması, son haftalardaki eğilimi güçlendirdi.

XRP ETF’lerine giren tutar tek başına büyük görünmese de, Bitcoin, Ethereum ve Solana fonlarının aynı seansta çıkış yaşaması ayrışmayı daha görünür hale getirdi.

Son haftalardaki tablo güç kazandı

XRP ETF’leri son dönemde zaten güçlü bir akış sergiliyordu. Daha önce 11 işlem günü boyunca kesintisiz giriş yaşanmış, bu süreçte ABD spot XRP ETF’lerine yaklaşık 170 milyon dolar eklenmişti. Böylece 1 Eylül itibarıyla kümülatif net giriş yaklaşık 1,68 milyar dolara ulaştı.

Ağustos sonundaki hafta da 2026’nın şimdiye kadarki en güçlü dönemi olarak öne çıktı. XRP fonları o hafta 110,49 milyon dolar çekti ve toplam birikimli giriş yaklaşık 1,66 milyar dolara yükseldi.

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Kurumsal ilgi daha görünür hale geldi

İkinci çeyrek bildirimleri, kurumsal tarafta da XRP ETF’lerine ilginin arttığını gösterdi. Goldman Sachs, Jane Street ve Millennium Management bildirilen önemli XRP ETF yatırımcıları arasında yer aldı. Goldman Sachs’ın bu alandaki pozisyonunun yaklaşık 87,4 milyon dolar olduğu hesaplandı.

Bitcoin ETF’leri ölçek açısından hala çok daha büyük olsa da, XRP ürünleri kripto fon talebinin zayıfladığı seanslarda bile sermaye çekmeyi sürdürüyor.

Buna rağmen mevcut tablo, sermayenin toplu biçimde Bitcoin veya Ethereum’dan XRP’ye kaydığı anlamına gelmiyor. Bitcoin ETF’leri büyüklük bakımından açık ara önde bulunuyor ve günlük fon akışları kısa vadede sert dalgalanabiliyor.

Fiyat hareketi de eşlik etti

Fon akışlarındaki ayrışma, XRP fiyatındaki yükselişle aynı döneme denk geldi. Coinbase verilerinde XRP, 9 Eylül itibarıyla 1,43 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte yaklaşık %2,7, son yedi günde ise %7,4 değer kazandı. Günlük işlem hacmi de yaklaşık 2,87 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu görünüm ayrıca önceki dönemlerden ayrılıyor. XRP ETF’lerine rekor girişlerin yaşandığı bazı günlerde fiyat gerilemiş, ABD tahvil getirileri ise yükselmişti. Son işlem gününde ise hem ETF akışları pozitife döndü hem de token değer kazandı.

Ortaya çıkan tablo, XRP’nin kurumsal önem bakımından Bitcoin ya da Ethereum’u geçtiğini göstermiyor. Ancak spot XRP ETF’lerine yönelik talebin daha geniş kripto fon piyasasına kıyasla daha dirençli seyrettiği ve bu farkın tek günlük bir istisna olarak görülmesini zorlaştırdığı anlaşılıyor.