Bitcoin’de SOPR oranı 1’in altına indi, dip sinyali güçlendi

Kripto para piyasasında nadir görülen bir zincir üstü gösterge yeniden ortaya çıktı. İlk bakışta derin bir kriz işareti veren bu tablo, geçmiş döngülerde uzun süren düşüşlerin son evresiyle ve daha geniş çaplı yön değişimiyle aynı döneme denk geldi. Bu kez öne çıkan gösterge, uzun vadeli yatırımcıların karlılığını kısa vadeli yatırımcılara karşı ölçen SOPR oranı oldu.

SOPR oranı kritik eşiğin altına indi

CryptoQuant analisti Crypto Dan, sektöre yönelik ilginin belirgin biçimde zayıfladığı bir dönemde, en dirençli büyük Bitcoin yatırımcılarının da zararına satışa yöneldiğini belirtiyor. CryptoQuant, zincir üstü veri analiziyle tanınan bir araştırma platformu olarak piyasa davranışlarını cüzdan hareketleri üzerinden izliyor.

Mini sözlük: SOPR, harcanan çıktının kar ya da zararla taşınıp taşınmadığını ölçen zincir üstü bir göstergedir. Oranın 1 seviyesinin altına inmesi, ilgili yatırımcı grubunun ortalama olarak zararına satış yaptığını gösterir.

Gösterge 1,0 eşiğinin altına geriledi. Önceki piyasa döngülerinde bu seviyenin altına iniş, spekülatif pozisyonların büyük ölçüde tasfiye edildiği ve makro ölçekte dip oluşumunun şekillendiği son aşamayla örtüştü. Mevcut görünümde Bitcoin’in 78.400 dolar civarındaki yatay seyri, yatırımcıları belirsizlik içinde bıraktı.

Crypto Dan, uzun vadeli yatırımcıların bile zararına satış yaptığı dönemlerin tarihsel olarak güçlü giriş alanları oluşturduğunu, mevcut tabloda buna piyasa ilgisindeki sert düşüşün de eşlik ettiğini vurguluyor.

Uzun süre elde tutulan Bitcoin’lerin alış maliyetine kıyasla daha derin zararla el değiştirmesi, eski yatırımcıların son alıcılardan daha ağır kayıp yazdığına işaret ediyor. Analistler, bu durumun psikolojik açıdan zayıflama sinyali verse de geçmişte çoğu kez satış baskısının son safhasını temsil ettiğini düşünüyor.

Dip oluşumu için hangi koşul izleniyor

Piyasada deneyimli yatırımcıların zararına satış yapması, dışarıdan bakıldığında yeni bir paniği çağrıştırabilir. Buna karşın kurumsal tarafta bu dönemler, piyasanın zayıf ellerden daha sabırlı alıcılara geçtiği evreler olarak değerlendiriliyor. Özellikle kısa vadeli oyuncular dalgalanmalarda pozisyon kapatırken, büyük cüzdanların daha düşük seviyelerden arz topladığı görüşü öne çıkıyor.

Analistler iki temel unsura dikkat çekiyor. İlk olarak, piyasadaki ilginin sönmesiyle birlikte ek satış baskısı zayıflıyor. İkinci olarak, panikle el değiştiren varlıkların daha uzun vadeli yatırımcıların eline geçmesi fiyat tabanının oluşmasına zemin hazırlayabiliyor.

SOPR oranının yalnızca dip yapması yeterli görülmüyor. Analistler, kalıcı bir toparlanma işareti için göstergenin yeniden 1,0 seviyesinin üzerine çıkması ve bu bölgenin üzerinde tutunması gerektiğini aktarıyor.

Bu nedenle mevcut tablo tek başına kesin bir dönüş sinyali olarak görülmüyor. Yine de büyük yatırımcı teslimiyetiyle düşük piyasa ilgisinin aynı anda ortaya çıkması, birkaç yılda bir görülen nadir bir birleşim olarak izleniyor. Analistlere göre bu yapı, Bitcoin’in mevcut seviyelerinde tarihsel ölçütlere kıyasla ucuz kaldığı görüşünü destekliyor.