Solana’da 100 dolar desteği kısa vadeli yön için belirleyici oldu

Solana, 9 Eylül Çarşamba günü 103 dolar çevresinde işlem gördü. Varlık son 24 saatte yaklaşık %0,3 gerilerken, son yedi günde %3,9 yükseldi. Böylece fiyat görünümü, daha geniş zaman diliminde olumlu bir teknik yapıyla kısa vadede sürebilecek bir düzeltme riski arasında sıkıştı.

Günlük grafikte 100 dolar seviyesi öne çıktı

Analist Inmortal’ın paylaştığı günlük SOL/USDT grafiği, Solana’nın aylar boyunca 60 doların üst bandı ile 90 doların yüksek bölgesi arasında şekillenen geniş tabandan yukarı çıktığını gösterdi. Solana, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir katman 1 blokzincir ağı olarak biliniyor.

Inmortal, 98 ile 100 dolar bandındaki eski direnç bölgesinin destek olarak korunmasının, daha büyük yükseliş senaryosu açısından kritik olduğunu ortaya koyuyor.

Grafikte ağustos ayında 98 ile 100 dolar bandının üzerine taşan güçlü bir kırılma, ardından da 100 ile 110 dolar aralığında bir sıkışma dikkat çekti. Bu yapı, fiyatın kırılma bölgesini belirgin biçimde kaybetmemesi halinde yapıcı kabul ediliyor.

Inmortal, 100 doların altına kısa süreli bir sarkma yaşanabileceğini, ardından toparlanma gelmesi halinde fiyatın ilerleyen süreçte 150 dolara yönelebileceğini öngörüyor. Teknik açıdan 100 dolar seviyesinin yeniden kazanılması, önceki direncin desteğe dönüştüğü görüşünü güçlendirebilir.

Buna karşılık kırılma bölgesinin altında kalıcı bir zayıflama görülmesi, bu yorumu zedeler. Böyle bir tabloda 82 dolar seviyesi ile 60 doların üst bandı yeniden gündeme gelebilir; ancak bunun için daha derin bir geri çekilme gerekiyor.

Saatlik görünümde düzeltme riski korunuyor

Kısa vadeli görünüm ise daha temkinli. More Crypto Online, Solana’da olası bir B dalgası zirvesinin ardından C dalgası düşüşünün sürdüğünü değerlendiriyor. Analist, yine de bu yapının dalgalı seyrettiğini ve henüz tam doğrulama almadığını vurguluyor.

More Crypto Online, 104 ile 106 dolar aralığının mevcut tepki hareketi açısından önemli bir sınav alanı olduğunu, bu bölgeden gelecek reddin düşüş senaryosunu destekleyebileceğini belirtiyor.

Saatlik grafikte 103,89 dolar, 104,53 dolar, 105,18 dolar ve 106,11 dolar seviyelerinde Fibonacci direnç kümeleri yer alıyor. Bu nedenle 104 ile 106 dolar bandı, kısa vadeli yön açısından yakından izleniyor.

Bu bölgeden aşağı yönlü tepki gelmesi halinde ilk destek 98 dolar seviyesinde bulunuyor. Sonraki güçlü destek alanı ise 94,83 ile 94,39 dolar bandında öne çıkıyor. Satış baskısının derinleşmesi durumunda 91,57 ile 90,46 dolar aralığı da test edilebilir.

Öte yandan 106,11 dolar seviyesinin net biçimde aşılması, kısa vadeli düşüş dizilimini zayıflatabilir. 110,50 dolar çevresindeki daha geniş direnç alanının geri alınması halinde odak yeniden günlük grafikteki yükseliş kırılmasına dönebilir.

Mevcut tabloda Solana iki farklı senaryonun arasında bulunuyor. 100 doların korunması ya da hızlı biçimde geri alınması daha geniş ölçekte olumlu yapıyı desteklerken, 104 ile 106 dolar bandı altında yaşanacak yeni bir ret ve yakın desteklerin kırılması fiyatı yeniden 90 doların orta bölgesine çekebilir.