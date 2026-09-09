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RIPPLE (XRP)

XRP ETF’leri piyasadan ayrışarak net giriş kaydetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 8 Eylül'de XRP ETF'leri net giriş kaydeden tek büyük kripto ürünü oldu.
  • 📊 Bitcoin, Ethereum ve Solana ETF'lerinde aynı gün toplam net çıkış görüldü.
  • 💵 Yatırımcılar düzenlenmiş ürünler üzerinden $XRP pozisyonunu artırdı.
  • 📈 XRP fiyatı son 24 saatte yaklaşık %3 yükselirken 2 dolar eşiği yeniden izlendi.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto para piyasasında fiyat hareketleri karışık bir görünüm sergilerken, kurumsal yatırımcı ilgisinin genel tabloda zayıfladığı görülüyor. ETF tarafında da bu eğilim öne çıktı. Son veriler, Bitcoin, Ethereum ve Solana tabanlı ürünlerden çıkış yaşanırken, XRP odaklı fonların son işlem gününde sınırlı da olsa net para girişi çektiğini gösterdi.

İçindekiler
1 XRP fonları günü artıda kapattı
2 Genel piyasada ilgi zayıfladı
3 Fiyat tarafında beklenti güçlendi

XRP fonları günü artıda kapattı

SosoValue verilerine göre 8 Eylül’de XRP ETF’lerine 1,55 milyon dolar net giriş oldu. Bir önceki gün katılımın sıfırlandığı XRP ETF ekosisteminde talebin yeniden canlandığı anlaşılıyor. SosoValue, dijital varlık ETF akışlarını izleyen veri platformları arasında yer alıyor.

XRP, son işlem gününde net giriş kaydeden tek büyük kripto varlık oldu.

Aynı gün Bitcoin ETF’lerinden toplam 46,65 milyon dolar çıktı. Ethereum ETF’lerinde 24,29 milyon dolar, Solana ETF’lerinde ise 667.720 dolar net çıkış görüldü. Böylece günün ETF akış tablosunda pozitif bölgede kalan tek büyük varlık XRP oldu.

VarlıkETF akışıTarih
XRP1,55 milyon dolar net giriş8 Eylül
Bitcoin46,65 milyon dolar net çıkış8 Eylül
Ethereum24,29 milyon dolar net çıkış8 Eylül
Solana667.720 dolar net çıkış8 Eylül

Genel piyasada ilgi zayıfladı

ETF pazarının geneline bakıldığında yatırımcı katılımının gerilediği görülüyor. Bu tablo, kurumsal tarafta risk iştahının azaldığına işaret ederken, XRP’nin sınırlı da olsa taze para çekmesi dikkat çekti. Giriş tutarı büyük olmasa da, düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden XRP’ye yönelen talebin diğer büyük varlıklardan ayrıştığı izlenimi oluştu.

Bitcoin, Ethereum ve Solana fonlarında çıkış sürerken, XRP ürünleri yatırımcıdan yeni para çekti.

Fiyat tarafında beklenti güçlendi

XRP fiyatı son 24 saatte yaklaşık %3 yükseldi. ETF tarafındaki talebin korunması halinde bu akışın fiyat üzerinde destekleyici bir etki yaratabileceği değerlendiriliyor. Piyasadaki dalgalanmaya rağmen yatırımcıların bir bölümü, artan ivmenin XRP için 2 dolar eşiğinin yeniden test edilmesine zemin hazırlayabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte ETF akışlarındaki tek günlük verilerin kısa vadeli dalgalanmalara açık olduğu biliniyor. Yine de son tablo, geniş kripto ETF pazarında para çıkışları sürerken XRP’nin ayrı bir yön izlediğini ortaya koydu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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