Shibarium’da günlük işlem sayısı iki günde %122 arttı

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da günlük işlem sayısı son iki günde belirgin artış gösterdi. Shibariumscan verilerine göre ağdaki günlük işlem adedi 6 Eylül 2026’da 786 seviyesindeyken 8 Eylül 2026’da 1.750’ye çıktı.

Explorer verilerinde teknik sınırlama sürüyor

Buna karşın ağdaki hareketliliğe ilişkin veriler değerlendirilirken blok gezginindeki teknik süreç dikkate alınıyor. Shibariumscan ana sayfasında indeksleme işleminin sürdüğü belirtilirken, bu aşamada görülen bazı istatistiklerin gerçek zincir faaliyetini tam olarak yansıtmayabileceği uyarısı yer alıyor.

Shibariumscan, blokların %51’inin indekslendiğini bildirirken bazı sayımların hatalı olabileceğini kaydetti.

Shibarium, Shiba Inu ekosisteminin işlem maliyetlerini düşürmeyi ve ağı daha ölçeklenebilir hale getirmeyi amaçlayan katman 2 blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağın veri görüntüleme altyapısında 2025 sonlarından bu yana sunucu taşıma ve zincirin yeniden indekslenmesi dahil kapsamlı teknik çalışmalar yürütülüyor.

Mini sözlük: Yeniden indeksleme, blok gezgininin veritabanını baştan tarayarak blok ve işlem geçmişini daha doğru göstermesi için yapılan teknik güncelleme sürecidir.

Sürecin önceki aşamalarında Shibarium gezgini, ağın gerçekte işlediği blok ve işlem sayısından daha düşük veriler göstermişti. Bu nedenle son iki gündeki yükseliş, ağ etkinliğinde toparlanmaya işaret etse de teknik güncelleme tamamlanmadan verilerin kesin bir tablo sunduğu söylenemiyor.

SHIB fiyatı makro verilerle birlikte izleniyor

Shiba Inu fiyatı ise hafta ortasında küresel kripto para piyasasındaki dalgalanmayla birlikte baskı gördü. SHIB, çarşamba günü erken saatlerde 0.00000535 dolara kadar geriledikten sonra sınırlı toparlanma kaydetti. Piyasalarda odak noktası, enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankasının 15 ve 16 Eylül toplantısına çevrildi.

Yatırımcılar, ekonominin seyrine ilişkin sinyal verebilecek haftalık veri akışını izliyor.

Bu hafta açıklanacak veriler arasında ağustos ayı üretici enflasyonu perşembe günü, tüketici enflasyonu ise cuma günü yayımlanacak. Söz konusu verilerin, faiz beklentileri ve riskli varlıklara yönelik iştah üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

SHIB, son 24 saatte %0,35 artışla 0.00000543 dolara yükseldi. Haftalık artış %6,35 oldu. Token, 5 Eylül’de gördüğü 0.00000558 dolar zirvesinin ardından 0.00000534 ile 0.00000557 dolar aralığında dalgalandı.