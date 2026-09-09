Bitcoin, ABD enflasyon verisi öncesi 79.500 dolar eşiğinde sıkıştı

Bitcoin, 9 Eylül Çarşamba günü 78.700 dolar civarında işlem gördü. Fiyatın 79.500 dolar bölgesini birkaç kez aşamaması, kısa vadede yön arayışını güçlendirdi. Piyasada bir yandan 82.000 dolara doğru yeni bir atak ihtimali izlenirken, diğer yandan daha derin bir düzeltme riski gündemde kalmayı sürdürüyor.

79.500 dolar kısa vadede belirleyici konumda

Dört saatlik grafikte Bitcoin’in 79.500 dolar seviyesinin altında yatay bir görünüm sergilediği görülüyor. Kripto para analisti That Martini Guy, bu bölgeyi kısa vadede mevcut bant ile son zirvelere yeniden yönelme ihtimali arasındaki temel eşik olarak değerlendiriyor. That Martini Guy, piyasa yorumlarını sosyal medyada paylaşan bir kripto para analisti olarak biliniyor.

Bitcoin’in 78.650 dolar çevresinde kalması ve 79.500 dolar direncinin hemen altında tutunması, alıcıların henüz net bir kırılma üretemediğine işaret ediyor. Buna rağmen fiyat, ağustos ayındaki sert yükselişin büyük bölümünü korumuş durumda.

That Martini Guy, 79.500 doların üzerinde net bir dört saatlik kapanış görülmesi halinde kısa vadeli görünümün güç kazanabileceğini, bu durumda sıradaki önemli bölgenin 82.000 dolar olacağını değerlendiriyor.

Buna karşılık mevcut sıkışma alanının aşağı yönlü kaybedilmesi durumunda 70.500 dolar ilk yerel destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 67.200 dolar daha güçlü bir destek bölgesi olarak izleniyor. Satış baskısının derinleşmesi halinde 63.000 dolar bandı alt sınır niteliği taşıyor.

Uzun vadeli senaryoda sert geri çekilme olasılığı öne çıktı

Üç günlük BTC/USDT grafiğini paylaşan bir diğer analist Rod ise daha oynak bir uzun vadeli senaryo ortaya koyuyor. Bu yaklaşıma göre Bitcoin, önce yeni bir yükseliş denemesi yapabilir, ardından da daha önce tanımlanmış destek alanına sert bir geri çekilme yaşayabilir. Analist, böyle bir hareketin ardından güçlü bir toparlanma gelmesi halinde daha geniş çaplı bir yükseliş dönüşünün teyit kazanabileceğini düşünüyor.

Rod’un işaret ettiği geniş destek bölgesi 63.000 dolar ile 71.000 dolar arasında yer alıyor. Bu yapıda 63.000 dolar seviyesi kritik alt sınır olarak öne çıkıyor. Analiste göre yükseliş senaryosunun geçerliliğini koruması için fiyatın bu seviyenin üzerinde yapısını savunması gerekiyor.

Rod, olası yükseliş dönüşünün devreye girebilmesi için satışların destek bölgesinde karşılanması ve ardından hızlı bir toparlanmanın görülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Analistin grafik projeksiyonu ilerleyen aşamada 120.000 doların üzerini ve yaklaşık 130.000 doları işaret etse de, bu seviye kesinleşmiş bir hedef olarak sunulmuyor. Kısa vadede piyasanın önce destek oluşturması ve yukarıdaki dirençleri aşması gerekiyor.

Makro veriler ve petrol fiyatları baskıyı artırıyor

Teknik görünümün yanı sıra makroekonomik gelişmeler de piyasadaki dengeyi etkiliyor. ABD’de cuma günü açıklanacak tüketici enflasyonu verisi öncesinde petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara yaklaşması, enflasyon endişelerini yeniden artırdı. Bu tablo, Bitcoin dahil riskli varlıklarda kısa vadeli dalgalanmayı güçlendirebilir.

Mevcut görünümde en net kısa vadeli eşik 79.500 dolar olmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket 82.000 dolar yolunu yeniden açabilir. Tersi durumda 70.500 dolar, ardından 67.200 ve 63.000 dolar bölgeleri daha yakından izlenecek destekler olarak öne çıkıyor.