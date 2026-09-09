Bitcoin’de borsa girişleri 4,4 kat arttı, veriler neye işaret ediyor?

Bitcoin’in yaz başındaki yaklaşık 60.000 dolar seviyesinden toparlanarak 8 Eylül’ü 78.450 dolarda kapatmasına rağmen, spot borsalara yapılan büyük transferlerde olağan dışı bir artış görülmedi. CryptoQuant analisti Woominkyu, mevcut verilerin büyük transferlerden kaynaklanabilecek sürekli satış baskısında belirgin bir yükselişe işaret etmediğini belirtiyor.

Bitcoin’de borsa girişleri son dönemin olağan seviyelerinde

Analistin paylaştığı verilere göre, 8 Eylül’de spot borsalara yapılan en büyük 10 Bitcoin girişinin toplamı 5.442 BTC oldu. Bu tutar önceki günün 4,4 katına ulaşsa da 30 günlük ortalamanın yalnızca yüzde 5,1 üzerinde kaldı. Son haftanın yedi günlük giriş ortalaması ise 4.678 BTC ile yılın önceki dönemlerinde görülen birçok zirvenin altında seyretti.

Daha uzun vadeli grafiklerde de Bitcoin fiyatındaki toparlanmaya olağan dışı büyüklükte borsa transferlerinin eşlik etmediği görüldü. Woominkyu’nun değerlendirmesine göre, 8 Eylül’deki artış anormal bir sermaye girişinden çok, son dönemin olağan seviyelerine dönüş niteliği taşıyor.

Bundan sonraki süreçte $BTC fiyatının yönü ile borsalara girişlerin birlikte izlenmesi gerekiyor. Fiyat zayıflarken yedi günlük ortalama girişin yükselmeyi sürdürmesi, potansiyel satış baskısının arttığına işaret edebilir.

İran, ihracat gelirlerinin dönüşünde kripto kullanımını kolaylaştırıyor

Kripto paraların dış ticarette kullanımında ise İran’dan yeni bir adım geldi. Financial Times’ın yönetim içinden kaynaklara ve analistlere dayandırdığı haberine göre, İran Merkez Bankası sıkılaşan ABD yaptırımları altında ticaretin sürmesini sağlamak amacıyla işletmeleri yurt dışındaki kazançlarını Bitcoin ve Tether’ın USDT’si gibi kripto paralarla ülkeye getirmeye teşvik ediyor.

İşletmeler, yetkililerin son aylarda döviz kontrollerini gevşettiğini ve İran’daki kripto borsaları üzerinden sınır ötesi işlemlerin gerçekleştirilmesine imkân tanıdığını aktardı. Önceki sistemde ihracatçılar, gelirlerinin büyük bölümünü genellikle piyasanın altında kalan resmî kurlarla devletin işlettiği platform üzerinden ülkeye getirmek zorundaydı. Bu durum, paranın yurt dışında tutulmasını veya beyan edilmeden geri getirilmesini teşvik ediyordu.

Yeni uygulamayla işletmeler dövizlerini piyasa kurundan çevirebiliyor ve ihracat gelirlerini resmî sistemden geçirmeden kendi ithalat ödemelerinde kullanabiliyor. İranlı yetkililer, işletmelerin ülke içinde ve dışında biriktirdiği beyan edilmemiş kazançların 100 milyar doları aştığını tahmin ediyor. İran Dijital Dönüşüm Derneği üyesi Alireza Bozorgmehri de merkez bankasının kripto borsaları üzerindeki incelemelerini gevşettiğini söyledi.

Kripto ödeme kanalları da yaptırımların hedefinde

İran, 2022’de kripto parayla finanse edilen 10 milyon dolarlık bir ithalat siparişi vermişti. Ancak bu ödeme kanalları da ABD yaptırımlarına açık durumda. Washington’ın temmuz ayında İran Merkez Bankası ile bağlantılı dört cüzdanı yaptırım listesine almasının ardından Tether, 131 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu. ABD, ağustosta İran’a yönelik tedbirlerini kripto, altın, deniz taşımacılığı ve teknolojiyi kapsayacak şekilde genişletti.

ABD ile İran arasında şubat sonundan bu yana süren karşılıklı saldırılar, ülkenin 7,8 milyar dolarlık kayıt dışı kripto ekonomisini de gündeme taşıdı. İran, ABD dolarını devre dışı bırakmak için devlet destekli Bitcoin madenciliğinden ve stablecoinlerden yararlanıyor. Buna rağmen Financial Times’a göre, işletmelerin paralarını ülkeye getirmekte kullandığı başlıca kanal komşu ülkelerdeki döviz büroları olmaya devam ediyor.