Geri Dönüş! 2 Gelişme Bu Altcoin İçin Parabolik Ralliyi Başlatabilir

Polygon‘un token’ı MATIC, potansiyel bir düşüşün sınırında duruyor ve fiyatı, bir toparlanma olasılığından önce 0,68 dolara düşme riski taşıyor. Kısa vadeli piyasa dinamiklerine rağmen, Polygon ekosistemindeki son gelişmeler, Celestia Org ile entegrasyonun altını çizerek dönüştürücü bir aşamaya işaret ediyor. Kripto para birimi MATIC için iki gelişmenin parabolik ralliye işaret edebileceği ifade ediliyor. İşte o gelişmeler.

Günlük 10 Milyondan Fazla İşlem

MATIC’in benimsenmesi için bir yükseliş göstergesi olarak, Polygon’un Proof-of-Stake zinciri, kurumsal analiz platformu Artemis tarafından bildirildiği üzere, şu anda günde 10 milyondan fazla işlem gerçekleştiriyor. Bu yüksek işlem hacmi, sağlam bir benimseme düzeyini yansıtmakta ve Polygon‘un ölçeklendirme çözümleri ortamındaki konumunu güçlendirmekte.

Polygon kurucu ortağı Mihailo Bjelic kısa süre önce X üzerinden yaptığı bir paylaşımla modüler bir veri ağı olan Celestia ile entegrasyonunu duyurdu. Bu entegrasyon, modüler geliştirme yetenekleri sunarak Polygon ekosistemindeki geliştiricileri güçlendirecek.

Bu hamlenin özellikle, Ethereum üzerinde yüksek verimli Layer-2 zincirlerinin başlatılmasının önündeki engelleri önemli ölçüde azaltması ve işlem maliyetlerini 100 kat düşürmesi bekleniyor. Entegrasyon, geliştiricilerin 2024’ün başlarında Polygon’un Zincir Geliştirme Kitini (CDK) kullanarak ZK odaklı Layer-2 projelerini başlatmalarının önünü açıyor.

MATIC Fiyat Düşüşü

Yükseliş gelişmelerine rağmen, MATIC şu anda fiyatında kısa vadeli bir düşüşle karşı karşıya. Binance‘te 0,8454 dolardan işlem gören token, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüş yaşadı. Kripto para birimi MATIC için daha fazla düşüşün olacağına yönelik olarak beklentiler var.

Kripto para birimi MATIC fiyatının 0,6851 dolar seviyesine gerileme ihtimali, mevcut fiyattan yüzde 18’lik bir düşüş anlamına geliyor. Ancak piyasa analistleri bir toparlanma senaryosu öngörüyor. Bu toparlanma için hedef 14 Kasım zirvesi olan 0,9842 dolar olarak belirlendi.

MATIC kısa vadeli dalgalanmaları yönetirken, teknolojik ilerlemeler ve ekosistem gelişimi arasındaki sinerji Polygon’u sürdürülebilir büyüme için konumlandırıyor ve potansiyel olarak MATIC’in uzun vadeli yörüngesini etkiliyor. Yatırımcılar, token’ın gelecekteki performansına ilişkin ipuçları için bu dinamikleri yakından takip ediyor. Bakalım ilerleyen günlerde yukarıda verdiğimiz iki önemli gelişme, MATIC için yükseliş görünümlü bir pozisyonun gerçekleşmesine işaret edecek mi?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.