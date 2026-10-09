BITCOIN (BTC)

Fidelity son 20 işlem gününde 354,1 milyon dolarlık Bitcoin aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fidelity, son 20 işlem gününde 354,1 milyon dolarlık Bitcoin aldı ve alımların büyük bölümü $BTC’de yoğunlaştı.
  • 📊 Şirketin Bitcoin, Ethereum ve Solana için toplam alımı 438,9 milyon dolara ulaştı.
  • 📉 Buna karşın Bitcoin fiyatı yaklaşık 87.000 dolardan 81.000 dolar civarına geriledi.
  • 🧭 Kurumsal talep sürerken kısa vadede piyasa ivmesinin zayıfladığı görüldü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Fidelity, kripto varlık odaklı borsa yatırım fonlarına yönelik talebin sürmesiyle son 20 işlem gününde Bitcoin, Ethereum ve Solana alımlarını artırdı. Arkham Intelligence verilerine göre şirket bu dönemde toplam 438,9 milyon dolar tutarında kripto varlık alımı gerçekleştirdi.

İçindekiler
1 Bitcoin alımları öne çıktı
2 ETF ürünlerine talep devam etti
3 Fiyat geri çekildi

Bitcoin alımları öne çıktı

Toplam alımlar içinde en büyük payı Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’si FBTC aldı. Verilere göre fon, söz konusu dönemde 354,1 milyon dolarlık Bitcoin biriktirdi. Aynı zaman aralığında Ethereum alımları 66,6 milyon dolar, Solana alımları ise 18,2 milyon dolar oldu.

Fidelity, geleneksel finans alanında öne çıkan büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak biliniyor. Şirket son dönemde yalnızca Bitcoin’e değil, Ethereum ve Solana tabanlı ürünlerine de yatırımcı ilgisini korumaya çalışıyor.

Arkham Intelligence verileri, Fidelity’nin son 20 işlem gününde ETF ürünleri üzerinden toplam 438,9 milyon dolarlık Bitcoin, Ethereum ve Solana alımı yaptığını gösteriyor.

ETF ürünlerine talep devam etti

Veriler, Fidelity’nin üç büyük kripto varlığa dönük alımlarını sürdürdüğüne işaret ederken, en güçlü talebin Bitcoin tarafında toplandığını ortaya koydu. Özellikle FBTC’de görülen hacim, kurumsal yatırımcı ilgisinin halen büyük ölçüde Bitcoin merkezli ilerlediğini gösterdi.

Ethereum ve Solana tarafındaki alımlar daha sınırlı kaldı. Buna rağmen her iki ürün için de kayda geçen girişler, Fidelity’nin kripto ETF yelpazesine yönelik ilginin tamamen tek bir varlıkla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

VarlıkETF alımıDönem
Bitcoin354,1 milyon dolarSon 20 işlem günü
Ethereum66,6 milyon dolarSon 20 işlem günü
Solana18,2 milyon dolarSon 20 işlem günü

Fiyat geri çekildi

Kurumsal alımların devam etmesine karşın Bitcoin fiyatı son günlerde sert bir geri çekilme yaşadı. Yaklaşık 87.000 dolar seviyesinden çok haftalı dip bölgesi olan 81.000 dolar civarına inen varlıkta satış baskısının arttığı görüldü.

Bu hareket, özellikle bireysel yatırımcı kaynaklı satışların hız kazandığı bir döneme işaret ediyor olabilir. Piyasadaki ivmenin zayıflaması, büyük fonların mevcut alım temposunu aynı güçle sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin belirsizliği artırdı.

Bitcoin, yaklaşık 87.000 dolardan 81.000 dolar civarına gerilerken piyasada kısa vadeli satış baskısı güç kazandı.

Buna karşılık Fidelity’nin son 20 işlem gününe yayılan alımları, kurumsal tarafta talebin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Özellikle Bitcoin ürününe yönelen girişler, piyasa dalgalanmasına rağmen büyük yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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