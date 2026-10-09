Shiba Inu’da günlük yakım durdu, SHIB son 24 saatte geriledi

Shiba Inu ekosisteminde token yakım temposu son 24 saatte belirgin biçimde zayıfladı. Shibburn verilerine göre bu süre içinde hiçbir SHIB yakılmadı ve günlük yakım oranı yüzde 100 geriledi. Bu tablo, bir gün önce görülen sert artışın ardından geldi.

Yakım verilerinde sert değişim

Önceki 24 saatlik dönemde 91.120.170 SHIB yakılmış, günlük yakım oranı yüzde 182.140 yükselmişti. Son ölçüm aralığında ise yakım adreslerine token gönderilmemesi nedeniyle sıfır yakım kaydedildi. Bu durum, tek başına teknik bir arızaya işaret etmiyor; topluluk katılımı ve işlem hacmi yakım verilerinde kısa süreli sert dalgalanmalar yaratabiliyor.

Mini sözlük: Shibburn, Shiba Inu topluluğunun yakım işlemlerini izlemek için kullandığı veri platformudur. Token yakımı ise varlıkların geri döndürülemeyen adreslere gönderilerek dolaşımdan kalıcı biçimde çıkarılması anlamına gelir.

Son yedi günde yakılan SHIB miktarı 401,30 milyon oldu. Son 30 günlük toplam yakım ise 707,51 milyon SHIB seviyesine ulaştı. Toplamda şimdiye kadar 410.844.855.570.460 SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu miktar, 1 katrilyon adetlik başlangıç arzına göre yüzde 41,08’lik azalmaya karşılık geliyor.

Son 24 saatte hiçbir SHIB yakılmaması, ölçüm döneminde yakım adreslerine token gönderilmediğini gösteriyor; bu tablo tek başına ağda teknik bir sorun olduğu anlamına gelmiyor.

Fiyat üzerindeki baskı sürdü

SHIB fiyatı son 24 saatte yüzde 0,89 düşüşle 0.00000536 dolara indi. Kripto varlıklardaki geri çekilme, ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının ardından hız kazandı. Tutanaklarda, yetkililerin büyük bölümünün yıl sonundan önce bir faiz artışını daha uygun gördüğü anlaşıldı.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasındaki toplam tasfiye 969 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde Shiba Inu perşembe günü ikinci gün üst üste sert geriledi ve 0.000005099 dolara kadar indi. Varlık, 5 Ekim’de gördüğü 0.000006 dolar zirvesinden sonra dört günlük düşüş serisi yaşadı.

Kaldıraç birikimi risk oluşturuyor

Fiyat hareketi sırasında SHIB, 50 günlük ortalamasının altına sarktı ve kısa süreliğine 200 günlük ortalamanın da altını gördü. Daha sonra bu seviyenin üzerine yeniden çıktı. Teknik görünümdeki bu oynaklık, daha geniş altcoin piyasasındaki baskıyla aynı döneme denk geldi.

Zincir üstü analiz platformu Glassnode, eylül sonuna kadar altcoinlerde güçlü bir yükseliş yaşandığını, ancak bu süreçte biriken kaldıraçlı pozisyonların tam anlamıyla temizlenmediğini belirtiyor. Platform, büyük piyasa değerine sahip altcoinlerde açık pozisyon büyüklüğünün, son bir yıllık kendi standartlarına kıyasla piyasa değerine oranla daha yüksek seviyelere çıktığını kaydetti.

Glassnode, fiyatlar düşerken açık pozisyonların korunmasının zorunlu çözülme riskini artırabileceğini belirtiyor.

Glassnode’a göre bu artışın bir bölümü, fiyatlar gerilerken pozisyonların açık kalmasından kaynaklanıyor. Bu yapı, piyasa baskısının sürmesi halinde kaldıraçlı işlemlerde zorunlu çözülme ihtimalini gündemde tutuyor.