Kripto Para

Ledger, yetkili satıcı kaynaklı cüzdan hırsızlığı iddialarını araştırıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ledger, Malezya’daki yetkili satıcı bağlantılı hırsızlık iddialarını araştırıyor.
  • 📦 Şirket, son 90 günde cihaz alan kullanıcıların kurulum yapmamasını istedi.
  • 🔐 Kurulum yapanlara, varlıklarını yeni bir cüzdana ve yeni kurtarma ifadesine taşıma çağrısı yapıldı.
  • 💰 Araştırmacı Specter, $BTC ve diğer ağlarda kaybın 86 milyon doları aşmış olabileceğini öne sürdü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Donanım cüzdan üreticisi Ledger, Güneydoğu Asya’daki yetkili satıcılarından biri üzerinden ürün alan bazı müşterilerin kripto varlıklarının çalındığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Şirket, Malezya merkezli CryptoBilis üzerinden Ledger cihazı satın alan kullanıcılarla bağlantılı bildirimleri değerlendirdiğini açıkladı.

İçindekiler
1 Satışlar durduruldu, kullanıcılara acil uyarı yapıldı
2 Tedarik zinciri şüphesi öne çıktı
3 Kayıp tutarı konusunda belirsizlik sürüyor

Satışlar durduruldu, kullanıcılara acil uyarı yapıldı

Ledger, önlem amacıyla CryptoBilis’ten soruşturma tamamlanana kadar tüm satış ve sevkiyatları durdurmasını istedi. Şirket ayrıca son 90 gün içinde bu satıcıdan cihaz alan ve cüzdanını henüz kurmayan müşterilere, yeni bir bildirim gelene kadar kuruluma başlamamaları çağrısında bulundu.

Cihazını daha önce etkinleştiren kullanıcılara ise varlıklarını yeni bir Ledger donanım cüzdanına ve yeni bir kurtarma ifadesine taşımaları önerildi. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği henüz netleşmezken, herhangi bir donanımın değiştirilip değiştirilmediği de doğrulanmış değil.

Ledger, son 90 gün içinde ilgili satıcıdan cihaz alan ve henüz kurulum yapmayan kullanıcıların cüzdanlarını başlatmamasını istedi.

Tedarik zinciri şüphesi öne çıktı

Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao, olayla ilgili değerlendirmesinde olası nedenlerden birinin tedarik zinciri saldırısı olabileceğini söyledi. Zhao’ya göre sahte ya da fiziki olarak oynanmış donanım cüzdanları, iddia edilen hırsızlıkların kaynağı olabilir. Changpeng Zhao, Binance’in eski CEO’su olarak tanınıyor ve kripto piyasasının en görünür isimleri arasında yer alıyor.

Zhao, eldeki bilgilere göre sorunun tek bir satıcıyla sınırlı göründüğünü, etkilenmiş cihaz sayısının da görece düşük kalmış olabileceğini belirtti. Buna karşın Ledger’ın kripto ekosistemindeki en eski ve en güvenlik odaklı donanım cüzdan üreticilerinden biri olduğunu da vurguladı.

Changpeng Zhao, yakın dönemde Ledger donanım cüzdanı edinen kullanıcıların temkinli davranması gerektiğini, ilk bulguların tek bir satıcıya işaret ettiğini kaydetti.

Kayıp tutarı konusunda belirsizlik sürüyor

Eski Mt. Gox CEO’su Mark Karpeles de tartışmaya katıldı. Karpeles, Malezya’dan kendisine ulaştığını öne sürdüğü kurcalanmış bir Ledger cihazına ilişkin iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Ancak iki olay arasında doğrudan bir bağ bulunduğuna dair doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Blokzincir araştırmacısı Specter, olası kayıpların 86 milyon doları aşmış olabileceğini tahmin ediyor. Specter, Bitcoin, Ethereum ve Tron ağlarında yüzlerce cüzdanın etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü. Buna rağmen Ledger, bu tutarı doğrulamadı ve tüm vakaların aynı yetkili satıcıyla bağlantılı olup olmadığının da kesinleşmediğini bildirdi.

Şirket, soruşturma ilerledikçe topluluğu bilgilendireceğini ve etkilenmiş olabilecek kullanıcıların resmi destek kanallarıyla iletişime geçmesi gerektiğini duyurdu. Mevcut aşamada soruşturmanın kapsamı, etkilenen kullanıcı sayısı ve zararın nihai boyutu belirsizliğini koruyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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