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Eyvah! Bitcoin ve Kripto Düşüşünün Sebebi Buymuş!

Kripto para yatırımcılarına bu gece rahat yok. Dakikalar içinde milyarlarca dolar değerinde Bitcoin satıldı.
23:13
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı aniden 29.700 dolar seviyesinden 27.000 dolara kadar düştü. Şimdi 27.400 dolardan alıcı buluyor. Kral kripto para birimi bugün hızlı bir kazanç ve kayıp yaşadı.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Arkham Alert’e göre MTGOX ve ABD hükümeti tarafından tutulan Bitcoin’ler satılıyor. Bu haber daha büyük bir FUD kaynaklı düşüş olmadığına işaret ediyor. Bundan dolayı BTC fiyatının satışlar bittikten sonra yükselmesi muhtemeldir. Ancak bir sorun var Türk On-chain analisti anlcnc1 ABD ve MTGOX cüzdanlarından bir çıkış olmadığını raporluyor. Twitter hesabından yaptığı duyuruda cüzdanları izlediğini ve bir hareket olmadığını yazdı.

Yine de pozitif gelen META kazanç raporu ve ABD kaynaklı satışlar iddiası sebebiyle fiyat yükseldi. Panik yapan yatırımcılar çok daha büyük bir olumsuzluğun yaşandığı endişesiyle sattığı varlıkları topluyor olabilir.

Kripto Paralar Son Durum

Sebebi henüz netleşmiş olmasa da hacimli ve hızlı satışların etkisiyle düşen bir Bitcoin var. Bu düşüşün ardından altcoinler kazanımlarını hızla sildi ve çoğu destek bölgelerini kaybetti. MTGOX cüzdanlarında hareketlilik olmadığı da raporlandığına göre bu düşüşün kar satışlarından başka bir sebebi olmalı. İlerleyen saatlerde gelecek olumsuz haberlere yatırımcılar hazırlıklı olmalı. Öte yandan vadeli işlemlerde biriken pozisyonların tasfiyesi de bu düşüşle birlikte gerçekleşmiş oldu. Gündüz short akşam da long pozisyonların temizlenmiş olması artık her iki yönden birine daha hızlı bir hareket görme ihtimalimizi artırıyor.

Kripto paraların kümülatif değeri tekrar 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi ve hacim 60 milyar doları aştı. Son 1 saat içinde kripto paraların çoğu günlük kazancını silmiş oldu. Ethereum ve diğerleri zor aştığı direnç bölgelerini hızla kaybetti. En büyük 100 kripto para arasında IMX, SNX, WOO, ICP, APT, AGIX, STX, FTM, ARB, SAND ortalama %7’nin üzerinde kayıp yaşadı.

Son düşüşe sebep olan satışın miktarı 3,76 milyar dolardı ve bunun 3,15 milyar dolarlık bölümü Binance borsasından geldi.

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