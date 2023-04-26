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Birkaç dakika önce yapılan duyuruyla birlikte popüler altcoinin fiyatı hızla yükselişe geçti. Coinbase borsası listeleme yol haritasına yeni bir altcoin ekledi. Kripto paraların Amazon’u olmak isteyen dev borsa hızlı listelemelerine devam ediyor. Son 1,5 yılda Coinbase borsasındaki altcoinlerin sayısı önemli ölçüde arttı.

Coinbase Altcoin Listeleme

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase biraz önce listeleme yol haritasına Osmosis (OSMO) isimli altcoini eklediğini duyurdu. Son birkaç hafta içinde Coinbase borsasının yol haritasına eklediği beşinci altcoin OSMO oldu. Gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra eğer herhangi bir sorun çıkmazsa birkaç gün veya hafta içinde OSMO’nun platformda işlem göreceğiyle ilgili duyuru da gelecektir. Az da olsa Coinbase borsası yol haritasına eklediği kripto paralardan vazgeçebiliyor. Fakat OSMO uzun süredir popüler borsalarda işlem gören bir varlık olduğu için yakında listelenme ihtimali daha yüksek görünüyor.

Duyurunun ardından OSMO fiyatı Binance borsasında 0,79 dolara kadar yükseldi. Özellikle BTC’nin sürpriz düşüşünün ortasında bu yükseliş OSMO yatırımcılarını sevindirmiş olmalı.

Osmosis (OSMO)

Bu proje son birkaç yılda önemi artan Cosmos ekosistemindeki popüler bir DeFi platformudur. Özellikle kendi ağına geçmek isteyenler Cosmos altyapısından yararlanıyor ve bu yapı farklı blockchainlerin birbirleriyle iletişimini de mümkün hale getiriyor. Osmosis ayrıca Ethereum ve Polkadot ekosistemlerinden köprülenmiş IBC dışı varlıklar da sunmaktadır. Başlangıçta Balancer tarzı havuzlara dayanan Osmosis konsantre likidite modeline geçişiyle popülerliğini artırdı.

1 milyar maksimum arzının %49’u dolaşımda ve yazı hazırlandığı sırada 0,75 dolar olan fiyatıyla en büyük 100 kripto para arasında yer alıyor. 369 milyon dolarlık piyasa değeri var. Bununla birlikte işlem hacmi son duyurunun ardından %145 oranında artarak 14,5 milyon dolara sıçradı.

Son olarak bu tarz haber kaynaklı yükselişlerin hızla tersine dönebileceğini de unutmamak gerekiyor. Birçok altcoin listeleme veya yol haritası duyurusuyla hızla yükseldikten sonra kar satışlarının ardından büyük kayıplar yaşamıştı.