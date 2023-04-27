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Bugün yaşanan düşüşün arkasında balina satışları vardı ve BTC aniden 2 bin dolardan fazla kayıp yaşadı. Vadeli işlemlerde kazanç peşinde olan yatırımcılar ise sadece 1 saatte 100 milyon dolardan fazla kaybetti. Hacmin günlük 30 milyar dolar seviyesine düştüğü hesaba katarsak bu rakam oldukça yüksek. Son birkaç haftadır çoğunlukla kripto paraların kümülatif hacim 30-60 milyar dolar arasında hareket etti.

Bitcoin Balinaları

Bitcoin fiyatlarındaki büyük dalgalanmaların arkasında kimin olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevap, Bitcoin balinaları olarak bilinen bir grup kişi veya kuruluşta yatmaktadır. Bu kişi ya da kuruluşlar büyük miktarlarda Bitcoin’e sahiptir ve bu sayede piyasa trendlerini önemli ölçüde etkileyebilirler. Tek bir balina binlerce adet BTC tutar ve aniden gördüğümüz milyonlarca dolarlık satışların arkasında da bunlar vardır.

Yukarıdaki görsel elinde 1000 BTC ve daha fazlasını tutan adresleri gösteriyor. Bitcoin balinaları genellikle anonimliği tercih eder. Bu da faaliyetlerinin tespitini ve takibini zorlaştırarak piyasada kolayca manevra yapmalarına olanak tanır.

Balinalar BTC Fiyatını Nasıl Etkiler?

Balinalar iki ana yöntemle Bitcoin‘de önemli fiyat dalgalanmaları başlatabilir. Bunlardan ilki büyük alım veya satım emirleridir. Örneğin, büyük bir satış emri veren bir balina Bitcoin fiyatında ani bir düşüşe yol açabilirken, büyük bir alım emri BTC fiyatının yükselmesine neden olabilir. İkinci yöntem ise piyasa manipülasyonudur.

Piyasa manipülasyonu, balinalar tarafından Bitcoin fiyatlarını etkilemek için kullanılan bir başka taktiktir. Birkaç farklı yöntem kullanırlar. Örneğin önce fiyatı büyük miktarlarda Bitcoin satın alarak yükseltir ve ellerindekileri hızla satarak fiyatın düşmesine neden olurlar. Bunu altcoinlerde daha sık görürüz ve BTC cephesinde bu daha çok organize balinaların işidir. Kimi zaman market maker veya direkt olarak borsaların kendileri de bu hareketleri başlatabilir. En önemli taktiklerinden biri ise Spoofing’tir.

Spoofing

Spoofing, yüksek talep veya arz yanılsaması yaratmak için sahte alım veya satım emirleri vermeyi içerir. Balinalar bu taktiği piyasa duyarlılığını manipüle etmek ve diğer yatırımcıların kendi lehlerine hareket etmesini sağlamak için kullanabilir.

İstenen fiyat hareketine ulaşıldığında, sahte emirlerini iptal eder ve piyasa tepkisinden kar elde ederler.

Balinalar kripto para piyasasında önemli bir güce sahiptir ve eylemleri önemli fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Yatırımcılar, balinaların taktiklerini anlayarak ve koruyucu önlemler alarak balina kaynaklı fiyat dalgalanmalarının yatırımları üzerindeki etkisini en aza indirebilir.