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Ünlü Ekonomistten Bitcoin İçin “Patlama Zirvesi” Yorumu: O Seviyeler Kaçınılmaz!

Makroekonomist Henrik Zeberg, resesyon korkularının azalmasıyla en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) yaza doğru fırlaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.
08:13
27 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Makroekonomist Henrik Zeberg, resesyon korkularının azalmasıyla en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) yaza doğru fırlaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Fincan Kulp Formasyonu

Ünlü ekonomist Henrik Zeberg, riskli varlıkların yaza doğru yükselişe geçeceğini ve en büyük kripto para BTC‘nin buna öncülük edeceğini söylüyor. Zeberg’e göre, çoğunlukla sabit gelir getirilerindeki düşüşün etkisiyle hisse senetleri ve kripto paralar için bir “patlama zirvesi” gelişiyor:

Patlama zirvesi gelişiyor. Piyasa rallisinin temel itici gücü, getirilerdeki güçlü düşüş olacak. Ekonomi Goldilocks bölgesinde. Riskli varlıkları yaza doğru yükselişe geçecek.

Zeberg, kripto analiz şirketi Swiss Block’un verilerine atıfta bulundu. Swiss Block, BTC’nin yukarı yönde hareket edeceğine işaret eden bir boğa formasyonu olan fincan kulp formasyonu oluşumunun ortasında olduğunu savundu. Şirkete göre formasyonun çalışması halinde potansiyel hedef aralığı 35 bin dolar ila 52 bin dolar arasında bir nokta:

Önümüzdeki günlerde aşağı yönde 26 bin 500 dolara doğru son bir hamlenin geleceğine inanıyoruz (en kötü ihtimalle 25 bin 200 dolara kadar düşebilir). Bu, güçlü bir geri dönüşten önce oranlarda son yükseliş ile aynı zamana denk geliyor. Fincan kulp formasyonu için minimum hedef yaklaşık 35 bin dolar. Düşük dereceli EW (Elliott Dalgası) sayımının üçüncü dalgası için hedef 42 bin dolar veya hatta genişletilmiş bir versiyonda 52 bin dolar. Bitcoin ve altcoinler, kripto paraları çok daha yüksek seviyelere taşıyacak olan küçük çaplı düşüşler yapabilirler.

“Ayılar Hayal Görüyor”

Kripto para ayılarına bir kez daha seslenen Zeberg, yaklaşan bir çöküş ve resesyon tahminlerinin gerçekleşmesinin ihtimal dahilinde olmadığını belirterek “Ekonomi yüzde 100 resesyon içinde DEĞİL. Sevgili ayılar, ekonomi sesyon içinde değilse piyasa neden çöksün? Ayılar hayal görüyor! Onlara göre her düşüş ‘çöküş’ demek. Buna ‘endişe duvarı’ deniyor! NASDAQ’ta düşüşle ilgili hiçbir şey yok. Mevcut düşüş, LONG POZİSYONLARI artırmak için bir FIRSATTIR.” ifadelerini kullandı.

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