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Kripto para piyasasının genelinde artan düşüş beklentilerinin ortasında, Solana (SOL) geçen hafta önemli bir fiyat düzeltmesinden geçti. Yaşanan bu fiyat düzeltmesi, yaklaşık on bir ay boyunca altcoin’in fiyatının düşüş trendinde kalmasına neden olan ve yakın zaman önce geçilen düşen trend direnci çizgisinin yeniden test edilmesiyle sonuçlandı. Dahası, düşen trend direnci çizgisinin üzerinde kalmayı başaran SOL fiyatı, alıcıların yeni geri kazanılan seviyeyi savunduğunu ve bunu fiyatı daha yüksek seviyelere taşımak için bir basamak olarak kullanabileceğini gösteriyor.

Solana Fiyat Analizi

Fiyattaki son düzeltme ile Solana fiyatı için bir üçlü dip formasyonunun oluştuğu görülüyor. Teoride bu formasyon, alıcılardan gelen ve trendin tersine dönmesini destekleyen güçlü bir akümülasyonu yansıtmaktadır.

Solana fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,21 düşüşle 21,81 dolardan işlem görüyor. Bu noktada, popüler altcoin’e dönük alıcı baskısı ile fiyatın ilk olarak yüzde 5,5’lik yükselişle 23 dolardaki dirence ulaşması beklenebilir. Bu direncin üzerinde olacak potansiyel bir kırılma ile satın alım baskısının daha da artması ve fiyatın yüzde 16,6’lik yükselişle son iki ayın en yüksek seviyesi olan 26,68 dolara ulaşması beklenebilir.

SOL için öngörülebilir en olumsuz senaryo ise fiyatın bir süre daha yatay akümülasyonuna devam etmesi ve ardından dönünü aşağı çevirerek düşen direnç trend çizgisinin altında bir kırılım yapması olacak. Böyle bir kırılım ile fiyatın sırasıyla 19,62 dolara ve 19,19 dolara kadar düşmesi beklenebilir.

SOL için Teknik Göstergeler

Solana için günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), yatay hareketin aksine alt seviyelerdeki alım baskısının arttığını gösteren belirgin bir büyümeye işaret ediyor. Öte yandan mevcut fiyat ile 23 dolar direncinin arasında biriktiği görülen 20, 50 ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar’ın (EMA’lar) yükselişin önüne geçebilecek şekilde birden fazla engel oluşturdukları göze çarpıyor.