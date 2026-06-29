SHIB haziranda %24 geriledi! Temmuzda gözler hangi senaryoya çevrildi?

Shiba Inu, haziran ayı boyunca süren satış baskısıyla yılın en zayıf aylık performansına doğru ilerliyor. Kripto veri platformu CryptoRank’ın paylaştığı rakamlara göre SHIB, ay başından bu yana %24’ten fazla değer kaybetti ve fiyat 0.000004182 dolara kadar indi.

Haziran kaybı yılın en sert geri çekilmesi oldu

Kripto piyasasında son haftalarda artan oynaklık, meme coin segmentini de belirgin biçimde etkiledi. Piyasa değeri bakımından önde gelen meme tokenlardan biri olan Shiba Inu, bu süreçte en sert darbe alan varlıklar arasında yer aldı.

Hazirandaki düşüş, SHIB için yalnızca aylık bazda değil, yıl genelindeki tablo açısından da dikkat çekici bir kırılma oluşturdu. Son altı ayın dördü negatif kapanırken, hazirandaki geri çekilme bu dönemin en derin kaybı olarak öne çıktı.

CryptoRank verileri, SHIB’in haziran ayında %24’ten fazla gerilediğini ve bunun 2025 içindeki en zayıf aylık performans olduğunu gösteriyor.

İlkbahardaki toparlanma kalıcı olmadı

Shiba Inu, 2025’in ilk yarısında zaman zaman toparlanma işaretleri vermişti. Mart ayında %2.72, nisan ayında ise %4.74 getiri kaydeden token, kısa süreli bir denge arayışına girmişti. Ancak bu yükselişler kalıcı olamadı ve piyasa baskısının yeniden güçlenmesiyle kazanımların önemli bölümü silindi.

Haziran sonuna gelinmeden görülen %24’lük düşüş, yatırımcıların yıl bitmeden fiyattan bir sıfır daha silinmesi yönündeki beklentilerini de zayıflattı. Son düzeltmeyle birlikte SHIB, bu yıl görülen en düşük fiyat seviyesine geriledi.

Temmuz için beklentiler temkinli iyimserliğe işaret ediyor

Önümüzdeki ayın SHIB için nasıl geçeceği netlik kazanmış değil. Buna karşın geçmiş yıllardaki fiyat performansı, temmuzun varlık için görece daha güçlü bir dönem olabildiğine işaret ediyor. Bu nedenle bazı analistler, tarihsel eğilimin yeniden görülmesi halinde SHIB’in kısa vadede toparlanma zemini bulabileceğini düşünüyor.

Yine de mevcut görünümde belirleyici unsur, yalnızca SHIB’e özgü hareketler değil. Daha geniş kripto piyasasındaki risk iştahı, yatırımcı akışları ve yüksek oynaklık, meme tokenların yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş topluluğuyla öne çıkan bir meme token olarak biliniyor. Fiyat hareketlerinde topluluk ilgisi ve piyasa duyarlılığı, temel göstergeler kadar belirleyici olabiliyor.