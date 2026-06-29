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BITCOIN (BTC)

Strategy, temettü ve geri alım için en fazla 1,25 milyar dolarlık Bitcoin satışına hazırlanıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, temettü ve geri alımlar için en fazla 1,25 milyar dolarlık Bitcoin satış yetkisi açıkladı.
  • 💰 Şirketin 2,55 milyar dolarlık rezervi, yaklaşık 17 aylık temettü ve faiz ödemesini karşılıyor.
  • 📉 847.363 BTC tutan Strategy, son haftada yeni alım yapmadı; $BTC için haziran net artışı 3.625 BTC oldu.
  • 📈 MSTR hissesi yılbaşından bu yana yaklaşık %50 gerilerken, pazartesi açılışı öncesinde %5,5'in üzerinde yükseldi.
Onur Atam
Onur Atam

Strategy, Bitcoin varlıklarının bir bölümünü nakde çevirerek temettü ödemeleri, nakit rezervi oluşturulması ve menkul kıymet geri alımları için kullanmayı öngören yeni bir sermaye çerçevesi açıkladı. Şirket, uzun vadeli Bitcoin stratejisinin korunacağını vurgularken bu adımı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu 8 K bildirimiyle duyurdu.

İçindekiler
1 Yeni çerçevenin kapsamı
2 Rezervler ve ödeme kapasitesi
3 Hisse performansı ve piyasa tepkisi
4 Bitcoin varlığı sabit kaldı

Yeni çerçevenin kapsamı

“Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi” adı verilen yapı, bir Bitcoin nakde çevirme programının yanı sıra STRC imtiyazlı hisselerine ilişkin temettü politikasında değişiklikler içeriyor. Strategy, STRC için yıllık temettü oranını %11,5’ten %12’ye yükseltti. Ayrıca imtiyazlı menkul kıymetler ile A sınıfı MSTR hisseleri için ayrı geri alım programlarına onay verdi.

Şirket, nakit rezervini büyütmek, temettü ve borç maliyetlerini karşılamak ve hisse geri alımlarını finanse etmek amacıyla 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satabileceğini bildirdi. Strategy, Michael Saylor’ın öncülüğünde büyük ölçekli Bitcoin alımlarıyla bilinen ve bilançosunda en fazla Bitcoin tutan halka açık şirketler arasında yer alıyor.

Michael Saylor, mevcut nakit rezervi ile 1,25 milyar dolarlık Bitcoin nakde çevirme kapasitesinin birlikte değerlendirildiğinde şirkete yaklaşık 3,8 milyar dolarlık temettü karşılama gücü sağladığını ve bunun yaklaşık 26 aya denk geldiğini kaydetti.

Rezervler ve ödeme kapasitesi

Strategy, nakit rezervinin 2,55 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu tutar, imtiyazlı hisse temettüleri ile faiz ödemelerinin yaklaşık 17 aylık bölümünü karşılayabilecek düzeyde bulunuyor. Yeni politikaya göre bu rezerv yalnızca söz konusu ödemelerde kullanılabilecek ve yönetim kurulu farklı bir karar almadıkça en az 12 aylık seviyenin korunması gerekecek.

Saylor, şirketin özellikle MSTR hissesi 1x mNAV seviyesinde ya da bu seviyeye yakın işlem görürken yeni hisse ihracı konusunda temkinli davranmayı planladığını söyledi.

Strategy, MSTR ihracının kullanımında disiplinli kalmayı ve özellikle hissenin 1x mNAV seviyesinde ya da buna yakın işlem gördüğü dönemlerde daha seçici hareket etmeyi hedefliyor.

Hisse performansı ve piyasa tepkisi

Bu düzenleme, MSTR hisselerinin yılbaşından bu yana yaklaşık %50 değer kaybettiği dalgalı bir dönemde geldi. TradingView verilerine göre STRC fiyatı cuma günü 71,25 dolara kadar geriledi ve nominal değerine göre %28,75 iskontolu işlem gördü. Grayscale araştırma biriminin başındaki Zach Pandl, geçen hafta Strategy’nin nakit yükümlülüklerini karşılamak için 3 milyar dolarlık Bitcoin satması gerektiğini savunmuştu.

Piyasa açılışı öncesinde ise yatırımcılar MSTR hisselerine yeniden yöneldi. Nasdaq’ta pazartesi açılışı öncesi işlemlerde hisse fiyatı %5,5’in üzerinde yükseldi.

Bitcoin varlığı sabit kaldı

Strategy, pazar günü sona eren haftada yeni Bitcoin alımı yapmadığını da açıkladı. Böylece şirketin varlığı 847.363 BTC seviyesinde kaldı. Bu miktar toplam 64,1 milyar dolarlık alımla ve ortalama 75.651 dolar maliyetle oluşturuldu. Son fiyatlamalarda Bitcoin yaklaşık 60.018 dolardan el değiştirdi.

Şirket haziran ayında şimdiye kadar net 3.625 BTC ekledi. Ayın başlarında 3.657 BTC alımı yapılırken 32 BTC satıldı. Buna ek olarak Strategy, 12,67 milyon MSTR hissesi satarak yaklaşık 1,15 milyar dolar net gelir elde etti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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