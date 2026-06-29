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Solana (SOL)

Very Network, Solana tabanlı DEX’te görülen sahte $VERY tokenı için acil uyarı yayımladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Very Network, Solana üzerindeki sahte $VERY tokenı için acil uyarı yayımladı.
  • 📌 Ekip, resmi $VERY tokenın yalnızca VeryChain üzerinde bulunduğunu ve hiçbir borsada listelenmediğini açıkladı.
  • ⚠️ Kullanıcıların $VERY adıyla sunulan varlıklarda cüzdan bağlamadan önce doğrulanmış kaynakları kontrol etmesi isteniyor.
  • 🧭 Projeye göre $VERY, VeryChain ekosisteminde doğrulayıcı ödülleri ve geliştirme teşvikleri için kullanılıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Very Network, Solana tabanlı bir merkeziyetsiz borsada kendi yerel varlığı gibi gösterilen sahte bir $VERY tokenı için acil uyarı yayımladı. Proje ekibi, söz konusu varlığın Very Network ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını ve kullanıcıları yanıltmak amacıyla ağın adının kullanıldığını açıkladı.

İçindekiler
1 Resmi token yalnızca VeryChain üzerinde bulunuyor
2 Sahte tokenlar kripto kullanıcılarını hedef almayı sürdürüyor
3 VeryChain ekosistemindeki kullanım alanları öne çıktı

Resmi token yalnızca VeryChain üzerinde bulunuyor

Ekip, X üzerinden paylaştığı açıklamada resmi $VERY tokenın herhangi bir merkezi ya da merkeziyetsiz borsada listelenmediğini bildirdi. Açıklamaya göre token şu anda yalnızca projenin kendi blokzinciri olan VeryChain üzerinde yer alıyor. Bu nedenle Solana ya da VeryChain dışındaki başka bir ağda görülen tüm $VERY varlıklarının sahte kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Very Network ekibi, tokenın resmi olmadığını ve bir kişinin VERY adını çaldığını belirterek kullanıcıların bu varlığı almaktan, işlem yapmaktan ve ilgili platformlara cüzdan bağlamaktan kaçınması gerektiğini duyurdu.

Very Network, uluslararası topluluğa daha geniş biçimde ulaşmak için uyarının Korece sürümünü de yayımladı. Projenin verdiği mesaja göre kullanıcıların yalnızca resmi duyurulara, blokzincir gezginlerine ve doğrulanmış iletişim kanallarına güvenmesi gerekiyor.

Mini sözlük: Proof of Authority, doğrulayıcıların önceden belirlendiği bir uzlaşma modelidir. PoA yapısında ağ güvenliği, anonim madenciler yerine yetkilendirilmiş doğrulayıcılar tarafından sağlanır.

Sahte tokenlar kripto kullanıcılarını hedef almayı sürdürüyor

Sahte tokenlar ve taklit projeler, özellikle yeni çıkmış varlıkları veya olası airdrop fırsatlarını arayan kripto kullanıcılarını hedef almaya devam ediyor. Piyasada en yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden biri olarak görülen bu modelde kötü niyetli kişiler, meşru projelere çok benzeyen isimlerle token üretip bunları popüler merkeziyetsiz platformlarda dolaşıma sokuyor.

Bu girişimler daha çok işlem maliyetinin düşük ve token oluşturmanın hızlı olduğu blokzincir ağlarında görülüyor. Dakikalar içinde oluşturulabilen bu varlıklar, resmi bir lansman sanılarak satın alınabiliyor. Bu durum kullanıcıları hem doğrudan mali kayıp riskiyle hem de cüzdan boşaltmaya yönelik zararlı sistemlerle karşı karşıya bırakabiliyor.

VeryChain ekosistemindeki kullanım alanları öne çıktı

Very Network, gerçek $VERY tokenın yalnızca VeryChain üzerinde çalıştığını belirtti. Ethereum tabanlı bir blokzincir olan VeryChain, Node NFT doğrulayıcılarıyla güvence altına alınan PoA modeliyle çalışıyor. Proje, tokenın işlevinin doğrulayıcı ödülleri, hackathon teşvikleri ve ekosistem geliştirme süreçleriyle sınırlı olduğunu kaydetti.

Proje ekibi, uyarının yapıldığı sırada $VERY için harici işlem platformlarında herhangi bir resmi listeleme bulunmadığını ve gelecekte ortaya çıkabilecek listeleme iddialarının yalnızca resmi kanallardan doğrulanması gerektiğini bildirdi.

Kripto piyasasında benzer bir uyarı yakın dönemde Binance kurucu ortağı Yi He tarafından da gündeme getirilmişti. Yi He, Zhu Pan adlı bir kişiyle ilgili kimlik taklidi iddiasına dikkat çekerken, türev platformu CoinUp bu kişiyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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