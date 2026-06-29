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BITCOIN (BTC)

Bitcoin bakiyesinden 30’dan fazla ağa stabilcoin gönderimi başladı! Bu adım piyasada neyi değiştirebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Breez, Bitcoin bakiyesinden 30’dan fazla ağa USDC ve USDT gönderimini başlattı.
  • 💸 Sistem, Lightning Network ile ödeme anında dönüşüm yaparak alıcıya stabilcoin ulaştırıyor.
  • 🏗️ Breez, geliştiricilerin çoklu ağ entegrasyonu kurmadan bu yapıyı uygulamalarına ekleyebilmesini hedefliyor.
  • 📈 River’ın şubat tahmininde Lightning ağının 2025 sonlarında 1 milyar dolarlık aylık hacme ulaştığı ve bu büyümede $BTC odaklı kullanımın genişlediği görüldü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin altyapı şirketi Breez, geliştirici araç setine yeni bir özellik ekledi. Bu özellikle kullanıcılar, Bitcoin bakiyelerinden doğrudan USDC ve USDT gönderebiliyor. Sistem, 30’dan fazla blokzincir ağını destekliyor ve gönderim öncesinde stabilcoin tutma ya da Bitcoin’i önceden dönüştürme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

İçindekiler
1 Ödeme akışı Lightning Network üzerinden çalışıyor
2 Geliştiriciler için entegrasyon yükünü azaltmayı hedefliyor
3 Lightning Network yeni kullanım alanlarına açılıyor

Ödeme akışı Lightning Network üzerinden çalışıyor

Breez’in paylaştığı bilgilere göre yapı, Lightning Network ile otomatik dönüşüm mekanizmasını birlikte kullanıyor. Kullanıcının elindeki Bitcoin, ödeme anında USDC veya USDT’ye çevriliyor ve alıcının tercih ettiği blokzincir ağına aktarılıyor.

Kullanıcı alıcının cüzdan adresini girdiğinde Breez SDK hedef ağı tespit ediyor, uygun dönüşüm rotasını hesaplıyor ve onaydan önce tutarı, ağı ve işlem ücretlerini gösteriyor. İşlem daha sonra Flashnet ve Boltz dahil likidite sağlayıcıları üzerinden yönlendiriliyor. Bu sağlayıcılar, göndericinin Bitcoin’ini stabilcoine çevirip fonları seçilen ağa teslim ediyor.

Roy Sheinfeld, Breez’in bu yapıda USDT veya USDC’nin Lightning Network üzerinde ihraç edilmesine gerek olmadığını, sistemin birlikte çalışabilirlik sayesinde kullanıcıya Bitcoin bakiyesinden harcama imkanı sunduğunu ve alıcının desteklenen ağlarda stabilcoin alabildiğini belirtti.

Breez, kullanıcıların ödeme başlatılana kadar Bitcoin tutmaya devam ettiğini vurguladı. Alıcı tarafında ise göndericinin ayrı bir stabilcoin bakiyesi yönetmesine gerek kalmadan tercih edilen ağda ödeme alınabiliyor. Şirket, özelliğin saklama hizmeti içermediğini, ilk aşamada yalnızca dışa dönük stabilcoin ödemelerini desteklediğini, dış blokzincir ağlarından stabilcoin kabulünün ise daha sonraki bir sürümde sunulmasının planlandığını açıkladı.

Mini sözlük: Lightning Network, Bitcoin üzerinde çalışan ikinci katman bir ödeme ağıdır. Daha hızlı ve düşük maliyetli transferler için geliştirilmiştir; işlemleri ana zincirin dışında yönlendirip nihai sonucu Bitcoin ağına yansıtabilir.

Geliştiriciler için entegrasyon yükünü azaltmayı hedefliyor

Breez, bu özelliği özellikle geliştiriciler için tasarladı. Amaç, birden fazla blokzincir ağına ayrı ayrı entegrasyon yapılmadan stabilcoin ödemelerinin uygulamalara eklenebilmesi. Böylece kullanıcıların hem Bitcoin hem de stabilcoin bakiyelerini ayrı ayrı yönetmesi gerekmeyebilir.

Breez, Bitcoin ve Lightning tabanlı ödeme altyapıları geliştiren bir şirket olarak tanınıyor. Şirketin sunduğu SDK, geliştiricilerin Lightning özelliklerini kendi uygulamalarına gömmesine imkan veriyor.

Lightning Network yeni kullanım alanlarına açılıyor

Bu adım, şirketlerin Bitcoin ve Lightning Network’ü yeni finansal ve ticari alanlara taşımaya çalıştığı bir dönemde geldi. Son aylarda ağın yalnızca küçük perakende ödemeler için değil, daha geniş ölçekli kullanım senaryoları için de test edildiği görüldü.

Şubat ayında kurumsal işlem ve borç verme hizmeti sunan Secure Digital Markets, Kraken’e Lightning Network üzerinden 1 milyon dolarlık Bitcoin ödemesini yarım saniyeden kısa sürede tamamladı. Bu işlem, protokolün yüksek tutarlı kurumsal transferlerde de değerlendirilebileceğini ortaya koydu.

Aynı ay Voltage, Lightning ödeme akışlarına entegre edilen ve ABD doları uzlaşısıyla çalışan döner kredi hattını tanıttı. Etkinlik platformu Satlantis de gömülü Lightning cüzdanları içeren Bitcoin odaklı bir biletleme platformunu devreye aldı. Mart ayında ise Tether destekli Bitcoin altyapı girişimi Ark Labs, Bitcoin üzerinde stabilcoin ihraç, transfer ve uzlaşı teknolojileri geliştirmek için 5.2 milyon dolarlık yatırım topladı.

Lightning kullanımındaki büyüme de sürüyor. River’ın şubat tarihli tahminine göre ağın aylık işlem hacmi 2025’in sonlarında 1 milyar doları aştı. Bu rakam, 2021’de yaklaşık 12 milyon dolar seviyesindeydi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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