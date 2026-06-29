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BITCOIN (BTC)

Strategy hisselerinde sert kayıp derinleşti! Bitcoin rezervleri neden yeniden tartışılıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy’nin piyasa değeri, elindeki Bitcoin rezervinin altına geriledi.
  • 📉 Şirketin mNAV oranı 0.99’a düştü ve hisseler 2025 boyunca yüzde 45’ten fazla geriledi.
  • ₿ Strategy, 2022’den sonraki ilk satışın ardından 847.363 Bitcoin ile bilançosunda $BTC taşımayı sürdürüyor.
  • 🧭 Bitcoin’in geçen yıl ekimdeki 126.000 doların üzerindeki zirvesinden yaklaşık yarıya inmesi, benzer şirketleri de baskı altına aldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Strategy’nin piyasa değeri, elindeki Bitcoin varlığının altına geriledi. Bu durum, şirketin uzun süredir sürdürdüğü Bitcoin odaklı bilanço stratejisine yönelik yatırımcı güveninin zayıfladığına işaret etti.

İçindekiler
1 mNAV oranı 1 seviyesinin altına indi
2 Satış sonrası baskı arttı
3 Bitcoin’deki zayıflık bilanço odaklı şirketleri etkiliyor
4 Bitcoin rezervi taşıyan şirketler için yeni dönem

mNAV oranı 1 seviyesinin altına indi

Şirketin işletme değeri ile sahip olduğu Bitcoin’lerin değeri arasındaki ilişkiyi gösteren mNAV oranı 0.99’a düştü. Böylece piyasa, Strategy’yi bilançosundaki Bitcoin’lerin toplam değerinden daha düşük bir seviyede fiyatlamış oldu.

Strategy halen 847.363 Bitcoin tutuyor. Bu rezervin değeri, Bitcoin’in son kapanış fiyatına göre yaklaşık 50.4 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Buna karşın şirketin piyasa değeri son kapanışta yaklaşık 29.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

mNAV oranının 0.99’a inmesi, piyasanın Strategy’ye artık yalnızca Bitcoin birikimi üzerinden önceki dönemlerde verdiği primi tanımadığını gösteriyor.

Satış sonrası baskı arttı

Bu gerileme, Strategy’nin 2022’den bu yana ilk kez Bitcoin satışı açıkladığı dönemin ardından geldi. Şirket ayrıca ilk çeyrekte daha yüksek zarar bildirdi. Bitcoin fiyatındaki düşüş, dijital varlıklarının bilanço değerini aşağı çekti ve finansal sonuçlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy olan ve son yıllarda kurumsal Bitcoin birikimiyle öne çıkan bir yazılım şirketi olarak biliniyor. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetti. Piyasa değeri de 2024’te gördüğü 71 milyar doların üzerindeki zirvenin yarısından daha düşük bir seviyeye indi.

Bitcoin’deki zayıflık bilanço odaklı şirketleri etkiliyor

Bitcoin de benzer şekilde baskı altında kalmayı sürdürdü. Varlık, yaklaşık 59.900 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu seviye, geçen yıl ekimde görülen 126.000 doların üzerindeki rekorun yaklaşık yarısına işaret ediyor.

Fiyatlardaki bu zayıflık, bilançoları büyük ölçüde Bitcoin’e bağlı şirketler üzerinde daha ağır bir etki yaratıyor. Yatırımcılar, güçlü piyasa dönemlerinde bu şirketlere rezervlerindeki Bitcoin’in üzerinde değer biçiyordu. Son tablo ise bu yaklaşımın sorgulanmaya başladığını gösteriyor.

Bitcoin rezervi taşıyan şirketler için yeni dönem

Son dönemdeki Bitcoin satışı, spot ETF tarafındaki çıkışlar ve kurumsal talepteki yavaşlama, büyük kripto varlık rezervleriyle öne çıkan şirketlere karşı daha temkinli bir tutum doğurdu. Bu değişim, son iki yılda benzer bir bilanço modeli benimseyen diğer halka açık şirketleri de etkileyebilir.

Bitcoin fiyatlarının zayıf kalması halinde yatırımcıların, şirketlerin kripto rezervlerinden çok temel faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermesi beklenebilir. Böyle bir ortamda Bitcoin rezervi taşıyan şirketlerin, daha güçlü piyasa koşullarında gördükleri yüksek çarpanlara yeniden ulaşması zorlaşabilir.

Fortune tarafından dikkat çekilen değerlendirmeler de Strategy’nin agresif büyüme çizgisine bağlı finansal yükümlülükleri yeniden gündeme taşıdı. Bu nedenle şirketin kesintisiz Bitcoin biriktirme politikası, piyasa tarafından daha yakından izleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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