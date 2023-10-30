Bitcoin’de (BTC) Kritik Veri! Fiyat Hareketinde Belirleyici Etkisi Olabilir!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin‘in (BTC) fiyatı son birkaç günde yükselirken, birçok bireysel yatırımcı kripto para birimine ilgi gösterdi. Ancak BTC’nin fiyatını artıran yalnızca bireysel ilgisi değildi. Özellikle kurumsal yatırımcılar da lider kripto paraya ilgi gösteriyordu.

BTC’de On-Chain Verileri

Ek olarak BTC’nin opsiyon piyasası da son birkaç günde oldukça aktifti. Cuma günü opsiyonların vadesi dolduktan sonra Deribit’te 2,75 milyar dolar değerinde Bitcoin opsiyonu vardı. Açık pozisyon (OI), 2021’de görülen seviyelerdeydi ve yazı kaleme alındığında 12,5 milyar dolardı. Amberdataio, spesifik kullanım fiyatları açısından geçen hafta çağrıların değiştiğini ve başlangıçta 29.000 ile 32.500 arasında olan en yüksek kullanım fiyatlarının artık 40.000’e yükseldiğini açıkladı.

En yüksek kısa gama seviyesi, haberin yayınlandığı sırada 36.000’di ve 40.000’e kadar devam ediyor. Ayrıca finansta, özellikle de opsiyon ticaretinde “short gamma”, opsiyon satıyorsanız, Bitcoin gibi dayanak varlıktaki fiyat değişikliklerine duyarlı olduğunuz anlamına gelebilir.

Bitcoin fiyatının çok fazla hareket etmeye başlaması durumunda kayıplarla karşı karşıya kalabileceği anlamına gelebilir. Bitcoin beş gün boyunca etkileyici bir şekilde 34.000 doların üzerinde sabit kaldı. Ancak bazı uzun vadeli holder’lar (STH), son iki yılın en büyük kar alma olaylarından biri olan karlarını almaya karar verdi.

Bitcoin’de Uzun Vadeli Beklenti

Öte yandan uzun vadeli holder’lar (LTH) pozisyonlarını değiştirmediler. STH’lerin bu kar alma olayı bu yıl önemli, ancak bu miktarda kar almanın uzun vadede pek bir etkisi olmayabilir. Bitcoin (BTC) fiyatı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgisini çekerken, aktif opsiyon piyasası ve kullanım fiyatlarının yükselmesi dikkat çekiyor.

Ancak uzun vadeli yatırımcılar arasında kar alma eğilimi, BTC’nin gelecekteki fiyat hareketlerini etkileyebilir. 34.000 doların üzerinde sabit kalan BTC, opsiyon piyasasındaki değişimler ve yatırımcı davranışlarıyla belirlenen dalgalanmalara karşı karşıya.