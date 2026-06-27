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Kripto Para

XRP’de 1,10 dolar eşiği öne çıktı! Kritik kırılmada neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP için 1,10 dolar seviyesi kısa vadede en kritik eşik olarak öne çıktı.
  • 📈 1,06 dolardaki $XRP için çift dip formasyonu yükseliş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
  • 🔍 Analistler, kırılmanın geçerli sayılması için işlem hacminde belirgin artış aranacağını belirtiyor.
  • 🧭 Son geri çekilmenin ardından gözler, yeni dipler yerine toparlanma sinyallerine çevrildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, son sert geri çekilmenin ardından yeniden güç kazanırken, teknik göstergeleri izleyen analistler fiyat görünümünde dikkat çekici bir toparlanmaya işaret ediyor. Piyasada öne çıkan değerlendirmeler, varlıkta çift dip formasyonunun şekillenmekte olduğuna ve bunun yeni bir yükseliş eğiliminin başlangıcına zemin hazırlayabileceğine işaret etti.

İçindekiler
1 Teknik görünümde çift dip formasyonu öne çıktı
2 1,10 dolar seviyesi neden yakından izleniyor?
3 Uzun vadeli beklentiler yeniden gündemde

Teknik görünümde çift dip formasyonu öne çıktı

Analist Crypto With Gopal, alıcıların önemli destek bölgesini güçlü biçimde koruduğunu ve bunun satış yönlü baskının zayıflamaya başladığını düşündürdüğünü belirtti. Aynı değerlendirmede, fiyatın düşük seviyelerden tekrar tekrar toparlanmasının, birikimin sessiz biçimde arttığına dair sinyal verdiği ifade edildi.

Teknik analizde çift dip formasyonu, genellikle yükseliş yönlü dönüş yapıları arasında sayılıyor. Bu yapı, bir varlığın aynı destek seviyesini iki kez test etmesine rağmen daha aşağı sarkmaması durumunda oluşuyor. Böyle bir tablo, satıcıların kontrol kaybettiğine ve alıcıların daha fazla güven kazandığına işaret edebilir.

XRP’nin son dip bölgelerinden art arda tepki vermesi de mevcut fiyat aralığının yatırımcılar tarafından cazip bulunduğunu gösteriyor. Bu görünüm, bazı piyasa katılımcılarının son düşüşü daha derin bir çözülmenin başlangıcından çok, alım fırsatı olarak değerlendirdiğini düşündürüyor.

Crypto With Gopal, alıcıların satış baskısını son düzeltme boyunca karşılamayı sürdürdüğünü, bu sayede XRP’nin yeni dipler üretmediğini ve daha büyük bir fiyat hareketine ilişkin beklentilerin güçlendiğini vurguladı.

1,10 dolar seviyesi neden yakından izleniyor?

Kısa vadede piyasanın odağında 1,10 dolar seviyesi bulunuyor. CoinCodex verilerine göre XRP 1,06 dolardan işlem görüyor ve bu seviye, güçlü kabul edilen direnç bölgesinin hemen altında yer alıyor. Bu nedenle fiyatın 1,10 doların üzerine çıkıp çıkamayacağı, sonraki yön açısından belirleyici görülüyor.

Analistlere göre yalnızca direnç üstüne kısa süreli bir hareket yeterli olmayabilir. Çift dip formasyonunun daha güçlü biçimde doğrulanması için 1,10 dolar üzerindeki çıkışın belirgin işlem hacmiyle desteklenmesi gerekiyor. Teknik analizde yükselen hacim, hareketin geçici ilgiden değil, daha sağlam alım talebinden kaynaklandığını gösterebilir.

Direncin güçlü katılımla aşılması halinde yatırımcıların daha yüksek hedefleri konuşmaya başlaması olası görülüyor. Buna karşılık 1,10 dolar bölgesinden yeni bir reddedilme gelirse, XRP bir süre daha yatay bant içinde dalgalanabilir. Bu durumda piyasa daha güçlü bir ivme oluşmasını bekleyebilir.

Uzun vadeli beklentiler yeniden gündemde

Olumlu teknik kurgu, XRP’nin daha uzun vadeli potansiyeline ilişkin tartışmaları da yeniden canlandırdı. Bazı analistler, mevcut sıkışma döneminin daha büyük çaplı bir yükseliş için zemin hazırlayabileceğini düşünüyor. Bu senaryoda doğrulanmış bir kırılmanın ilerleyen dönemde 4 dolar bölgesine uzanan beklentileri destekleyebileceği konuşuluyor.

Bununla birlikte kalıcı bir yükselişin yalnızca teknik formasyonla sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Alım iştahının sürmesi, piyasa duyarlılığının iyileşmesi, makroekonomik koşulların destekleyici seyretmesi ve kripto varlıkların daha geniş benimsenmesi, olası rallinin gücünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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