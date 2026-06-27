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Kripto Para

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Strategy’nin STRC hisselerindeki %25 düşüşün piyasa üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Brad Garlinghouse, Strategy'nin STRC hisselerindeki yaklaşık %25 düşüşün kripto piyasasındaki baskıyı artırdığını söyledi.
  • 📉 Strategy'nin STRC hissesi 100 dolar hedefinin altına inerken Bitcoin 59.000 doların altına geriledi ve $XRP cephesinden eleştiri geldi.
  • 📊 CryptoQuant, temettü tamponunun yedi yılı aşan düzeylerden yaklaşık 14 aya indiğini hesapladı.
  • 🧭 Bazı analistler ise finansman modelinin tamamen bozulmadığını, sadece daha az verimli çalıştığını savunuyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Bitcoin konusunda iyimserliğini koruduğunu ancak Michael Saylor’ın Bitcoin alımlarını finanse etmek için kullandığı imtiyazlı hisse modelinin kripto piyasasının geneline zarar verdiğini söyledi. Garlinghouse, eleştirisini özellikle Strategy’nin STRC kodlu imtiyazlı hissesindeki sert değer kaybına dayandırdı.

İçindekiler
1 Eleştirinin odağında STRC modeli yer aldı
2 Piyasadaki baskı Bitcoin’deki düşüşle arttı
3 Analistler modelin tamamen bozulduğu görüşünde birleşmedi

Eleştirinin odağında STRC modeli yer aldı

Garlinghouse, CNBC’ye verdiği söyleşide finansal mühendisliğin uzun vadeli değer üretmediğini, dijital varlıklarda kalıcı değerin esas olarak kullanım alanından geldiğini vurguladı. XRP ekosisteminin arkasındaki şirketi yöneten Garlinghouse, Michael Saylor ekibinin yanlış önceliklere odaklandığını ve bunun daha geniş piyasayı olumsuz etkilediğini savundu.

Garlinghouse, finansal mühendisliğin uzun vadeli değer yaratmadığını, dijital varlıkların asıl gücünü kullanım alanlarından aldığını vurguladı.

Garlinghouse buna rağmen Bitcoin’e ilişkin görüşünü ayırdı ve varlığın kendisine karşı olmadığını açıkça ortaya koydu. Eleştirisinin hedefinde Bitcoin değil, Strategy’nin son yaklaşık bir yıldır daha fazla Bitcoin almak için kullandığı finansman mekanizması bulundu.

Strategy, bu model kapsamında sabit temettü ödeyen imtiyazlı hisseler ihraç ederek nakit topluyor. Şirketin STRC hissesi yıllık %11,5 temettü taşıyor ve yaklaşık 100 dolar seviyesinde işlem görmesi hedefleniyor. Ancak hisse, bu seviyenin yaklaşık %25 altına gerileyerek rekor düşük düzeyi gördü.

Mini sözlük: İmtiyazlı hisse, genellikle sabit temettü ödeyen ve adi hisselere göre farklı haklar taşıyan hisse türüdür. Bu araçlar, şirketlerin borçlanmadan sermaye toplamasına imkan verir ancak piyasa fiyatı hedeflenen seviyenin altına inerse yeni ihraçların cazibesi zayıflayabilir.

GöstergeVeri
STRC yıllık temettü%11,5
Hedeflenen seviye100 dolar
Son gerilemeYaklaşık %25
Bitcoin seviyesi59.000 doların altı

Piyasadaki baskı Bitcoin’deki düşüşle arttı

Perşembe günü STRC hissesi nominal değerinin %26 altına kadar indi. Strategy’nin adi hisseleri de Şubat 2024’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi ve cuma gününü yaklaşık 82 dolarda kapattı. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı da 59.000 doların altına sarktı.

CryptoQuant, yayımladığı raporda Strategy’nin Bitcoin alımlarına ara vererek nakit rezervlerini yeniden güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Şirketin STRC temettülerini destekleyen tamponunun yedi yılı aşan bir kapsama süresinden yaklaşık 14 aya indiği hesaplandı. STRC hissesi 100 doların altında işlem gördüğünde, yeni hisse ihraç edilerek Bitcoin alımını finanse eden mekanizma da yavaşlıyor.

CryptoQuant, temettüleri destekleyen mali tamponun yedi yılı aşan seviyelerden yaklaşık 14 aya gerilediğine dikkat çekti.

Analistler modelin tamamen bozulduğu görüşünde birleşmedi

Benchmark ve StoneX analisti Mark Palmer ise daha temkinli bir değerlendirme yaptı. Palmer, Strategy’nin finansman mekanizmasının tamamen işlevsiz hale gelmediğini, ancak önceye kıyasla daha düşük verimle çalıştığını savundu. Ayrıca STRC ile tamamen çöken varlıklar arasında doğrudan benzetme kurulmasına karşı çıktı.

Tartışma, Bitcoin alımlarını sermaye piyasası araçlarıyla finanse eden modellerin sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretlerini yeniden öne çıkardı. Özellikle fiyat baskısının arttığı dönemlerde, bu tür yapıların hem şirket hisseleri hem de daha geniş kripto piyasası üzerinde ek baskı oluşturabileceği görülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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