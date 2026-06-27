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RIPPLE (XRP)

Black Swan Capitalist kurucusu Aljarrah, küresel likidite sıkışmasının XRP kullanımını artırabileceğini öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Versan Aljarrah, küresel likidite sıkışmasının XRP kullanımını artırabileceğini söylüyor.
  • 💸 Değerlendirmeye göre sınır ötesi ödemelerde düşük maliyet ve hızlı mutabakat, $XRP için öne çıkan unsur oluyor.
  • 🏦 Kurumların XRPL’ye yönelmesi halinde, köprü varlık olarak XRP’ye talebin artabileceği aktarılıyor.
  • 📉 Her işlemde küçük miktarda XRP yakılması, uzun vadede arzı kademeli biçimde azaltıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Küresel likiditenin daraldığı ve sermaye maliyetinin yükseldiği bir dönemde, sınır ötesi para transferlerinde daha hızlı ve daha düşük maliyetli çözümlere duyulan ihtiyacın artabileceği değerlendiriliyor. Bu çerçevede, XRP Ledger’ın uzun vadeli kullanım alanının güçlenebileceğine ilişkin görüşler öne çıkıyor.

İçindekiler
1 XRP Ledger için öne çıkan verimlilik iddiası
2 XRP’nin köprü varlık rolü ve arz dinamiği

XRP Ledger için öne çıkan verimlilik iddiası

Black Swan Capitalist kurucusu Versan Aljarrah, artan deflasyonist baskının kurumları daha verimli ödeme altyapılarına yöneltebileceğini savunuyor. Black Swan Capitalist, makroekonomi ve finans piyasalarına odaklanan bir analiz platformu olarak biliniyor.

Versan Aljarrah’a göre likiditenin kıtlaştığı dönemlerde verimlilik daha kritik hale geliyor ve bu durum, daha düşük maliyetli ödeme altyapılarını öne çıkarıyor.

Aljarrah’ın değerlendirmesine göre geleneksel sınır ötesi ödeme sistemleri çok sayıda aracı kuruma dayanıyor. Bu yapı, işlem maliyetlerini yükseltirken mutabakat süresini de uzatabiliyor. Bazı işlemlerin tamamlanması birkaç güne kadar sürebiliyor.

Buna karşılık XRP Ledger üzerinde işlemler saniyeler içinde sonuçlanıyor ve maliyetin çok daha düşük olduğu belirtiliyor. Bu özelliklerin, bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve diğer finans kuruluşları açısından ağı daha dikkat çekici hale getirebileceği ifade ediliyor.

XRP’nin köprü varlık rolü ve arz dinamiği

Bu yaklaşımın merkezinde, XRP’nin ağ içindeki köprü varlık işlevi yer alıyor. Uluslararası ödemeler, likidite yönetimi ve tokenize varlık transferlerinde XRPL kullanımının artması halinde, farklı para birimleri arasında değer aktarımını ön fonlama gerektirmeden kolaylaştırdığı için XRP’ye yönelik talebin yükselebileceği öne sürülüyor.

Mini sözlük: Köprü varlık, iki farklı para birimi ya da varlık arasında hızlı dönüşüm sağlamak için kullanılan ara varlığı ifade eder. Ön fonlama ise kurumların farklı ülkelerde işlem yapabilmek için önceden hesaplarda bakiye tutması anlamına gelir.

Aljarrah ayrıca XRP’nin deflasyonist yapısına dikkat çekiyor. XRP Ledger üzerindeki her işlemde çok küçük miktarda XRP kalıcı olarak dolaşımdan çıkarılıyor. Tek tek bakıldığında bu miktar oldukça sınırlı olsa da, uzun dönemde milyonlarca işlem biriktiğinde dolaşımdaki arz üzerinde kademeli bir azalma yaratabileceği belirtiliyor.

Aljarrah’ın tezine göre kurumsal kullanım arttıkça XRP’ye olan talep yükselebilir, ağ etkinliği büyüdükçe işlem yakımları da arzı zaman içinde aşağı çekebilir.

Bununla birlikte işlem başına yakılan miktarın düşük olduğu da özellikle vurgulanıyor. Buna rağmen XRPL kullanımında kalıcı bir büyüme görülmesi durumunda, bu mekanizmanın uzun vadede daha görünür hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Aljarrah, XRP’nin uzun vadeli potansiyelinin spekülatif hareketlerden çok gerçek kullanım alanlarına dayandığını savunuyor. Finans kuruluşlarının pahalı likidite döneminde düşük maliyetli ve yüksek hızlı mutabakat ağı arayışını artırması halinde, XRP Ledger’ın küresel ödemelerde daha geniş bir rol üstlenebileceği öngörülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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