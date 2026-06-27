SHIB cephesinde 281 milyarlık çıkış dikkat çekti! Piyasa bu veriyi nasıl okuyor?

On chain verilere göre Shiba Inu’da son 24 saatte yaklaşık eksi 281 milyar SHIB düzeyinde net borsa akışı kaydedildi. Bu, tokenın son dönemde gördüğü en büyük borsa çıkışlarından biri olarak öne çıktı. Borsalardan çıkan token miktarının giren miktarı aşması, net akışın negatif olduğu anlamına geliyor.

Borsa çıkışı tek başına yeterli görülmüyor

Genel olarak bu tür hareketler, varlıkların borsalardan özel cüzdanlara taşınması nedeniyle kısa vadeli satış baskısını azaltabileceği için olumlu bir sinyal sayılabiliyor. Yatırımcılar tokenlarını uzun vadeli saklama, kendi cüzdanında tutma ya da farklı kullanım amaçlarıyla borsaların dışına çekebiliyor.

Buna karşın SHIB fiyatı, güçlü çıkışa rağmen düşüş eğiliminden kurtulamadı. Varlık, kısa süre önce dar bir sıkışma alanından çıkmış olsa da halen temel hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu görünüm, teknik tarafta zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.

Piyasadaki fiyat hareketi ile borsa akışları arasındaki ayrışma, tek başına çıkış verisinin mevcut eğilimi tersine çevirmeye yetmediğini gösteriyor.

Teknik görünümde satıcı baskısı öne çıkıyor

Daha geniş teknik yapıda daha düşük tepe ve daha düşük diplerin sürmesi, satıcıların kontrolü koruduğunu düşündürüyor. Bu nedenle borsalardaki arzın bir miktar azalması, şimdilik zayıf ivme ve azalan spekülatif ilginin önüne geçebilmiş değil.

Haberde öne çıkan Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve özellikle geniş topluluğuyla bilinen bir meme coin projesi olarak tanınıyor. Piyasada çoğu zaman topluluk etkisi ve kısa vadeli ilgi dalgalarıyla gündeme geliyor.

Ağ etkinliğinde sınırlı artış izlendi

Bununla birlikte zincir üstü bazı diğer göstergeler daha karmaşık bir tablo çiziyor. Son 24 saatte işlem sayısında, aktif adreslerde ve aktif gönderici adreslerinde hafif artış görüldü. Bu da fiyat gerilerken ağ kullanımının tamamen kaybolmadığını ortaya koydu.

Uzayan düşüş dönemlerinde ağ etkinliğinin artması, zaman zaman birikim evresine geçiş sinyali olarak değerlendirilebiliyor. Ancak böyle bir ihtimalin güç kazanması için daha uzun bir zaman diliminde istikrarlı iyileşme görülmesi gerekiyor.

Rezervler yüksek kalmayı sürdürüyor

Öte yandan borsa rezervlerinin 80 trilyon SHIB’in üzerinde kalması, piyasada halen kayda değer bir potansiyel likidite bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle bir günlük yüz milyarlarca tokenlık çıkış, toplam arz görünümünü tek başına belirgin biçimde değiştirmiyor.

Bu çerçevede eksi 281 milyar SHIB net akışının tek başına değerlendirilmemesi gerektiği belirtiliyor. Arz dinamikleri açısından veri kısmen destekleyici sayılsa da mevcut tabloda zayıf piyasa yapısı ve düşüş yönlü fiyat hareketi daha ağır basıyor. Analize göre SHIB önemli direnç seviyelerini geri alıp daha yüksek dip yapısı kuramadıkça, yalnızca borsa çıkışlarına bakarak nihai dip oluştuğunu söylemek güç görünüyor.