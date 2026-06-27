Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

SHIB cephesinde 281 milyarlık çıkış dikkat çekti! Piyasa bu veriyi nasıl okuyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da son 24 saatte eksi 281 milyar SHIB net borsa akışı kaydedildi.
  • 📉 Güçlü çıkışa rağmen $SHIB fiyatında düşüş eğilimi ve zayıf teknik görünüm sürdü.
  • 📊 İşlem sayısı ve aktif adreslerde aynı 24 saat içinde sınırlı artış görüldü.
  • 🧭 Borsalardaki rezervler 80 trilyon SHIB’in üzerinde kaldığı için tek günlük veri yeterli bulunmadı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

On chain verilere göre Shiba Inu’da son 24 saatte yaklaşık eksi 281 milyar SHIB düzeyinde net borsa akışı kaydedildi. Bu, tokenın son dönemde gördüğü en büyük borsa çıkışlarından biri olarak öne çıktı. Borsalardan çıkan token miktarının giren miktarı aşması, net akışın negatif olduğu anlamına geliyor.

İçindekiler
1 Borsa çıkışı tek başına yeterli görülmüyor
2 Teknik görünümde satıcı baskısı öne çıkıyor
3 Ağ etkinliğinde sınırlı artış izlendi
4 Rezervler yüksek kalmayı sürdürüyor

Borsa çıkışı tek başına yeterli görülmüyor

Genel olarak bu tür hareketler, varlıkların borsalardan özel cüzdanlara taşınması nedeniyle kısa vadeli satış baskısını azaltabileceği için olumlu bir sinyal sayılabiliyor. Yatırımcılar tokenlarını uzun vadeli saklama, kendi cüzdanında tutma ya da farklı kullanım amaçlarıyla borsaların dışına çekebiliyor.

Buna karşın SHIB fiyatı, güçlü çıkışa rağmen düşüş eğiliminden kurtulamadı. Varlık, kısa süre önce dar bir sıkışma alanından çıkmış olsa da halen temel hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu görünüm, teknik tarafta zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.

Piyasadaki fiyat hareketi ile borsa akışları arasındaki ayrışma, tek başına çıkış verisinin mevcut eğilimi tersine çevirmeye yetmediğini gösteriyor.

Teknik görünümde satıcı baskısı öne çıkıyor

Daha geniş teknik yapıda daha düşük tepe ve daha düşük diplerin sürmesi, satıcıların kontrolü koruduğunu düşündürüyor. Bu nedenle borsalardaki arzın bir miktar azalması, şimdilik zayıf ivme ve azalan spekülatif ilginin önüne geçebilmiş değil.

Haberde öne çıkan Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve özellikle geniş topluluğuyla bilinen bir meme coin projesi olarak tanınıyor. Piyasada çoğu zaman topluluk etkisi ve kısa vadeli ilgi dalgalarıyla gündeme geliyor.

Ağ etkinliğinde sınırlı artış izlendi

Bununla birlikte zincir üstü bazı diğer göstergeler daha karmaşık bir tablo çiziyor. Son 24 saatte işlem sayısında, aktif adreslerde ve aktif gönderici adreslerinde hafif artış görüldü. Bu da fiyat gerilerken ağ kullanımının tamamen kaybolmadığını ortaya koydu.

Uzayan düşüş dönemlerinde ağ etkinliğinin artması, zaman zaman birikim evresine geçiş sinyali olarak değerlendirilebiliyor. Ancak böyle bir ihtimalin güç kazanması için daha uzun bir zaman diliminde istikrarlı iyileşme görülmesi gerekiyor.

Rezervler yüksek kalmayı sürdürüyor

Öte yandan borsa rezervlerinin 80 trilyon SHIB’in üzerinde kalması, piyasada halen kayda değer bir potansiyel likidite bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle bir günlük yüz milyarlarca tokenlık çıkış, toplam arz görünümünü tek başına belirgin biçimde değiştirmiyor.

Bu çerçevede eksi 281 milyar SHIB net akışının tek başına değerlendirilmemesi gerektiği belirtiliyor. Arz dinamikleri açısından veri kısmen destekleyici sayılsa da mevcut tabloda zayıf piyasa yapısı ve düşüş yönlü fiyat hareketi daha ağır basıyor. Analize göre SHIB önemli direnç seviyelerini geri alıp daha yüksek dip yapısı kuramadıkça, yalnızca borsa çıkışlarına bakarak nihai dip oluştuğunu söylemek güç görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB açık pozisyonlardaki gerilemeyle 2026 başından bu yana %39 değer kaybetti

SHIB için dikkat çeken hamle geldi! Rakuten Wallet hangi adımı atıyor?

Japonya’da SHIB hamlesi büyüyor! Perakende devleri neye hazırlanıyor?

SHIB cephesinde 1.04 trilyonluk hareketlilik! Büyük cüzdanlar neye hazırlanıyor?

Shiba Inu yakım miktarı son 24 saatte 2,34 milyon SHIB olurken, haftalık düşüş %8,39 seviyesine ulaştı

SHIB rezervleri 80,5 trilyona çıktı! Piyasada hangi sinyal güçleniyor?

Shiba Inu piyasasında 30 günde 3.8 trilyon SHIB satışı, fiyatı son bir ayda %14.5 düşürdü

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı HYPG kısa sürede 123,28 milyon dolara ulaştı! Hyperliquid için şimdi hangi sinyal öne çıkıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HYPG kısa sürede 123,28 milyon dolara ulaştı! Hyperliquid için şimdi hangi sinyal öne çıkıyor?
HYPERLIQUID (HYPE)
Bitcoin 60000 doların altına inerken, XRP 1 dolara yaklaştı ve SHIB’de satış baskısının zayıfladığı görüldü
BITCOIN (BTC)
Ripple, 2025 yılında sosyal etki programları için 70 milyon doların üzerinde kaynak sağladığını açıkladı
RIPPLE (XRP)
Chainlink Build programında ödül modeli değişti, yeni anlaşmalarda ödemeler LINK ile yapılacak
CHAINLINK (LINK)
OpenAI’nin yeni model adları kripto dünyasını hareketlendirdi! Sol, Terra ve Luna detayında neler var?
Solana (SOL)
Lost your password?