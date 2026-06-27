HYPG kısa sürede 123,28 milyon dolara ulaştı! Hyperliquid için şimdi hangi sinyal öne çıkıyor?

Grayscale destekli HYPG ETF, Nasdaq’taki işlem başlangıcından bir aydan kısa süre sonra kurumsal yatırımcıların dikkatini çekti. Fonun kısa sürede büyümesi, dijital varlık piyasasında hızla öne çıkan Hyperliquid ekosistemine düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden erişim talebinin arttığına işaret etti.

Fon büyüklüğü ve HYPE varlıkları öne çıktı

Grayscale’in X hesabında paylaşılan bilgilere göre Grayscale Hyperliquid Staking ETF, HYPG koduyla işlem görüyor ve 123,28 milyon doları aşan yönetilen varlığa sahip bulunuyor. Şirket, ürünün aynı zamanda dünyanın en büyük ve en düşük ücretli HYPE fonu olduğunu belirtti.

Grayscale, HYPG’nin 123,28 milyon doların üzerinde yönetilen varlığa ulaştığını ve 1.941.165’ten fazla HYPE tuttuğunu açıkladı.

Açıklamada, fonun 1.941.165’in üzerinde HYPE bulundurduğu kaydedildi. Bu miktar, HYPG’yi doğrudan HYPE’a odaklanan en büyük yatırım aracı konumuna taşıdı. Grayscale, varlık yönetimi alanında uzun süredir kripto para odaklı ürünler geliştiren bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Staking, belirli kripto varlıkların ağ güvenliğine katkı sağlamak amacıyla kilitlenmesi ve bunun karşılığında getiri elde edilmesi anlamına gelir. ETF ise borsada işlem gören ve yatırımcılara bir varlığa doğrudan sahip olmadan fiyat hareketine erişim sunan fondur.

Ürünün yapısı ve ücret oranı

HYPG, yatırımcılara Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE’a doğrudan alım yapmadan pasif erişim sağlamayı amaçlıyor. Grayscale’e göre fon, ücretler düşüldükten sonra HYPE fiyatını izlemek üzere tasarlandı. Bu yapı sayesinde yatırımcılar, geleneksel piyasa altyapısı içinde HYPE performansına erişebiliyor.

Fonun yönetim ücreti yüzde 0,29 seviyesinde bulunuyor. Mevcut durumda fon portföyündeki HYPE varlıklarının yarıdan fazlası staking için ayrılmış durumda. Bu detay, fiyat takibine ek olarak olası staking getirilerinin de ürünün yapısında yer aldığını gösteriyor.

İlk işlem döneminde fiyat hareketi

Nasdaq verilerine göre HYPG, işleme açıldıktan sonra hızlı biçimde ivme kazandı ve 25 doların üzerine çıktı. Ardından bir miktar kar satışı görüldü ve fiyat düşük 20 dolar seviyelerine çekildi. Buna rağmen ilk ay içinde yatırımcı ilgisinin sürdüğü, fiyatın da görece dengeli bir görünüm sergilediği aktarıldı.

Son tabloda ETF’nin yaklaşık 22 dolar bandında denge bulduğu görüldü. Bu durum, ilk yükseliş dalgasının hız kesmesine karşın yatırımcıların ürüne ilgisini tamamen kaybetmediğine işaret ediyor.

HYPE fiyatı ve kurumsal ilgi

HYPE haberin yazıldığı sırada 64,73 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki düşüş yüzde 3,18 oldu. Öte yandan varlık, son dönemde gördüğü zirvelerin ardından 64 dolar çevresinde tutundu. Teknik görünümde HYPE’ın 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde kaldığı, RSI göstergesinin ise 57 civarında seyrettiği belirtildi.

HYPG’deki büyüme, düzenlenmiş kripto yatırım ürünlerine ilginin arttığı bir dönemde Hyperliquid’e yönelik kurumsal talebin güçlendiğini ortaya koydu. ETF’nin HYPE fiyatı üzerinde doğrudan etkisi olup olmadığını söylemek için henüz erken olsa da, geleneksel finans piyasaları üzerinden artan erişimin tokenin görünürlüğünü artırabileceği ve Hyperliquid ekosisteminin benimsenmesini destekleyebileceği değerlendiriliyor.