Bitcoin 60000 doların altına inerken, XRP 1 dolara yaklaştı ve SHIB’de satış baskısının zayıfladığı görüldü

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken Bitcoin yeniden 60.000 dolar eşiğinin altına geriledi. Mayıs ayındaki toparlanma denemesini koruyamayan varlıkta düşüş eğilimi yeniden güç kazandı. Piyasanın genel görünümü, kısa vadede önemli psikolojik destek seviyelerinin yeniden sınanabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin için 60.000 dolar yeniden odakta

Teknik görünümde belirsizlik devam etse de daha geniş eğilimde düşük zirveler ve düşük dipler öne çıkıyor. Bitcoin, kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor. Son yükseliş denemelerinde satışların hızlanması, alıcıların mevcut seviyelerde temkinli kaldığını gösteriyor.

60.000 dolar seviyesi, önceki piyasa evrelerinde hem destek hem de yatay birikim alanı olarak öne çıkmıştı. Bu nedenle söz konusu bölge, alıcılar ile satıcılar arasında sert fiyat tepkilerinin görüldüğü kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Mevcut tablo, Bitcoin’in bu seviyeyi yeniden test edebileceğini ortaya koyuyor.

Fiyatın düşük 60.000 dolar bandına kadar çekilmiş olması ve düşüş yapısının henüz bozulmaması nedeniyle kalıcı bir dip oluştuğuna dair güçlü bir işaret bulunmuyor. Satıcıların kontrolü sürerse 60.000 dolara doğru geri çekilme, hatta bu seviyenin kısa süreli olarak aşağı kırılması olasılık dahilinde görülüyor.

Asıl kritik başlığın Bitcoin’in 60.000 dolara dönüp dönmeyeceği değil, alıcıların bu bölgede güçlü bir savunma yapıp yapmayacağı olduğu değerlendiriliyor.

Buna karşın 60.000 dolara inilmesi tek başına düşüşün derinleşeceği anlamına gelmiyor. Geçmişte güçlü psikolojik seviyeler, özellikle piyasa duyarlılığının aşırı bozulduğu dönemlerde yeni talep yaratmıştı. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI da aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen yaygın bir momentum göstergesi olarak izleniyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın kısa vadede aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını gösteren teknik göstergedir. Genellikle 30 seviyesinin altı aşırı satım, 70 seviyesinin üstü ise aşırı alım olarak değerlendirilir.

XRP’de 1 dolar seviyesi öne çıktı

XRP tarafında da zayıf görünüm korunuyor. Varlık, haziran başında çok aylı destek bölgesinin altına indikten sonra artan satış baskısıyla 1 dolara doğru geriliyor. Bu seviye, son dönem fiyatlamasında en önemli psikolojik eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.

Teknik açıdan bakıldığında XRP, birkaç ay boyunca oluşan alçalan üçgen formasyonunun ardından aşağı yönlü kırılım verdi. 1,30 dolar civarındaki desteğin kaybedilmesi, yeni yerel dipleri beraberinde getirirken daha geniş düşüş trendini de teyit etti. XRP şu anda grafikteki başlıca hareketli ortalamaların tamamının altında bulunuyor.

20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük trend göstergelerinin fiyatın üzerinde yer alması, kısa ve uzun vadede satıcıların üstünlüğüne işaret ediyor. Bu görünüm altında sıradaki önemli destek 1 dolar seviyesi olarak izleniyor. Ancak bu desteğin kırılması halinde teknik baskının artabileceği, oynaklığın da yükselebileceği değerlendiriliyor.

XRP’de 1 dolar seviyesinin altına olası bir sarkma, hem teknik görünüm hem de piyasa psikolojisi açısından daha sert bir fiyatlamayı tetikleyebilir.

Öte yandan RSI göstergesinin daha düşük seviyelere inmesi, kısa vadeli satış baskısının yorulmaya başlayabileceğini düşündürüyor. Bu durum tek başına yön değişimini garanti etmese de alıcıların önemli destek bölgelerini savunması halinde kısa süreli tepki yükselişlerinin görülebileceğine işaret ediyor.

SHIB’de düşüş sürse de ivme zayıflıyor

Shiba Inu cephesinde genel düşüş trendi devam etse de son fiyat hareketleri satış ivmesinin zayıflamaya başladığını düşündürüyor. SHIB yıllık dip seviyelere yakın ve önemli dirençlerin altında kalmayı sürdürse de bazı teknik göstergeler satıcıların tam kontrolü elinde tutmadığını ortaya koyuyor.

En dikkat çeken unsurlardan biri, RSI tarafında görülen pozitif uyumsuzluk oldu. Fiyat yeni yerel dipler üretirken göstergenin aynı ölçüde yeni dipler oluşturmaması, satış baskısında azalma ihtimaline işaret eden bir yapı olarak değerlendiriliyor. Haziran boyunca oluşan daralan aşağı yönlü kama formasyonu da düşüş hızındaki yavaşlamayı destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte SHIB hâlâ 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu nedenle genel trendin hâlâ negatif olduğu belirtiliyor. Fiyat ile kısa vadeli ortalamalar arasındaki farkın daralmaya başlaması ise olası bir geçiş evresine işaret ediyor. Yine de alıcıların henüz önemli bir direnç bölgesini geri alamadığı, bu nedenle net bir yükseliş dönüşünün doğrulanmadığı görülüyor.

🚨 Bitcoin 60.000 doların altına gerilerken piyasadaki satış baskısı yeniden güç kazandı.

📉 $XRP için 1 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkarken, 1,30 dolar bölgesinin kaybı düşüşü hızlandırdı.

🔍 SHIB’de yıllık dipler yakınında satış ivmesi zayıflasa da genel düşüş yapısı henüz bozulmadı.

🧭 Piyasada şimdi gözler, alıcıların bu psikolojik seviyelerde güçlü bir tepki verip vermeyeceğine çevrildi.