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CHAINLINK (LINK)

Chainlink Build programında ödül modeli değişti, yeni anlaşmalarda ödemeler LINK ile yapılacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink, Build programında token ödüllerini sona erdirip yeni anlaşmaları LINK ödemesine çevirdi.
  • 📌 Son ödül talep dönemi 7 Temmuz 2026’da kapanırken $LINK odaklı yeni yapı devreye alındı.
  • 🔄 Yeni anlaşmalardan gelen gelirlerin LINK’e dönüştürülerek rezerv programlarına aktarılması planlanıyor.
  • 🧭 Şirket, bundan sonra daha geniş erken aşama destek yerine stratejik projelere odaklanıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Chainlink, Build programında önemli bir değişikliğe giderek erken ve orta aşamadaki projelerden alınan token bazlı ödül yapısından uzaklaşıyor. Yeni dönemde ticari anlaşmaların LINK veya kolayca nakde çevrilebilen varlıklarla yapılacağı, bu gelirlerin de doğrudan LINK’e dönüştürülerek ağın ekonomik yapısını destekleyen programlara aktarılacağı açıklandı.

İçindekiler
1 Token ödülü modeli sona eriyor
2 Yeni gelir akışı LINK’e yönlendirilecek

Token ödülü modeli sona eriyor

Chainlink Build programı, başlatıldığı tarihten bu yana 80’den fazla projeye teknik destek, stratejik yönlendirme, ekosistem bağlantıları ve görünürlük sağladı. Bu süreçte uygun LINK stake kullanıcılarına Chainlink Rewards kapsamında yaklaşık 20 milyon dolar değerinde proje tokenı dağıtıldı.

Chainlink, bu yapının mevcut piyasa koşulları ve proje finansman modellerindeki değişim nedeniyle artık uzun vadeli hedeflerle tam uyumlu olmadığını belirtti. Kurum, kaynakların ağın sürdürülebilir büyümesine en fazla katkıyı sağlaması için programların düzenli olarak gözden geçirildiğini aktardı.

Chainlink, ekosistemin erken ve orta aşamadaki projelerin büyümesini destekleme biçimini sürekli geliştirdiğini, Build programındaki uyarlamanın da değişen koşullara ve sürdürülebilir ağ ekonomisine göre yapıldığını duyurdu.

Bu çerçevede Build programı kapsamındaki mevcut düzenlemelerin sonlandırıldığı, geçmişte programa katılan projeler için ise dosya bazında yeni ticari anlaşmalar kurulacağı kaydedildi. Son Rewards sezonunun, Build bağlantılı token ödüllerinin dağıtıldığı son dönem olduğu belirtildi.

Yeni gelir akışı LINK’e yönlendirilecek

Uygun katılımcıların son ödül taleplerini 7 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihten sonra başvuru penceresi kalıcı olarak kapanacak. Daha önce Rewards yapısını destekleyen ürün ve mühendislik kaynaklarının ise daha yüksek öncelikli ekonomik girişimlere kaydırılacağı ifade edildi.

Yeni ticari anlaşmalarda ücretler LINK veya hızla LINK’e çevrilebilecek likit varlıklarla tahsil edilecek. Chainlink, bu gelirlerin programatik biçimde LINK’e dönüştürüleceğini ve Chainlink Reserve gibi ağ büyümesini hedefleyen yapılara yönlendirileceğini bildirdi.

Mini sözlük: Chainlink Reserve, ekosistemden elde edilen belirli gelirlerin LINK’e yönlendirilerek ağın ekonomik sürdürülebilirliğini desteklemesi için tasarlanan rezerv yapısını ifade eder. Programatik dönüşüm ise bu sürecin önceden tanımlı kurallarla, sistematik biçimde yürütülmesini anlatır.

Yeni anlaşmalardan elde edilecek gelirlerin programatik olarak LINK’e dönüştürülmesinin beklendiği, bu kaynağın ağ büyümesini desteklemek için kullanılacağı aktarıldı.

Şirkete göre bu model, ekosistem etkinliği ile LINK’in kullanım alanı arasında daha doğrudan bir ekonomik bağ kuruyor. Erken aşamadaki ve likiditesi belirsiz tokenları elde tutmak yerine, sistemin doğrudan LINK maruziyeti kazanması hedefleniyor. Böylece Chainlink’in uzun vadeli ekonomik yapısının daha dayanıklı hale gelmesi amaçlanıyor.

Chainlink Labs, bundan sonraki büyüme programlarının geniş çaplı erken aşama desteği yerine stratejik uyumu yüksek projelere odaklanacağını belirtti. Kurum ayrıca, erken aşamadaki geliştiricileri destekleyen modellerin nasıl iyileştirilebileceği konusunda projelerle çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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