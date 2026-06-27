OpenAI’nin yeni model adları kripto dünyasını hareketlendirdi! Sol, Terra ve Luna detayında neler var?

OpenAI’nin X üzerinden duyurduğu yeni nesil GPT-5.6 model ailesi, yapay zeka sektöründe dikkatle izlenirken, en güçlü tepkilerden biri kripto para topluluğundan geldi. Bunun nedeni, şirketin yeni yetenek katmanları için seçtiği Sol, Terra ve Luna adları oldu.

Kripto topluluğunda tanıdık isimler

Dijital varlık piyasasını yakından izleyenler için bu üç isim, doğrudan kripto ekosistemindeki önemli projeleri çağrıştırıyor. Özellikle Sol adı Solana ile ilişkilendirilirken, Terra ve Luna ise 2022’de on milyarlarca dolarlık değer kaybına yol açan çöküş nedeniyle yeniden gündeme taşındı.

OpenAI’nin marka tercihinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Kripto kullanıcıları, yeni model adlarının popüler altcoinlerle benzerliğine dikkat çekerken, bazı yorumlarda Terra ekosisteminin çöküşüne gönderme yapıldı. Solana blokzincirinin resmi X hesabı da tartışmaya katılarak OpenAI CEO’su Sam Altman için esprili biçimde “Sam Altcoinman” ifadesini kullandı.

Solana’nın resmi X hesabı, Sam Altman’a “Sam Altcoinman” diye seslenirken, başka kullanıcılar da Sol, Terra ve Luna adlarının kripto piyasasındaki en tartışmalı dönemleri hatırlattığını vurguladı.

GPT-5.6 ailesinde üç farklı katman

OpenAI’nin açıklamasına göre GPT-5.6 ailesi, kurumsal ihtiyaçlara göre ayrıştırılmış üç farklı model katmanından oluşuyor. Şirket, GPT-5.6 Sol’u yeni amiral gemisi model olarak konumlandırıyor. Sol için, GPT-5.5’e kıyasla belirgin bir ilerleme sağladığı değerlendirmesi paylaşıldı.

GPT-5.6 Terra ise günlük iş akışlarına odaklanan model olarak tanıtıldı. OpenAI, bu sürümün GPT-5.5 ile rekabetçi performans sunduğunu ve bunu iki kat daha düşük maliyetle yapabildiğini belirtti. GPT-5.6 Luna da yüksek hacimli görevler için en düşük maliyetli seçenek olarak öne çıkarıldı.

OpenAI, yapay zeka alanında üretken modeller geliştiren en büyük şirketlerden biri olarak biliniyor. Son duyuruda da performans ve maliyet dengesini farklı kullanıcı profillerine göre ayıran bir yapı öne çıktı.

Şimdilik sınırlı erişimle sunulacak

Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni modeller hemen genel kullanıma açılmadı. Buna rağmen açıklanan performans verileri teknoloji çevrelerinde ilgi uyandırdı. Günlük kullanıcıların bu modellere doğrudan erişmesi için ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

OpenAI, GPT-5.6 Sol, Terra ve Luna modellerinin ilk aşamada Codex ve API tarafında yer alan küçük bir güvenilir iş ortağı grubuyla sınırlı ön izleme kapsamında kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu nedenle ilk geri bildirimlerin daha çok kurumsal ve teknik kullanıcılar üzerinden gelmesi bekleniyor.