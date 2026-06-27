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HYPERLIQUID (HYPE)

Multicoin Capital, HYPE için 2028 fiyatını $319 olarak öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Multicoin Capital, HYPE için 2028 değerini yaklaşık 319 dolar olarak öngörüyor.
  • 📊 Hyperliquid, 2025 yılında 873 milyon dolar gelir ve 2,9 trilyon dolar işlem hacmi üretti.
  • 📈 Kullanıcı sayısı 301 binden 923 bine çıkarken, $HYPE için 61,80 dolar desteği kısa vadede izleniyor.
  • 🧭 Hyperliquid’in sürekli vadeli işlem hacmi, iki yıl önceki düşük seviyelerden Binance’in %17’sine ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Girişim sermayesi şirketi Multicoin Capital, Hyperliquid tokenı HYPE’ın şirketin likit fon portföyündeki en büyük varlıklardan biri haline geldiğini açıkladı. Şirketin genel ortağı ve girişim tarafı eş başkanı Spencer Applebaum, pozisyonlarını şubattan bu yana kademeli biçimde artırdıklarını ve blockchain için ayrıntılı bir değerleme raporu yayımladıklarını aktardı.

İçindekiler
1 Gelir, hacim ve kullanıcı sayısı öne çıktı
2 Binance ile karşılaştırmada payını büyüttü
3 Piyasa temelleri ve kısa vadeli seviyeler izlendi

Gelir, hacim ve kullanıcı sayısı öne çıktı

Paylaşılan verilere göre Hyperliquid ağı, 2025 yılında yaklaşık 873 milyon dolar gelir üretti. Ağdaki toplam işlem hacmi ise yaklaşık 2,9 trilyon dolara ulaştı. Merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem platformuyla bilinen Hyperliquid, kendi birinci katman blockchain altyapısı üzerinde çalışıyor.

Ağın kullanıcı sayısı 301 binden 923 bine yükselirken, açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 6 milyar dolar seviyesine çıktı. Multicoin Capital’in değerlendirmesine göre bu tablo, ağın son dönemde yeniden ivme kazandığına işaret ediyor.

Spencer Applebaum, şirketin şubattan bu yana HYPE pozisyonunu istikrarlı biçimde artırdığını ve Hyperliquid için kapsamlı bir değerleme çalışması yayımladıklarını aktardı.

Binance ile karşılaştırmada payını büyüttü

Applebaum’un X üzerinden paylaştığı değerlendirmeye göre Hyperliquid, merkezi borsalara kıyasla daha güçlü bir konuma ilerliyor. Aylık sürekli vadeli işlem hacmi, Binance hacminin yaklaşık %17’sine ulaştı. İki yıl önce bu oranın ihmal edilebilir düzeyde olduğu belirtiliyor. Açık pozisyon tarafında ise Hyperliquid’in seviyesi, Binance’in yaklaşık %21’i olarak verildi.

MetrikHyperliquidKarşılaştırma
Aylık sürekli vadeli işlem hacmiBinance’in %17’siİki yıl öncesine göre belirgin artış
Açık pozisyonBinance’in %21’iMerkezi borsalara karşı pay büyümesi
2025 geliri$873 milyonAğın gelir üretim kapasitesi

Şirketin değerlendirmesinde, potansiyel ürün iyileştirmeleri, daha net düzenlemeler, Coinbase ve USDC bağlantılı gelir etkisi ile ETF gelişmeleri büyümenin başlıca unsurları arasında gösterildi. Multicoin, yıllık karın 2028’de 8 milyar dolara ulaşması halinde HYPE için yaklaşık 319 dolarlık değerleme ihtimalinin ortaya çıkabileceğini öngörüyor.

Multicoin Capital, yaklaşık 63 dolar seviyesinde işlem gören HYPE’ın temel senaryoda 2028 yılına kadar 8 milyar dolar yıllık kara ulaşması durumunda 20 kat çarpanla yaklaşık 319 dolar değere işaret edebileceğini belirtiyor.

Piyasa temelleri ve kısa vadeli seviyeler izlendi

Bitwise CEO’su Hunter Horsley de Hyperliquid’in görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmede bulundu. Horsley, yatırımcıların artık yalnızca piyasa değerine bakmadığını, kullanıcı sayısı ve gelir gibi temel göstergeleri daha yakından izlediğini vurguladı. Bitwise, dijital varlık odaklı varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

Kısa vadeli teknik görünümde ise woods.ai, son dalgalanmaya rağmen HYPE için yapının olumlu kaldığını belirtti. HYPE/USDT paritesinin bir saatlik grafiğinde alımların 61,80 ile 62,00 dolar aralığında fiyatı desteklediği, ardından fiyatın 64 doların üzerine taşındığı aktarıldı.

Analize göre 24 ile 25 Haziran arasında düşen kama formasyonu oluştu ve sonrasında yukarı yönlü hareket başladı. 67 dolar seviyesindeki direncin alım baskısıyla aşıldığı ifade edilirken, mevcut fiyatın 64,08 dolar olduğu kaydedildi. 64,80 ile 66 dolar bandı direnç bölgesi olarak izlenirken, bu alanın üzerine çıkılması halinde yeniden 67 dolar zirvesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 61,80 doların altına inilmesi durumunda 60 dolar seviyesi öne çıkabilir.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın daralan ve aşağı eğimli iki çizgi arasında sıkıştığı teknik formasyondur. Genellikle yukarı yönlü kırılma ihtimaliyle izlenir, ancak tek başına kesin sinyal sayılmaz.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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