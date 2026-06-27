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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

BlackRock destekli Securitize, SPAC birleşmesinin ardından gelecek hafta NYSE’de SECZ koduyla işlem görmeye başlayacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock destekli Securitize, gelecek hafta NYSE’de SECZ koduyla işlem görmeye başlayacak.
  • 📊 SPAC birleşmesi sonrası şirketin yaklaşık 400 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
  • 🏦 Haziran itibarıyla 4 milyar doların üzerinde varlık yöneten şirket, kurumsal tokenizasyon pazarında öne çıkıyor.
  • ⚖️ Halka açılış, ABD’de tokenleştirilmiş hisselere yönelik SEC tartışmalarının sürdüğü dönemde gerçekleşiyor.
Onur Atam
Onur Atam

BlackRock destekli tokenizasyon şirketi Securitize, bir özel amaçlı satın alma şirketiyle birleşme sürecinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta New York Borsası’nda SECZ koduyla işlem görmeyi planlıyor. Şirketin halka açılışı, Wall Street’in tokenizasyon bağlantılı şirketlere yönelik talebini ölçen önemli bir sınav olarak görülüyor.

İçindekiler
1 Halka açılış ve işlem planı
2 Kurumsal müşteriler ve yönetilen varlıklar
3 Düzenleyici tartışmalar ve piyasa etkisi

Halka açılış ve işlem planı

Securitize, gerçek dünya varlıklarının dijital temsilleri üzerine çalışan bir şirket olarak, Cantor Fitzgerald destekli Cantor Equity Partners II ile birleşme sonrasında borsaya çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre yatırımcıların, SPAC yapısındaki Cantor Equity Partners II’nin adi hisselerinin yüzde 30’undan daha azı için geri alım hakkını kullanması, işlemin kapanışına giden yolu hızlandırdı.

Bu çerçevede Securitize’in, birleşme ve bağlantılı özel finansman işlemleri sonucunda yaklaşık 400 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Sekiz yıl önce kurulan şirket için bu adım, kurumsal finans dünyasında tokenizasyonun geldiği noktaya ilişkin dikkat çekici bir gelişme niteliği taşıyor.

Securitize Üst Yöneticisi Carlos Domingo, büyük kurumların tokenleştirilmiş menkul kıymetleri benimsemesinin bir dönem büyük ölçüde teorik görüldüğünü, bugün ise tokenizasyonun ana akıma ilerlediğini ve halka açık bir şirket olmanın görünürlük, güvenilirlik ve sermaye açısından önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kurumsal müşteriler ve yönetilen varlıklar

Son yıllarda Securitize, yalnızca BlackRock ile değil, Apollo, BNY, Hamilton Lane ve KKR gibi kurumlarla da çalışan bir altyapı sağlayıcısı haline geldi. BlackRock, 2024 yılında tokenleştirilmiş para piyasası fonu için şirketle çalışmıştı. Mart ayında ise Securitize, New York Borsası ile blokzincir tabanlı menkul kıymet sistemleri geliştirmek üzere bir anlaşma duyurdu.

Şirketin verdiği bilgiye göre haziran ayı itibarıyla yönetilen varlık büyüklüğü 4 milyar doların üzerine çıktı. Securitize’in hizmet verdiği en büyük ürün ise RWA.xyz verilerine göre cuma günü 2,4 milyar dolar değerindeki BlackRock BUIDL fonu oldu.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi, fon payı veya tahvil gibi finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital olarak temsil edilmesi anlamına gelir. RWA ifadesi ise gayrimenkul, tahvil veya para piyasası fonu gibi zincir dışı varlıkların dijital ortama taşınan sürümlerini tanımlar.

BaşlıkVeri
İşlem koduSECZ
Beklenen gelirYaklaşık 400 milyon dolar
Yönetilen varlıklar4 milyar doların üzerinde
BUIDL büyüklüğü2,4 milyar dolar

Düzenleyici tartışmalar ve piyasa etkisi

Securitize’in borsa çıkışı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun tokenleştirilmiş hisselere yönelik yenilik muafiyeti konusunu değerlendirdiği bir döneme denk geliyor. Bloomberg’ün aktardığına göre komisyon, üçüncü taraf ihraççılara ilişkin kaygılar nedeniyle geçen ay bu başlıkta planlanan adımı erteledi. Söz konusu kaygıların, zincir üzerinde ihraç edilen tokenlerin kurumsal işlemler ve yönetişim yükümlülüklerini karmaşık hale getirebileceği değerlendiriliyor.

Carlos Domingo da son dönemde, menkul kıymetlerin dijital kılıflarla sonradan temsil edilmesi yerine doğrudan zincir üzerinde ihraç edilmesi gerektiğini savunuyor. Domingo’ya göre ancak bu yaklaşım, tokenizasyonun geniş ölçekte tam potansiyeline ulaşmasını sağlayabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins, tokenizasyonun işlemleri sadeleştirerek piyasaları dönüştürme potansiyeli taşıdığını söylüyor.

Bu açıklamalar, BlackRock Üst Yöneticisi Larry Fink’in 2022’de kripto piyasasındaki sert düşüş döneminde yaptığı benzer değerlendirmelerle aynı çizgide yer alıyor. Securitize’in halka açılışı, bu teknolojinin soyut bir finans altyapısı tartışmasından çıkarak daha görünür ve kurumsal bir iş modeline dönüştüğü yönündeki görüşleri güçlendirebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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