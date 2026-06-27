Altında 4.120 dolar, gümüşte 58,70 dolar eşiği öne çıktı! Piyasada sırada hangi yön var?

Altın ve gümüş fiyatları, son geri çekilmenin ardından kritik teknik seviyelerde dengelenmeye çalışıyor. Altın vadeli işlemleri 4.102 dolar civarında işlem görürken, gümüş 58,20 dolar seviyesinde bulunuyor. Veriler, her iki metalde de kısa vadeli yönün belirli eşiklerin korunup korunamayacağına bağlı olabileceğine işaret ediyor.

Altında 4.100 doların üzeri yeniden test ediliyor

Altın, son düşüşün ardından 4.100 dolar bandının üzerine dönerek gün içi işlemlerde toparlanma sinyali verdi. Fiyatın bu seviyenin üzerinde dar bir bantta dengelenmesi, alıcıların kısa vadede kontrolü yeniden kazanmaya çalıştığını gösterdi. Ancak piyasa yapısında baskının tamamen ortadan kalktığına dair net bir tablo henüz oluşmuş değil.

Silvertrade, haftalık kapanışın 4.000 doların üzerinde gerçekleşmesini dip oluşumu açısından önemli bir ilk adım olarak değerlendirdi. Buna karşın, altının şimdi daha geniş teknik yapı içinde baskının yoğunlaştığı bir alana geldiği belirtiliyor.

Kısa vadede ilk direnç bölgesi 4.096 ile 4.115 dolar arasında yer alıyor. Piyasayı izleyen Cali, daha sağlıklı bir yükseliş eğiliminin oluşması için altının kısa vadede 4.120 doların üzerinde kalması gerektiğini aktardı. Bu seviyenin korunması halinde 4.220 ve 4.330 dolar bölgeleri yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık, bu alanların geçmişte satış baskısının görüldüğü bölgeler olması nedeniyle satıcıların yeniden devreye girme ihtimali de izleniyor.

Daha geniş zaman dilimindeki görünüm ise aşağı yönlü eğilim çizgisiyle birlikte daha yüksek diplerin oluştuğunu gösteriyor. Bu nedenle altının dip oluşturduğuna dair daha güçlü bir teyit için yalnızca 4.100 doların aşılması değil, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması da önem taşıyor. Fiyat 4.120 doların altına sarkarsa, dikkat yeniden daha düşük destek alanlarına kayabilir. Olumsuz senaryoda 3.800 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Gümüşte likidasyon kümeleri yön arayışını güçlendiriyor

Gümüş fiyatı 58,20 dolar civarında, uzun ve kısa yönlü kaldıraçlı işlemlerin yoğunlaştığı bölgelerin tam ortasında bulunuyor. Bu görünüm, fiyatın her iki yönde de sert hareket üretme potansiyeli taşıdığına işaret ediyor. Özellikle 58,70 doların üzerinde kısa pozisyonların tasfiye olabileceği likidite alanları daha belirgin hale geliyor.

İlk yoğun bölge 58,70 ile 59,50 dolar arasında yer alırken, daha güçlü bir sıkışma alanı 59,90 ile 60,70 dolar bandında öne çıkıyor. Analist grafiğine göre gümüş, hacim desteğiyle yukarı yönlü baskısını sürdürüyor. Bu durum, kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların pozisyon kapatmak zorunda kalması halinde alım baskısını artırabilir ve fiyatı 60 dolar sınırına taşıyabilir.

Aşağıda ise risk 57,90 ile 57,50 dolar aralığında yoğunlaşıyor. Bunun altında 56,70 ile 56,20 dolar arasında başka bir likidite bölgesi bulunuyor. Eğer fiyat 57,90 doların altına inerse, kaldıraçlı uzun pozisyonların kapanmasıyla satış baskısı artabilir. Böyle bir durumda 55,80 ile 55,40 dolar aralığı daha açık hale gelebilir.

Karar bölgesinde belirleyici seviyeler öne çıkıyor

Mevcut görünümde gümüş için ana işlem bandı 57,90 ile 58,70 dolar arasında şekilleniyor. Yukarıda 59,50 ve 60,70 dolar seviyeleri direnç olarak izlenirken, üst bandın aşılması sonraki hedef alanların önünü açabilir. Aşağı yönde 57,90 doların kaybedilmesi ise toparlanma görünümünü zayıflatabilir.

Altın tarafında da benzer şekilde 4.120 dolar seviyesi kısa vadeli yön açısından belirleyici kabul ediliyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması toparlanma yapısını destekleyebilir. Buna karşılık güçlü bir reddedilme, daha geniş çaplı düşüş eğilimini yeniden öne çıkarabilir.