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BITCOIN (BTC)

İngiliz yatırımcı Jeremy Grantham, Bitcoin’in uzun vadede sıfıra yaklaşacağını savundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Jeremy Grantham, Bitcoin’in uzun vadede önemini yitirerek sıfıra yaklaşacağını savundu.
  • 📉 Grantham, güçlü ekonomi döneminde bile sert düşen $BTC’nin güvenilir bir değer saklama aracı olmadığını öne sürdü.
  • 🪙 Aynı süreçte altının daha güçlü performans gösterdiğini belirterek Bitcoin anlatısına itiraz etti.
  • ⚙️ Bitcoin ağındaki iş ispatı modelini ve varlığın somut finansal temelden yoksun yapısını eleştirdi.
Onur Atam
Onur Atam

İngiliz milyarder yatırımcı Jeremy Grantham, Bitcoin’in zaman içinde önemini yitireceğini ve uzun vadede değerinin sıfıra yaklaşacağını savundu. CNBC’de katıldığı programda konuşan Grantham, Bitcoin’i işlevsiz ve spekülatif bir araç olarak niteledi.

İçindekiler
1 Bitcoin’e yönelik sert eleştiriler
2 Altın karşılaştırması ve kullanım tartışması
3 Ağın yapısı ve temel değer eleştirisi

Bitcoin’e yönelik sert eleştiriler

GMO’nun kurucu ortaklarından olan Grantham, finansal piyasalardaki balonlara yönelik uyarılarıyla tanınıyor. Son değerlendirmesinde Bitcoin için ani bir çöküş değil, yıllara yayılan kademeli bir gerileme öngördü. Ona göre bu süreç sert bir kopuşla değil, etkisinin giderek azalmasıyla ilerleyecek.

Jeremy Grantham, Bitcoin’in ani bir çöküş yaşamaktan çok, yıllar içinde yavaş yavaş güç kaybedeceğini ve sonunda önemsiz hale geleceğini savunuyor.

Grantham, Bitcoin’in güvenilir bir korunma aracı ya da sağlam bir değer saklama aracı olduğu görüşüne de karşı çıktı. Güçlü ekonomik koşullara rağmen fiyatın kısa sürede yarıya inebildiğini hatırlatan yatırımcı, bu nedenle varlığın istikrarlı bir değer ölçüsü olarak görülemeyeceğini dile getirdi.

Altın karşılaştırması ve kullanım tartışması

Yatırımcı, aynı dönemde altının güçlü bir yükseliş kaydettiğini de vurguladı. Bu karşılaştırmayla birlikte Bitcoin’in krizlere karşı koruma sağlayan bir araç olduğu tezine itiraz etti. Grantham’a göre fiyat hareketlerinin sert ve öngörülmesi zor olması, bu anlatıyı zayıflatıyor.

Bitcoin’in günlük ekonomik hayatta gerçek bir para gibi kullanılmadığını da söyleyen Grantham, insanların bu varlıkla yaygın biçimde alışveriş yapmadığını belirtti. Market harcamaları ya da sıradan ödemelerde kullanımın sınırlı kaldığını öne süren yatırımcı, bu nedenle Bitcoin’in pratik işlevinin tartışmalı olduğunu ifade etti.

Grantham, Bitcoin’in ne güvenilir bir değer saklama aracı ne de günlük hayatta yaygın kullanılan bir ödeme aracı olduğunu, bu yüzden temel işlevinin belirsiz kaldığını öne sürdü.

Ağın yapısı ve temel değer eleştirisi

Grantham, Bitcoin ağını güvence altına alan iş ispatı modelini de hedef aldı. Bu yapının yüksek enerji tüketimi gerektirdiğini söyleyen yatırımcı, sistemin ekonomik açıdan anlamlı bir değer üretmediğini savundu.

Mini sözlük: İş ispatı, blokzincirde işlemleri doğrulamak için madencilerin hesaplama gücü kullandığı uzlaşma yöntemidir. Bitcoin ağı bu modelle çalışır ve güvenlik karşılığında yüksek enerji tüketimi tartışmalarını beraberinde getirir.

Ünlü yatırımcıya göre Bitcoin ekosistemi somut finansal temellerden çok fiyat beklentisine dayanıyor. Temettü üretmediğini, fiziksel ya da nakit akışı yaratan bir varlığı temsil etmediğini belirten Grantham, bu nedenle mevcut yapının büyük ölçüde inanca dayalı olduğunu savundu.

Grantham’ın değerlendirmeleri, Bitcoin’in kullanım alanı, değer saklama niteliği ve ağ yapısına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Açıklamalar, özellikle kripto varlıkların temel değeri konusunda geleneksel finans çevreleriyle dijital varlık savunucuları arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha ortaya koydu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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