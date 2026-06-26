Bitcoin’de kritik eşikler yeniden gündemde! Piyasa hangi sinyali izliyor?

GMO’nun kurucu ortaklarından Jeremy Grantham, Bitcoin’e yönelik uzun süredir sürdürdüğü olumsuz görüşünü yineledi. Wall Street’te varlık balonlarına ilişkin uyarılarıyla tanınan Grantham, Bitcoin’in finansal sistemin kalıcı bir parçası haline gelmek yerine zaman içinde yavaş yavaş etkisini yitireceğini düşündüğünü söyledi.

Grantham’dan Bitcoin’e sert eleştiri

Grantham, Bitcoin’in ani bir çöküş yaşayacağına inanmadığını, ancak yıllar içinde ilginin kademeli biçimde azalabileceğini belirtti. Ona göre Bitcoin’in temel bir değeri bulunmuyor ve destekçilerinin sıkça işaret ettiği güçlü piyasa performansını da istikrarlı şekilde ortaya koymuş değil.

Jeremy Grantham, Bitcoin’in bir patlamayla değil, uzun yıllara yayılan yavaş bir çözülmeyle gündemden düşebileceğini düşündüğünü belirtti.

Ünlü yatırımcı, Bitcoin’in tasarrufları koruyan güvenilir bir değer saklama aracı olduğu görüşüne de karşı çıktı. Güçlü bir ekonomik ortamda belirgin bir neden olmadan yarı yarıya gerileyebilmesini, bu görüşe karşı önemli bir örnek olarak gösterdi.

Grantham ayrıca, altın ile karşılaştırıldığında Bitcoin’in günlük yaşamda yaygın bir kullanım alanı edinmediğini savundu. İnsanların ciddi ticari işlemlerde ya da gündelik ödemelerde Bitcoin’i tercih etmediğini, bu nedenle kullanım iddiasının sınırlı kaldığını dile getirdi.

Teknik görünümde 59 bin dolar öne çıkıyor

Öte yandan Fairlead Strategies’in kurucusu Katie Stockton, yatırımcıların yakından izlediği teknik seviyelere dikkat çekti. Stockton’a göre 59.000 dolar bölgesi, aylardır Bitcoin için önemli bir destek alanı olarak çalıştı ve piyasa bu seviyeyi muhtemelen üçüncü kez test etti.

Bitcoin kısa süre önce 58.000 dolara kadar geriledi, ardından 59.835 dolara toparlandı. Stockton, 59.000 doların altına kalıcı bir sarkma yaşanması halinde bir sonraki büyük destek bölgesinin 40.000 doların düşük kısmında oluşabileceğini söyledi. Piyasada daha derin geri çekilme ihtimalini konuşanların da bulunduğu aktarıldı.

Analiste göre Bitcoin, 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkamadıktan sonra yaklaşık yüzde 30 düştü. Bu ortalama neredeyse kusursuz biçimde direnç görevi gördü ve daha geniş eğilim şimdilik aşağı yönlü kalmayı sürdürüyor.

Uzun vadede iyimserlik, kısa vadede temkin

Stockton, zayıf görünüme rağmen uzun vadeli grafiklerde dengelenmeye işaret eden bazı sinyallerin belirdiğini ifade etti. Mevcut işlem aralığının önemli bir Fibonacci düzeltme seviyesine denk geldiğini, bu bölgenin kırılması durumunda daha derin bir geri çekilmenin gündeme gelebileceğini kaydetti. Yatırımcıların izlediği bir diğer seviye ise 60.000 dolar olarak öne çıktı.

Bitcoin şu anda zirvesinin yaklaşık yüzde 60 altında işlem görüyor. Önceki düşüş dönemlerinde kayıplar yüzde 75 ila 80 aralığına kadar uzanmıştı. Stockton, benzer büyüklükte yeni bir düşüş ihtimalini dışlamadığını, ancak dalgalı seyrin piyasa eğilimlerini doğru okuyanlar için işlem fırsatları da yaratabileceğini söyledi.

Katie Stockton, piyasada şu aşamada istikrar işaretleri aradıklarını, ancak 59.000 ve 60.000 dolar çevresindeki seviyelerin yön tayini açısından belirleyici olmaya devam ettiğini vurguladı.

Stockton, uzun vadede Bitcoin konusunda iyimser olsa da dört yıllık döngü teorisine fazla ağırlık vermediğini belirtti. Bunun nedeni olarak, eldeki tarihsel verinin bu tezi güçlü biçimde doğrulamaya yetmemesini gösterdi.