Kripto para yatırımcıları 3 popüler altcoinin olası hedeflerini merak ediyor. Peki Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği 3 kripto para için beklentiler neler?

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Kripto para piyasalarında can sıkan yatay seyir geride kaldı ve yaklaşık 4 aydır piyasalar yükseliyor. Fed’in faizlerde artık sona geldiğine dair artan beklenti yeni yıldaki rallinin temelini oluşturuyordu. Üstelik kripto para piyasalarında bugüne kadar yıllar süren ayı piyasaları da görmedik. Yani artık geri dönüş başlamış olabilir. Peki AVAX, XRP ve SOL için beklentiler neler?

Avalanche (AVAX) Yorum

En iyi Ethereum rakiplerinden olan Avalanche yüksek kesinlik süresi ve nispeten düşük işlem ücretiyle ilgi görmeye devam ediyor. Üstelik Google gibi devlerle yaptığı anlaşmalar onun prestijini daha da artırdı. MasterCard bugün yaptığı duyuruda birlikte çalıştığı kripto paralar arasında Avalanche’ın da olduğunu vurguladı. Fakat fiyat bu güzel habere pek tepki vermedi. 12 Mart tarihinde 14 dolar seviyesinden başlayan toparlanma 18 Nisan’da 21,5 dolara kadar devam etti.

Fakat genel piyasa hissiyatının negatife dönüşü ve BTC cephesindeki hacimli satışlar onu 20 doların altına itti. Şimdi 17,59 dolardan alıcı buluyor ve 16,5 dolar seviyesindeki destek testini tamamladı. Şimdi Fed toplantısına kadar 18,4 doları aşabilirse yeniden 20 dolara doğru rallisini başlatabilir. Ancak 17,9 dolar altı kapanışlar şimdilik yükseliş beklentisini baltalıyor.

Ripple (XRP)

Fiyat, ayıların yakın vadede savunması için önemli bir seviye olan 20 günlük EMA’ya (0,48 dolar) ulaştı. Fiyat bu seviyeden aşağı dönerse, satıcılar yine fiyatı 0,43 doların altına çekmeye çalışacaktır. Devam eden düşüş 0,4 ve 0,36 dolara kapı aralayacak. Ancak satış baskısı nispeten zayıfladı ve fiyat 0,4 dolar üstünde 30’uncu gününü tamamlıyor. Coinbase borsasının açtığı dava da mahkemedeki ring de Ripple’ın yalnız olmadığını gösteriyor.

Alıcılar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarırsa, parite direnç çizgisine ulaşabilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, kısa vadeli düzeltici aşamanın sona erdiğini gösterecektir. Parite daha sonra 0,54 ve 0,6 dolar seviyelerini hedefleyebilir.

Solana (SOL)

FTX onun en büyük destekçisiydi ve iflası Solana için hiç iyi olmadı. Fiyat bir nebze toparlansa da TVL cephesinde zayıflık sürüyor. Fiyat 26 Nisan’da dar aralıktaki işlemlerden çıkmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Boğalar 28 Nisan’da yine belirsizliği kendi lehlerine çözmeye çalışıyor. Eğer fiyat 23,18 dolarlık direnci aşabilirse kısa vadede daha fazla yükseliş görebiliriz.

Kilit seviye 27,12 dolar direnci ve SOL Coin eğer gerçek bir zirve istiyorsa bu bölgeyi aşarak orta vadede 39 dolara koşmalı. Ayılar ralliyi engellemek istiyorsa, fiyatı hızla 18,70 desteğinin altına çekmeli. Bu senaryoda 15,28 dolar bir sonraki durak olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.