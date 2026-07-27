Strategy nakit rezervini 3,75 milyar dolara çıkardı

Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Strategy, son dört haftada yeni Bitcoin alımı yapmadı. Şirket bu dönemde bilançosundaki nakit rezervini büyütmeye yöneldi ve temettü ödemelerini destekleyecek likiditeyi güçlendirdi. Strategy, halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin varlığına sahip kurum olarak biliniyor.

Nakit tamponu öne çıktı

Strategy’nin son bildirimi, şirketin ABD doları rezervine 525 milyon dolar eklediğini gösterdi. Böylece toplam nakit varlığı 27 Temmuz Pazartesi itibarıyla 3,75 milyar dolara ulaştı. Şirket, bu rezerv düzeyinin temettü ödemelerini yaklaşık 2,1 yıl boyunca karşılayabilecek kapasite sunduğunu açıkladı.

Strategy, çok milyar dolarlık nakit rezervinin temettü yükümlülükleri için yaklaşık 2,1 yıllık bir koruma sağladığını bildirdi.

Bu adım, şirketin dalgalı piyasa koşullarında hissedarlara yönelik ödemeleri sürdürme kapasitesini öne çıkardı. Aynı zamanda Strategy’nin büyük Bitcoin varlığından satış yapmadan nakit yükümlülüklerini yönetebileceği yönündeki değerlendirmeleri de güçlendirdi.

Kalem Güncel durum Eklenen nakit rezerv 525 milyon dolar Toplam nakit varlığı 3,75 milyar dolar Temettü karşılama süresi Yaklaşık 2,1 yıl Bitcoin varlığı 843.775 BTC

Bitcoin alımlarına ara verildi

Strategy, düzenli Bitcoin alımlarıyla öne çıkan bir şirket olmasına karşın son bir ayda bu çizginin dışına çıktı. Söz konusu dönemde yeni alım yapılmaması, şirketin hisse seyrelmesi tartışmaları ve iş modeline dönük eleştirilerin arttığı bir zamana denk geldi.

Buna rağmen şirketin Bitcoin pozisyonunda değişiklik olmadı. Strategy’nin elinde halen 843.775 BTC bulunuyor ve bu miktar, onu borsada işlem gören şirketler arasında en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda tutuyor.

Şirket, son haftalarda Bitcoin birikimini artırmak yerine temettü yükümlülüklerini destekleyecek nakit rezerv oluşturmaya odaklandı.

Likidite mesajı verildi

Şirketin attığı adım, yatırımcılara bilanço tarafında daha güçlü bir nakit tamponu oluşturulduğu mesajını verdi. Özellikle sert fiyat hareketleriniň görüldüğü dönemlerde, yüksek likidite düzeyi şirketlerin ödeme planlarını daha rahat yönetmesine imkan tanıyabiliyor.

Michael Saylor uzun süredir Bitcoin’e verdiği güçlü destekle tanınıyor. Buna karşın son tablo, Strategy’nin kısa vadede yeni alımlardan çok nakit yönetimine ve hissedar ödemelerine öncelik verdiğine işaret ediyor.