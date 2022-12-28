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ABD piyasalarının negatif açılışı kripto para piyasalarında da düşüşü beraberinde getirdi. Bitcoin tarihi bir kapanışa hazırlanıyor. Eğer Aralık ayı kapanışı da bu seviyelerde olursa tarihinde ilk defa 4 çeyrek üst üste kırmızı kapatmış olacak. Bu yıl Bitcoin için ilklerin yılı olduğu oldu ve bu da gerçekleşirse pek şaşırtıcı olmaz. Peki yatırımcılar BTC, DOT, MATIC ve LTC için hangi seviyeleri izlemeli?

Bitcoin (BTC) Yorum

Uzun vadeli yatırımcıların elinde olan 6.057.858 hali hazırda zararda ve Bitcoin balinaları oyuna henüz geri dönmüş değil. Bitcoin son birkaç gündür 16.559 ile 20 günlük üssel hareketli ortalama (16.877 dolar) arasında dar bir aralıkta sıkışmış durumda. 20 günlük EMA aşağı eğilimli ve RSI satıcıların güçlü olduğunu gösteriyor.

Bitcoin fiyatı eğer kısa vadede 16.500 doların altına inerse 15.476 dolar ile 16.000 dolar arasında yeni bir dibe kapı aralanmış olacak. Fiyat şimdilik bu destek bölgesini tutmaya devam ediyor. Bitcoin olumlu senaryoda hareketli ortalamaların üzerine çıkarsa alıcıların düşüşte satın aldığını gösteren bu hareket BTC fiyatını 18.388 dolara kadar çıkarabilir. Bu senaryo altcoinlere de ciddi anlamda nefes aldıracaktır.

DOT, MATIC ve LTC Yorum

MATIC için 0,82 dolar seviyesi aşılamayan bir direnç olarak kalmaya devam ediyor. Bu durum alıcıların artık bir süre önceki gücünü kaybettiğini gösteriyor. Polygon (MATIC) fiyatı 0,75 dolarlık kritik destek seviyesini izlemeye devam edecek. Eğer bu bölgenin altında kapanışlar gelirse 0,69 dolar desteği ziyaret edilebilir. Bu, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviyedir çünkü kaybedilirse net bir düşüş trendi başlayacak. Eğer 0,75 dolar seviyesinin altında daha fazla kapanış olmaz ve 0,82 dolar seviyesi aşılırsa sonraki seviye 0,97 dolar olacak.

Peki Polkadot (DOT) cephesinde son durum ne? Ayı piyasalarında ara ralliler genelde çok zayıftır ve hemen tersine döner. Polkadot’ta 27 Aralık’ta düşüşe geçti ve 4,37 dolarlık desteğin altına indi. Her iki hareketli ortalama da düşüş eğiliminde ve RSI aşırı satım bölgesine yakın, bu da ayıların direksiyon başında olduğuna işaret ediyor. Buna göre 4 dolar seviyesi yakında ziyaret edilebilir. Geri dönüş için 20 günlük EMA’nın (4,73 dolar) üzerinde kapanışa ihtiyaç var. Sonrasında 5,21 dolar hedeflenecektir.

Litecoin önümüzdeki yıl yaşanacak halving öncesinde hareketlenmeye başladı. Ancak boğalar son rallideki momentumu sürdüremedi. LTC/USDT çifti 27 Aralık’ta hareketli ortalamaların altına geriledi ve ayılar 28 Aralık’ta fiyatı yükseliş trendi çizgisinin altına çekmeye çalışıyor. Eğer bunu başarırlarsa, fiyat 61 dolara kadar inebilir. Tersine yükseliş momentumunun geri kazanıldığı senaryoda 75 dolar hedefi yeniden gündeme gelecektir.