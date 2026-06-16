Ripple’dan Afrika hamlesi geldi! Stabilcoin tarafında hangi adımlar atılıyor?

Ripple, Afrika merkezli finans teknolojisi şirketi Flutterwave’in Seri E yatırım turuna stratejik yatırımcı olarak katıldı. Açıklamaya göre anlaşma, yalnızca sermaye desteğiyle sınırlı kalmıyor; taraflar aynı zamanda stabilcoin tabanlı ödeme altyapısının ticari kullanımını genişletmeyi hedefleyen daha kapsamlı bir iş birliği yürütüyor.

Yatırımın odağında ödeme altyapısı var

Flutterwave, 16 Haziran’da yaptığı şirket duyurusu ve sosyal medya paylaşımlarında Ripple’ın yatırımını doğruladı. Ripple’ın Seri E turundaki yatırım tutarı ise açıklanmadı. Flutterwave, Afrika genelinde ve uluslararası pazarlarda ödeme altyapısı sunan bir fintech şirketi olarak biliniyor.

Şirket, RLUSD, Ripple Payments ve XRP Ledger entegrasyonunun kendi ekosistemine dahil edilmesinin planlandığını belirtti. Buna göre Flutterwave’in son yıllarda geliştirdiği mutabakat, likidite ve uyum sistemlerinin dijital varlık işlemleriyle daha geniş ölçekte desteklenmesi amaçlanıyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen ABD doları referanslı bir stabilcoindir. XRP Ledger ise ödeme ve varlık transferi için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır.

Flutterwave, stabilcoin hizmetlerinin ağındaki seçili satıcılarla ticari olarak devreye alındığını da açıkladı. Ayrıca şirketin Send App uygulamasının bazı bölümlerinde stabilcoin özelliklerinin test edilmeye başlandığı bildirildi.

Flutterwave, yıllardır kurduğu stabilcoin altyapısının artık seçili satıcılarla ticari olarak canlıya alındığını, Ripple ile birlikte RLUSD, Ripple Payments ve XRP Ledger entegrasyonunu ilerlettiklerini duyurdu.

Sınır ötesi ödemeler ön planda

Şirkete göre birden fazla pazarda faaliyet gösteren işletmeler, ödeme tamamlama süreleri ve likiditeye erişim konusunda zorluk yaşamayı sürdürüyor. Flutterwave, stabilcoin kullanımının daha hızlı işlem akışı ve fon hareketlerinde daha öngörülebilir bir yapı sağlayabileceğini aktardı.

Ripple’ın katkısının yalnızca yatırım boyutuyla sınırlı olmadığı da vurgulandı. Şirket, Ripple teknolojilerinin Afrika ve diğer pazarlarda yıllardır inşa edilen hizmet katmanlarına entegre edileceğini kaydetti. Bu çerçevede daha hızlı mutabakat, daha güçlü likidite erişimi ve daha düşük işlem maliyetleri öne çıkan hedefler arasında yer aldı.

Genişleme stratejisinde lisans ve satın alma adımları öne çıktı

Flutterwave, stabilcoin stratejisinin mevcut finansal sistemi dışlamak yerine geleneksel para altyapısıyla dijital varlıkları birbirine bağlamayı amaçladığını belirtti. Şirket, işletmelerin günlük faaliyetlerinde itibari para sistemlerine bağımlılığının sürdüğüne dikkat çekti.

Bu yaklaşımı desteklemek için Flutterwave’in daha önce Mono’yu satın alarak hesap bağlantısı, kullanıcı kabulü, doğrulama ve finansal veri yeteneklerini güçlendirdiği hatırlatıldı. Şirket ayrıca Nijerya’daki mikrofinans bankacılığı lisansının, düzenlenmiş çerçevede itibari para yönetimi ve transfer kapasitesini artırdığını ifade etti.

Flutterwave yönetimi, Ripple yatırımını son birkaç yılda kurulan altyapının bir teyidi olarak nitelendirirken, ortaklığın Afrika genelinde ticaret ve finans için yeni ödeme hatları oluşturma hedefiyle bağlantılı olduğunu paylaştı.

Açıklama, finans teknolojisi şirketlerinin geleneksel sınır ötesi ödeme sistemlerine alternatif aradığı bir dönemde stabilcoin tabanlı ağlara yönelik ilginin arttığına işaret ediyor. Flutterwave, sonraki aşamalarda ödeme sistemleri, kimlik hizmetleri, uyum araçları, hazine fonksiyonları ve programlanabilir para altyapısını tek platformda birleştirmeyi sürdüreceğini bildirdi.