Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Ripple’dan Afrika hamlesi geldi! Stabilcoin tarafında hangi adımlar atılıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🌍 Ripple, Flutterwave’in Seri E turuna katılarak Afrika’daki stabilcoin hamlesine ortak oldu.
  • ⚡ Flutterwave, seçili satıcılarda ticari kullanıma alınan hizmetlerle $XRP Ledger entegrasyonunu da planlıyor.
  • 💸 İş birliğinin odağında daha hızlı mutabakat, likidite erişimi ve düşük sınır ötesi işlem maliyetleri yer alıyor.
  • 🏦 Şirket, bu adımı Mono satın alımı ve Nijerya’daki bankacılık lisansıyla büyüyen altyapı planının parçası olarak konumlandırıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, Afrika merkezli finans teknolojisi şirketi Flutterwave’in Seri E yatırım turuna stratejik yatırımcı olarak katıldı. Açıklamaya göre anlaşma, yalnızca sermaye desteğiyle sınırlı kalmıyor; taraflar aynı zamanda stabilcoin tabanlı ödeme altyapısının ticari kullanımını genişletmeyi hedefleyen daha kapsamlı bir iş birliği yürütüyor.

İçindekiler
1 Yatırımın odağında ödeme altyapısı var
2 Sınır ötesi ödemeler ön planda
3 Genişleme stratejisinde lisans ve satın alma adımları öne çıktı

Yatırımın odağında ödeme altyapısı var

Flutterwave, 16 Haziran’da yaptığı şirket duyurusu ve sosyal medya paylaşımlarında Ripple’ın yatırımını doğruladı. Ripple’ın Seri E turundaki yatırım tutarı ise açıklanmadı. Flutterwave, Afrika genelinde ve uluslararası pazarlarda ödeme altyapısı sunan bir fintech şirketi olarak biliniyor.

Şirket, RLUSD, Ripple Payments ve XRP Ledger entegrasyonunun kendi ekosistemine dahil edilmesinin planlandığını belirtti. Buna göre Flutterwave’in son yıllarda geliştirdiği mutabakat, likidite ve uyum sistemlerinin dijital varlık işlemleriyle daha geniş ölçekte desteklenmesi amaçlanıyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen ABD doları referanslı bir stabilcoindir. XRP Ledger ise ödeme ve varlık transferi için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır.

Flutterwave, stabilcoin hizmetlerinin ağındaki seçili satıcılarla ticari olarak devreye alındığını da açıkladı. Ayrıca şirketin Send App uygulamasının bazı bölümlerinde stabilcoin özelliklerinin test edilmeye başlandığı bildirildi.

Flutterwave, yıllardır kurduğu stabilcoin altyapısının artık seçili satıcılarla ticari olarak canlıya alındığını, Ripple ile birlikte RLUSD, Ripple Payments ve XRP Ledger entegrasyonunu ilerlettiklerini duyurdu.

Sınır ötesi ödemeler ön planda

Şirkete göre birden fazla pazarda faaliyet gösteren işletmeler, ödeme tamamlama süreleri ve likiditeye erişim konusunda zorluk yaşamayı sürdürüyor. Flutterwave, stabilcoin kullanımının daha hızlı işlem akışı ve fon hareketlerinde daha öngörülebilir bir yapı sağlayabileceğini aktardı.

Ripple’ın katkısının yalnızca yatırım boyutuyla sınırlı olmadığı da vurgulandı. Şirket, Ripple teknolojilerinin Afrika ve diğer pazarlarda yıllardır inşa edilen hizmet katmanlarına entegre edileceğini kaydetti. Bu çerçevede daha hızlı mutabakat, daha güçlü likidite erişimi ve daha düşük işlem maliyetleri öne çıkan hedefler arasında yer aldı.

Genişleme stratejisinde lisans ve satın alma adımları öne çıktı

Flutterwave, stabilcoin stratejisinin mevcut finansal sistemi dışlamak yerine geleneksel para altyapısıyla dijital varlıkları birbirine bağlamayı amaçladığını belirtti. Şirket, işletmelerin günlük faaliyetlerinde itibari para sistemlerine bağımlılığının sürdüğüne dikkat çekti.

Bu yaklaşımı desteklemek için Flutterwave’in daha önce Mono’yu satın alarak hesap bağlantısı, kullanıcı kabulü, doğrulama ve finansal veri yeteneklerini güçlendirdiği hatırlatıldı. Şirket ayrıca Nijerya’daki mikrofinans bankacılığı lisansının, düzenlenmiş çerçevede itibari para yönetimi ve transfer kapasitesini artırdığını ifade etti.

Flutterwave yönetimi, Ripple yatırımını son birkaç yılda kurulan altyapının bir teyidi olarak nitelendirirken, ortaklığın Afrika genelinde ticaret ve finans için yeni ödeme hatları oluşturma hedefiyle bağlantılı olduğunu paylaştı.

Açıklama, finans teknolojisi şirketlerinin geleneksel sınır ötesi ödeme sistemlerine alternatif aradığı bir dönemde stabilcoin tabanlı ağlara yönelik ilginin arttığına işaret ediyor. Flutterwave, sonraki aşamalarda ödeme sistemleri, kimlik hizmetleri, uyum araçları, hazine fonksiyonları ve programlanabilir para altyapısını tek platformda birleştirmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance verilerine göre XRP kaldıraç oranı 2026 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı

XRP Ledger ağında yazılım adı değişti, XRP bir günde %13 yükselerek 1,28 dolara çıktı

XRP’de 1,30 dolar alarmı çaldı! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

XRP’de balinalar arzın %74,1’ini tutuyor! Piyasada güveni artıran detaylar neler?

XRP iki haftanın ardından yeniden 1,28 doların üzerine çıktı

RLUSD piyasa değeri $1,64 milyarı aşarak dünyanın en büyük 9 stablecoini arasına girdi

Eski Ripple geliştiricisi Matt Hamilton, XRP Ledger’daki DEX modelinin bu sorunu 2011’de çözdüğünü savundu

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Tether ile Dubai cephesinde yeni adım geldi! İş dünyasında hangi kapılar açılabilir?
Bir Sonraki Yazı Çin destekli mBridge, SWIFT dışında 69 milyar doları aşan işlem hacmiyle ticari kullanıma hazırlanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin yüzde 45 geride kaldı! BlackRock cephesinde hangi sinyal öne çıktı?
BITCOIN (BTC)
KRWQ, Chainlink altyapısıyla otomatik rezerv doğrulamasını kullanan ilk Kore wonu stabilcoini oldu
CHAINLINK (LINK)
Çin destekli mBridge, SWIFT dışında 69 milyar doları aşan işlem hacmiyle ticari kullanıma hazırlanıyor
BLOCKCHAIN
Tether ile Dubai cephesinde yeni adım geldi! İş dünyasında hangi kapılar açılabilir?
Tether (USDT)
Shiba Inu yatırımcıları, token son bir haftada %16 yükselmesine rağmen satışa yönelmedi
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?