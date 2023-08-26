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  •   Popüler Altcoin’in Önündeki Düşüş Trendli Flama Formasyonu Engeli! Satış Baskısı Artabilir!

Popüler Altcoin’in Önündeki Düşüş Trendli Flama Formasyonu Engeli! Satış Baskısı Artabilir!

Özet

  • Cardano (ADA) fiyatı, belirsiz bir piyasa ortamında düşüş trendli bir flama formasyonu oluşturuyor.
  • Fiyatın bu formasyonun alt trend çizgisinin altına inmesi yüzde 15'lik bir düşüşle 0,22 dolar seviyesinin gelmesiyle sonuçlanabilir.
  • Olumlu bir senaryoda, ADA'nın fiyatı 0,3 dolar seviyesine yükselmek için iki kritik direnç seviyesini aşması gerekiyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:30
26 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasasının en büyük ikilisi Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘daki (ETH) konsolidasyon aşamasına yanıt olarak birçok altcoin’de geçen haftadan bu yana volatilite artışı olduğu yaşandı. Cardano‘nun ADA‘sının fiyat grafiği yukarı ve aşağı tarafta uzun mum fitillerinin oluşu ile belirsizliğe işaret ediyor. Bununla birlikte, günlük zaman dilimi fiyat grafiğinde aşağı yönlü bir hareketin yatay bir yörüngeye geçişiyle karakterize edilen kayda değer bir formasyon ortaya çıkmış durumda. Bu özel fiyat grafiği formasyonu düşüş trendli bir flama formasyonuna benziyor oluşu ile dikkat çekiyor.

Cardano Fiyat Analizi

Cardano’nun ADA‘sının fiyatı geçtiğimiz sekiz gün boyunca piyasa genelinde hakim olan belirsizliği yansıtacak şekilde birbirine yaklaşan iki trend çizgisi içine hapsoldu. Dört saatlik fiyat grafiği daha yakından incelendiğinde, bir flama formasyonunun gelişimine işaret eden üçgen bir şeklin ortaya çıktığı görülüyor.

Flama formasyonları genellikle düşüş trendlerinde sırasında ortaya çıkarlar ve hakim düşüş momentumunda geçici bir duraklamaya izin veren ve böylece önceki trendi uzatan kısa aralıklar olarak hizmet ederler. Son veriler Cardano’nun fiyatının gün içi yüzde 0,85 düşüşle 0,26 dolar civarında el değiştirdiğini gösteriyor.

Formasyonun üst trend çizgisinden yaptığı geri dönüşle birlikte, fiyat hareketi alt trend çizgisine dokunmaya hazırlanıyor. Buna ek olarak, yüksek ihtimalli senaryo altcoin’in fiyatının alt trend çizgisinin altına inmesi yönünde ki bu potansiyel olarak satış baskısını artırabilecek bir hareket oalcak. Böyle bir kırılma, yaklaşık yüzde 15’lik bir düşüşün tetikleyicisi olabilir ve ADA’nın fiyatının Haziran ayında kaydedilen 0,22 dolardaki son dip noktayı tekrar ziyaret etmek üzere aşağı doğru itebilir.

ADA’nın Fiyatı 0,3 Dolar Seviyesini Geçebilir mi?

ADA’nın fiyatı üçgen şeklinden yükselişe geçer veya 0,22 dolar desteğinden toparlanırsa alıcılar aşağı eğimli direnç trend çizgisiyle karşılaşacaklar ve yukarı doğru olan yörünge hala 0,3 dolar ile sınırlı olmaya devam edebilir. Popüler altcoin’in günlük zaman dilimi fiyat grafiği, yükseliş sıçramaları sırasında güçlü direnç sunan bu tür iki direnç trend çizgisini gösteriyor. Potansiyel yatırımcıların trendin tersine dönmesi için daha iyi bir onay almaları adına popüler altcoin‘in fiyatının bu engellerin üzerine çıkması gerekiyor.

Dahası Cardano’nun günlük zaman dilimi fiyat grafiğindeli Ortalama Yön Endeksi‘nin (ADX) yükselen eğimi, satıcının düşüş trendini uzatma gücünü yansıtıyor. Bollinger Bandı (BB) göstergesinin aşağı eğimli alt bandı ise altta yatan satış momentumunun hala güçlü olduğunu gösteriyor.

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