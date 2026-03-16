Bitdeer, Litecoin ve Dogecoin Madenciliğine Yönelik SEALMINER DL1 Air Cihazını Tanıttı

Bitdeer Technologies Group, kripto para madenciliği alanında faaliyet gösteren ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli halka açık bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. Şirket, özellikle madencilik donanımları ve bulut madencilik hizmetleriyle tanınıyor. En son geliştirdiği ürün olan SEALMINER DL1 Air ile Litecoin ve Dogecoin madenciliğine yönelik yeni bir adım attı.

SEALMINER DL1 Air Özellikleri

SEALMINER DL1 Air, Scrypt algoritması için optimize edilmiş endüstriyel bir madencilik cihazı olarak piyasaya sunuldu. Donanım, 25 GH/s’lik bir hashrate değerine sahip bulunuyor. Cihaz, gücünü verimlilik odaklı geliştirilmiş elektronik bileşenlerinden alıyor ve 149 J/GH enerji verimliliği ile çalışıyor. Toplam güç tüketimi ise 3725 watt seviyesinde gerçekleşiyor. Bu teknik özellikler, cihazı Litecoin ve Dogecoin madenciliğinde yüksek performans arayan profesyoneller için cazip hale getiriyor.

Madencilik Endüstrisinde Etkileri

Yeni cihazın tanıtılmasıyla birlikte, Scrypt algoritmasını kullanan kripto paralar için madencilik kapasitesinin gelişeceği öngörülüyor. Yüksek verimlilik değerleri, enerji maliyetlerinin azaltılması ve operasyonel avantajlar açısından madenciler için önemli bir unsur olabiliyor. Bitdeer, geliştirdiği cihazla pazarın ihtiyaçlarını karşılamayı ve sektörde sürdürülebilir rekabet gücü sağlamayı amaçlıyor.

Şirketin Açıklamaları ve Piyasa Beklentileri

Bitdeer, yeni cihazı piyasaya sürerek özellikle büyük ölçekli madencilik operasyonlarına hızlı ve verimli çözümler sunmayı planlıyor. Şirket yetkilileri yapılan tanıtımda, SEALMINER DL1 Air’in teknolojik yenilikleri sayesinde sektörde standardı yükselteceği görüşünü paylaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“SEALMINER DL1 Air ile profesyonel madenciler yüksek performanslı ve enerji verimli bir ürüne erişebilecek. Sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik odaklı yaklaşımımızı yeni nesil cihazlarımızda da sürdüreceğiz.”

Donanımın sunduğu teknik imkanlar, özellikle elektrik maliyetlerinin yüksek olduğu ülkelerde faaliyet gösteren madenciler için öne çıkıyor. Ayrıca kurumsal şirketlerin de portföylerini çeşitlendirmek ve madencilik operasyonlarını daha verimli hale getirmek amacıyla bu tür cihazlara ilgi gösterebileceği değerlendiriliyor.

Bitdeer’in teknoloji yatırımları ve yeni ürün geliştirme çalışmaları sektörde dikkat çekiyor. Yenilikçi madencilik donanımları, piyasada rekabetin dinamiklerini etkileyen önemli unsurlar arasında görülüyor.

SEALMINER DL1 Air, önümüzdeki dönemde farklı ülkelerdeki madencilik operasyonlarında kullanılmaya başlanacak. Şirket, bu modelle birlikte ürün yelpazesini genişletmeye ve müşteri kitlesini büyütmeye odaklanıyor.

Bitdeer’in yeni ürünüyle, Litecoin ve Dogecoin madenciliğinde verimlilik artırılması hedefleniyor. Sektörde enerji sorunlarının önem kazandığı bir dönemde, şirketin bu adımı dikkat çekiyor.