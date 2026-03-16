Avustralya’da Kripto Para Platformları İçin Düzenleme Yasası Senato Komitesinden Onay Aldı

Avustralya’da kripto para piyasasının denetlenmesi konusunda yeni adımlar atıldı. Senatonun Ekonomi Yasama Komitesi, dijital varlık platformlarının daha güçlü bir şekilde gözetilmesini amaçlayan yasal düzenlemeye destek verdi. Bu gelişme, ülkede kripto varlık hizmetlerinin finansal hizmetler yasaları kapsamına alınmasına ilişkin yasal zeminin oluşturulması sürecinin önemli bir ayağını oluşturuyor.

Senato Komitesinden Onay

Avustralya Senatosu’nda faaliyet gösteren Ekonomi Yasama Komitesi, 16 Mart’ta “Şirketler Değişiklik (Dijital Varlıklar Çerçevesi) Yasa Tasarısı 2025” kapsamında yapılan düzenlemeleri değerlendirerek milletvekillerine bu tasarının kabul edilmesi yönünde tavsiyede bulundu. Söz konusu yasa tasarısı, kripto para platformlarını ve dijital varlık hizmet sağlayıcılarını doğrudan finansal hizmetler mevzuatı kapsamına dahil etmeye hazırlanıyor.

Dijital Varlık Sektöründe Yeni Dönem

Yasa tasarısı, kripto para borsalarının ve dijital varlık saklama hizmetlerinin mevzuata uygun biçimde faaliyet göstermesini hedefliyor. Böylece hem kullanıcıların korunması hem de piyasada şeffaflığın artırılması amaçlanıyor. Tasarıda, gerekli lisanslama süreçleri ve denetim mekanizmaları üzerinde duruluyor.

Kamu ve Sektör Temsilcilerinin Beklentileri

Avustralya’da uzun süredir dijital varlıklar alanında düzenleyici çerçevenin eksikliği tartışılıyordu. Komitenin desteği ile yasalaşma sürecinin hızlanması beklentisi öne çıktı. Mevcut durumda ülkede faaliyet gösteren kripto varlık platformlarının, finansal hizmetler gibi denetlenmesinin yolunun açılması, yatırımcı koruma standartlarının geliştirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tasarıya destek verenler, düzenlemenin hem yerel hem de yabancı platformlar üzerinde yasal yükümlülükler getireceğini vurguladı. Böylece Avustralya’da faaliyet göstermek isteyen tüm kripto firmalarının belirlenen standartlara uyması gerekecek.

Yasa teklifinin detayları, platform operatörlerinin lisans almasını ve tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunmasını içeriyor. Özellikle varlık saklama ve müşteri fonlarının yönetimi konularında ek tedbirler öngörülüyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, şüpheli işlemlerin bildirilmesi ve kara para aklamaya karşı daha etkili mücadele edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, düzenleyici kurumların yetkilerinin genişletilmesi de gündeme geldi.

Senato Ekonomi Yasama Komitesi, yaptığı açıklamada yeni yasal düzenlemenin Avustralya’nın dijital varlık pazarında uluslararası standartlara yaklaşmasını sağlayacağını belirtti.

Avustralya’daki bu gelişmeler, kripto sektörü özelinde küresel çapta yaşanan düzenleyici dönüşümlere paralel olarak değerlendiriliyor. Nihai olarak yasa tasarısının hayata geçmesiyle, ülkede dijital varlık piyasasının daha sıkı bir denetim altına alınacağı öngörülüyor.