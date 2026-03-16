Kripto-Yapay Zeka

Güney Kore Kripto Piyasasında Yapay Zekâ Destekli Takip Başlattı

Özet

  • Güney Kore'nin Finansal Denetim Servisi kripto piyasasında yapay zekâ ile denetime başladı.
  • Yapay zekâ sistemleri, şüpheli işlemleri anlık olarak tespit edebilecek şekilde geliştirildi.
  • Yeni teknoloji, piyasada şeffaflık ve yatırımcı güvenliği sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyor.
COINTURK

Güney Kore’nin mali düzenleme kurumu Finansal Denetim Servisi, kripto para piyasasında piyasa manipülasyonunu tespit etmek için yapay zekâ temelli izleme sistemleri kullanmaya başladı. Kurum, ülkedeki kripto varlık piyasalarının büyümesine paralel olarak ihlal risklerinin de arttığına dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Yapay Zekânın Rolü ve Uygulama Süreci
2 Hedef: Yatırımcı Güvenliği ve Piyasa Şeffaflığı

Yapay Zekânın Rolü ve Uygulama Süreci

Finansal Denetim Servisi uzun zamandır geleneksel izleme yöntemlerinin piyasadaki karmaşık hareketleri yakalamada yetersiz kaldığını belirtiyordu. Bu kapsamda devreye alınan yeni yapay zekâ sistemlerinin, kripto platformlarında yapılan işlemleri anlık olarak inceleyip riskli aktiviteleri işaretleyebildiği kaydediliyor. Sistem; wash trading, pump-and-dump gibi yaygın piyasa manipülasyonlarını ve benzer hesaplarda eşzamanlı yapılan işlemleri tespit etmek için özel olarak eğitildi.

Hedef: Yatırımcı Güvenliği ve Piyasa Şeffaflığı

Artırılan denetim kapsamında, yapay zekâ tabanlı izleme araçlarının öncelikli hedefinin yatırımcının korunması ve piyasa şeffaflığının sağlanması olduğu aktarılıyor. Yeni teknolojinin, elle yapılan kontrollerin gözden kaçırdığı karmaşık işlem ağlarını da analiz edebildiğine işaret ediliyor. Böylelikle şüpheli işlemlerin tespitinde hız ve doğruluk oranının arttığına vurgu yapılıyor.

Finansal Denetim Servisi, kripto piyasasında teknolojik denetimin artmasının yasal çerçeveye de olumlu etkiler yapacağını ifade ediyor. Kurum yetkilileri, gelişmiş algoritmalar ve veri analiz araçlarının kullanımı sayesinde manipülasyonu önlemeye daha etkin bir şekilde yaklaşılabileceği görüşünde.

Yapay zekâ sistemleri, işlemleri analiz ederken işlem hacmi, fiyat dalgalanmaları ve şüpheli işlem desenleri gibi verileri inceliyor. Sistemlerin toplanan verileri gerçek zamanlı olarak değerlendirdiği ve şüpheli durumları hızlıca yetkililere bildirdiği vurgulanıyor.

Kurum temsilcileri, yapay zekâ destekli sistemin kripto borsalarında ve ilgili platformlarda yaygın olarak kullanılmasının hedeflendiğini belirtti. Yenilikçi uygulamanın özellikle piyasa manipülasyonunu engellemeye yönelik kapsamlı bir çözüm sunduğu aktarılıyor.

Yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının piyasa şeffaflığına dair endişelerinin azaltılması için bu tür teknolojik denetim mekanizmalarının kritik önemde olduğu ifade ediliyor. Finansal Denetim Servisi, yapay zekâ kullanımıyla piyasa düzenliliğini ve adaletini artırmayı amaçladığını bildirdi.

Kurum, yapay zekâ tabanlı izleme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde periyodik olarak güncelleneceğini ve kapsamının da genişletileceğini belirtiyor. Böylelikle, kripto para piyasalarındaki yasa dışı hareketliliklerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Avustralya’da Kripto Para Platformları İçin Düzenleme Yasası Senato Komitesinden Onay Aldı
Bir Sonraki Yazı Eric Trump, Bitcoin 2026 Konferansında Konuşmacı Olarak Sahneye Çıkacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Kurumsal Bir Dönüşüm: Strateji Şirketi ve Piyasanın Yeni Dengeleri
Kripto Para
Geçen Hafta Kripto Sektöründe 205 Milyon Doların Üzerinde Yatırım Gerçekleşti
Kripto Para
ZRO ve TAO Coin Grafik Analizi, 4 Dolar Hedefi
ALTCOIN
Eric Trump, Bitcoin 2026 Konferansında Konuşmacı Olarak Sahneye Çıkacak
BITCOIN (BTC)
Avustralya’da Kripto Para Platformları İçin Düzenleme Yasası Senato Komitesinden Onay Aldı
Kripto Para
Lost your password?