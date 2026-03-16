BITCOIN (BTC)

Eric Trump, Bitcoin 2026 Konferansında Konuşmacı Olarak Sahneye Çıkacak

Özet

  • Eric Trump, Bitcoin 2026 konferansında konuşmacı olarak yer alacak.
  • Trump, Bitcoin’in ABD için stratejik bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekiyor.
  • Konferans, dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcıyı Las Vegas’ta buluşturacak.
ABD iş dünyası ve siyasetinde öne çıkan isimlerden Eric Trump’ın, 2026 yılında düzenlenecek Bitcoin konferansında konuşmacı olarak katılım göstereceği açıklandı. Etkinlik, Bitcoin topluluğu ve kripto para ekosisteminin önde gelen temsilcilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İçindekiler
1 Eric Trump ve Bitcoin Ekosistemine Katkıları
2 ABD İçin Stratejik Bir Fırsat
3 Bitcoin 2026 Konferansına Yoğun İlgi

Eric Trump ve Bitcoin Ekosistemine Katkıları

Donald Trump’ın oğlu olan Eric Trump, son dönemde Bitcoin’e olan desteği ve sektöre verdiği önemle gündeme geliyor. ABD merkezli American Bitcoin şirketinin kurucu ortaklarından biri olan Trump, firmanın aynı zamanda strateji şefi görevini üstleniyor. American Bitcoin, kripto para madenciliği ve dijital varlık birikiminde büyüme odaklı çalışmalar sürdürüyor.

Eric Trump, son bir yılda Bitcoin’e dair cesur görüşleriyle dikkat çekiyor. Söz konusu dönemde, Bitcoin’in finansal bir devrim yarattığını ve ABD için stratejik bir fırsat sunduğunu savundu. Trump’a göre, önümüzdeki yıllarda Bitcoin’in değerinin ciddi şekilde artabileceği öngörülüyor.

Eric Trump, “Şimdiye kadar Bitcoin konusunda hiç bu kadar iyimser olmamıştım. Önümüzdeki süreçte yedi haneli rakamlara ulaşabileceğini düşünüyorum” görüşünü paylaştı.

ABD İçin Stratejik Bir Fırsat

Eric Trump, Bitcoin’in sadece dijital bir yatırım aracı olmadığını savunuyor; aynı zamanda küresel ekonomik dengeleri etkileyebilecek bir inovasyon olarak görüyor. ABD’nin kripto para ekonomisinde liderliği üstlenebileceğini ve finansal altyapının yeni dönemine öncülük edebileceğini düşünüyor.

Trump, “Bitcoin’i Amerika’ya getiriyoruz ve kripto para devriminde ABD kazanan taraf olacak,” ifadelerini kullandı.

American Bitcoin şirketinin son dönemde kurumsal hazinesini on binlerce Bitcoin’e çıkardığı ve ülke genelinde madencilik kapasitesini artırdığı duyuruldu. Şirketin bu büyüme hamlesinin uzun vadeli birikim stratejisinin parçası olduğu açıklandı.

Bitcoin 2026 Konferansına Yoğun İlgi

Bitcoin alanında dünyanın en büyük buluşmalarından biri kabul edilen Bitcoin 2026 konferansı, 27–29 Nisan 2026 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek. Konferansın, önceki yıllara göre çok daha fazla katılımcı ve sektör temsilcisini ağırlaması bekleniyor.

Etkinlikte yatırımcılardan madencilere, yazılım geliştiricilerden politika yapıcılara kadar geniş bir yelpazede katılımcılar bir araya gelecek. Konferansta genel katılım biletlerinin yanı sıra profesyonellere yönelik premium biletlere de yer verilecek. İçeriklerde teknik atölyeler ve sektörün önde gelen isimlerinin konuşmaları planlanıyor.

Son beş yılda Miami ve Nashville gibi farklı şehirlerde düzenlenen Bitcoin konferanslarının katılımcı sayılarında sürekli artış gözlemlendi. Özellikle geçen yıl Las Vegas’ta yapılan organizasyonda on binlerce kişinin buluştuğu bildirildi. 2026 yılında da binlerce ziyaretçi ve konuşmacının sahneye çıkması bekleniyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
